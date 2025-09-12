Gabriel Rubinstein renovó sus críticas contra Wado de Pedro y cargó contra Cristina Kirchner

El ex viceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, retomó sus críticas contra el senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro, quien en las últimas horas aseguró que antes del 2015 la inflación “era más baja que ahora” y que “la calidad de vida era mejor”. Esta vez, el exfuncionario acusó al exministro del Interior de reproducir “cosas que no tienen sentido” al esgrimir que durante el kirchnerismo se “truchaban” las cifras estadísticas.

“Con Roberto Lavagna (exministro de Economía de Néstor Kirchner) teníamos 5% de inflación y Cristina la llevó al 25%”, apuntó Rubinstein en diálogo con LN+. “Ese porcentaje hoy suena bajo, pero llegamos a tener un 5% anual y una tasa de interés del 3%. Entonces, si esa macro que ellos dirigían, que era muy sana, la estropearon y encima ganaban las elecciones, yo creo que requeriría una especie de mea culpa y no decir cosas que no tienen sentido”, sentenció el exviceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa en el palacio de Hacienda.

Tras los vetos de Milei: el equilibrio fiscal en el centro del debate

Sus críticas responden a un posteo de Wado de Pedro, en el que el senador nacional apuntaba contra la gestión económica del Gobierno, luego de publicarse este jueves el nuevo dato de inflación de agosto, que fue de 1,9% mensual.

“Si no te acordás, o sos muy joven y quizás no habías nacido, te quiero contar que hasta fines de 2015 existió una Argentina en la que la inflación era más baja que ahora, inaugurábamos escuelas, universidades, hospitales, fábricas y viviendas, con jubilaciones, salarios dignos y una mejor calidad de vida“, señaló de Pedro en X.

“Con el verso de bajar la inflación, rompieron la industria, le vaciaron el bolsillo a la gente, endeudaron a varias generaciones de argentinos y nos volvieron rehenes del FMI. ¿Y la inflación? Bien, gracias", denunció.

No está bien lo que estás diciendo:

A) existió el IPC Congreso porque el INDEC truchaba los datos

B) la inflación que habíamos logrado con Lavagna fuera del 5% anual, fue llevada, primero x Néstor y luego por Cristina, al 25% anual.

C) las Reservas Netas del BCRA que habían… https://t.co/Wp9RxiAoVz — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) September 11, 2025

Las declaraciones del senador suscitaron la reacción inmediata de Rubinstein, que salió a contestarle por redes sociales. El exfuncionario sostuvo que, durante el kirchnerismo, el Indec “truchaba los datos” y que Néstor y Cristina Kirchner llevaron la inflación del 5% anual que “logró con Lavagna” a un 25% anual.

En diálogo con LN+, Rubisntein volvió a ratificar sus dichos. “Primero truchaban las cifras y después aumentaron la inflación. Había 45 mil millones de dólares de reservas que se evaporaron en el gobierno de Cristian Kirchner y que estamos penando por eso. Es gravísimo que Cristina lo haya perdido y nunca dice nada. Nunca asume ninguna responsabilidad”, arremetió Rubinstein contra la exmandataria.

En otro tramo de la entrevista, el exnúmero dos de Sergio Massa aseguró que no pertenece al peronismo y que hace mucho que no habla con el líder del Frente Renovador. En su análisis de la coyuntura y al evaluar la gestión económica actual, Rubistein consideró que el Gobierno debería “cambiar el chip si es que pretende que baje el riesgo país y que el dólar no se vaya al demonio”.