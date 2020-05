Gerardo Morales: "En la emergencia no me parece mal gravar las grandes fortunas"

El gobernador de Jujuy apoya el proyecto del kirchnerismo y dice que hoy el esfuerzo lo hacen los trabajadores, que negocian sus salarios a la baja; llama al diálogo y la convivencia Fuente: Archivo - Crédito: Archivo

A los ojos de porteños y bonaerenses, Jujuy es hoy un oasis en medio de la cuarentena. Retomó buena parte de la actividad comercial, se habilitaron las prácticas deportivas y el 15 de junio -previa autorización del Ministerio de Educación de la Nación- los chicos volverán a clase. Gerardo Morales, gobernador de la provincia, fue uno de los precursores en establecer restricciones estrictas cuando aparecieron los primeros contagios de coronavirus en el país y, también, uno de los precursores en flexibilizar la cuarentena cuando se verificó que no había circulación del virus en territorio jujeño.

Morales sigue con atención la evolución de los contagios que afecta al área metropolitana, sobre todo en sus poblaciones más vulnerables. "La verdad, no me gustaría estar en el cuero de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta", reconoce el gobernador. En diálogo con LA NACION, Morales se mostró de acuerdo con las continuidad de las restricciones en la Capital y en Buenos Aires, aunque no disimuló su preocupación por la tensión política que desató el kirchnerismo con sus críticas a la gestión porteña.

"No es el momento. En este drama de la pandemia, al país le ha ido mejor dejando de lado la grieta y trabajando todos unidos por el país. Me parece que los sectores más radicalizados del kirchnerismo cometen un error, no es el camino. Las persecuciones y las divisiones lo único que hacen es complicar la pandemia. Si la política no se ordena, si no hay acuerdo, el virus gana terreno. Me parece que los sectores más radicalizados del kirchnerismo deberían bajar un cambio", enfatizó.

-En el área metropolitana crecen las críticas por el prolongado aislamiento. ¿La cuarentena es demasiado extensa y restrictiva?

-No quisiera opinar desde afuera. La verdad es que no me gustaría estar en el cuero de Horacio [Rodríguez Larreta] ni de Axel [Kicillof] porque son los que tienen la situación más complicada por la densidad demográfica del territorio y el hacinamiento en las zonas vulnerables. A nivel general, las medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández las comparto. Si nos comparamos con Brasil, que tiene mil muertes por día, nosotros en la Argentina hemos salvado vidas. Al presidente [Jair] Bolsonaro habría que enjuiciarlo por criminal.

-¿En la Argentina se hicieron las cosas bien?

-En nuestro país empezamos bien, velando por la salud de la gente. Nunca hay que dejar ese camino. Pero también es cierto que hay que pensar en el trabajo, en la economía y buscar un equilibrio. En Jujuy es posible porque se dan las condiciones sanitarias. Por eso no quiero ponerme en consejero, porque la situación es más compleja en el área metropolitana.

-Alberto Fernández lo coloca a usted en el lote de la "oposición buena", que colabora con el gobierno nacional en esta pandemia, diferenciándola de la oposición dura, que no gestiona. ¿Qué opina de esta diferenciación que marca el Presidente sobre la oposición?

-Bueno, a mí me pasa con la oposición en Jujuy... La oposición tiene que tener un rol de acompañar y de ofrecer ideas para resolver los problemas que genera la pandemia. Eso sí, a nivel nacional también debe levantar su voz para evitar los abusos de poder y las arbitrariedades.

-El oficialismo está por presentar un proyecto para gravar las grandes fortunas y que la recaudación se destine a atender los efectos de la pandemia. ¿Está de acuerdo?

-A mí no me parece mal. En esta emergencia quienes están haciendo su mayor esfuerzo son los trabajadores, negociando a la baja sus salarios para preservar el empleo, y el sector público, que no recibe aumentos salariales, con una inflación que le come los sueldos. No conozco el proyecto en detalle, pero estoy de acuerdo con que los sectores más ricos realicen un aporte extraordinario.

-¿El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya aprobó el retorno a las clases en Jujuy?

-Estamos esperando la autorización. Queremos arrancar el 15 de junio. Por eso ya firmé el decreto para adelantar las vacaciones de invierno, a partir de la semana próxima. El 15 de junio empezaríamos con las escuelas rurales con albergues; luego avanzamos con la totalidad de las escuelas rurales. En las primeras semanas de julio tenemos previsto arrancar con todas las escuelas urbanas con modalidad voluntaria: la idea es que un día por semana vayan los chicos de cada grado de primaria y de cada curso de secundaria.

-¿La actividad económica volvió a la normalidad en la provincia?

-De los 90.000 comercios que funcionan en la provincia, unos 85.000 ya abrieron sus puertas. Quedan pendientes los boliches, salones de fiesta y las guarderías de niños. También habilitamos las caminatas, las salidas a correr, el ciclismo, el tenis, y vamos a seguir con otras actividades, según las condiciones sanitarias.

-¿Se acentuaron los controles en las fronteras?

-Mantenemos un plan muy estricto de fronteras sanitarias seguras, testeando a todo quien ingresa a la provincia. Junio y julio serán los meses más bravos para la pandemia en el país, pero si podemos sostener la situación iremos por más a partir de septiembre. Se irá avanzando paulatinamente en la medida que reafirmemos de que no haya circulación local del virus.