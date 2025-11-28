La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistió este viernes a la sesión preparatoria del Senado sin una ubicación asignada tras la decisión de Victoria Villarruel de desestimar una solicitud de reserva gestionada por vías informales. La funcionaria y los miembros del gabinete nacional debieron aguardar de pie contra los muros del recinto mientras el personal de ceremonial gestionaba un espacio disponible para la comitiva oficial.

Cómo fue el enfrentamiento entre Karina Milei y Villarruel por un palco del Congreso

La génesis del incidente ocurrió este jueves por la noche. Karina Milei contactó a la senadora electa Patricia Bullrich para realizar una gestión ante las autoridades del Senado. El objetivo era reservar el palco de la Presidencia para el seguimiento de la ceremonia de este mediodía. La ministra de Seguridad transmitió el mensaje a Victoria Villarruel. La titular de la Cámara alta desestimó la solicitud por considerar inadecuado el uso de intermediarios para este tipo de requerimientos.

La comitiva del Poder Ejecutivo aguardó contra los muros del recinto mientras se resolvía la ubicación de los funcionarios

Villarruel indicó a Bullrich la necesidad de canalizar el pedido de manera formal. La vicepresidenta calificó la mediación informal como una falta de respeto institucional. La solicitud oficial llegó a la casilla de correo electrónico de la Presidencia del Senado pasadas las 21 del jueves.

El diagrama de ubicaciones estaba cerrado en ese horario. Los espacios disponibles contaban con asignación para gobernadores invitados, familiares de los senadores electos y prensa acreditada.

Que pasó con Karina y los ministros tras ser rechazados en el palco presidencial

La tensión administrativa se materializó cuando la comitiva oficial arribó al edificio de la calle Hipólito Yrigoyen. Karina Milei ingresó acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Los espacios disponibles ya estaban asignados a gobernadores y familiares al momento del pedido Pilar Camacho

El mail enviado la noche anterior carecía de respuesta afirmativa. Por tal motivo, los tres funcionarios permanecieron parados con la espalda apoyada en la pared lateral del recinto ante la falta de butacas libres.

Fotógrafos presentes registraron la imagen de la espera de las autoridades nacionales. El personal de la Casa Rosada intentó resolver el inconveniente con rapidez. Buscaron lugar en el sector destinado a los periodistas. No hubo éxito por la ocupación total de las plazas. Evaluaron el palco reservado a los gobernadores. Allí aguardaban el mandatario chaqueño Leandro Zdero junto a sus pares Gustavo Melella y Rolando Figueroa.

La solución requirió el desplazamiento de invitados. La familia de Alejandro Fitzgerald debió ceder su ubicación en uno de los palcos del primer piso. Fitzgerald asumiría minutos más tarde como secretario Administrativo de la Cámara alta. Eduardo “Lule” Menem se sumó al grupo de funcionarios en ese espacio recuperado.

Los ministros solo se pusieron de pie para aplaudir la jura de Patricia Bullrich Pilar Camacho

Los saludos políticos durante la ceremonia

El palco ocupado por la hermana del Presidente concentró la atención de varios legisladores tras la resolución del conflicto. La senadora electa por Neuquén, Nadia Márquez, realizó una reverencia con las manos juntas hacia ese sector luego de su juramento. El dirigente salteño Alfredo Olmedo acompañó a la senadora Emilia Orozco y dirigió un gesto manual hacia los funcionarios nacionales.

La comitiva oficial mantuvo una postura protocolar durante la mayoría de las juras. La excepción ocurrió con Patricia Bullrich. Karina Milei, Adorni y Santilli se pusieron de pie únicamente para aplaudir a la funcionaria saliente de Seguridad en el momento de su asunción como legisladora.

