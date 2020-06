Tras el aumento sostenido de casos y muertes por coronavirus, el ministro de Salud de la Nación se mostró inquieto ante el relajamiento social en el peor momento de la pandemia Fuente: Archivo

Tras el aumento sostenido de casos y muertes por coronavirus en los últimos días con epicentro en la zona metropolitana, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García se mostró preocupado ante el relajamiento social en el peor momento de la pandemia y por las decisiones de mayor apertura que tomó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

"Tengo la sensación de que hay más preocupación por las autoridades locales y provinciales en el conurbano de lo que hay en la Ciudad" , señaló el funcionario en Radio con Vos y sumó, así, una nueva crítica a la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta ante un mayor grado de flexibilización de la cuarentena en el distrito desde el último lunes.

En sintonía con la comparación, el ministro deslizó que lo ve "más preocupado a Kicillof" . "No digo que en la Ciudad no estén preocupados, pero ahí los barrios vulnerables son pocos y además tienen otra capacidad operativa", dijo. Para suavizar, dejó en claro que "no es una crítica" y que trabaja "codo a codo" con las autoridades porteñas.

Más temprano, el titular de la cartera de Salud porteña, Fernán Quirós, reconoció en el reporte diario de la Ciudad que "si la velocidad de crecimiento de la curva se acelera, se hará alguna modificación. Como siempre digo, lo peor está por venir".

Para sumar argumentos Ginés González García expresó: "La Provincia tiene mucha más vulnerabilidad. Cualquier cosa que se haga es mucho más difícil de manejar. Siempre fue nuestro miedo más grande el conurbano. Hay mucho menos recursos. Comparto con ellos que la preocupación es mayor".

Un señalamiento similar hizo el presidente Alberto Fernández hacia el gobierno porteño hace pocos días cuando vio a los runners porteños, que salieron en masa y sin cumplir, en muchos casos, las pautas de distanciamiento social. "Cuando vi los que salieron a correr automáticamente le escribí a Horacio [Rodríguez Larreta] y le dije: "«Esto está mal», contó Fernández sobre su charla con el jefe de la Ciudad.

También, señaló que por la "velocidad de contagios", que es la más alta desde el inicio de la pandemia, el país tendría que estar en la fase 1, es decir, bajo la modalidad de cuarentena absoluta.

"La conciencia colectiva se aflojó mucho"

Por otro lado, González García se mostró preocupado ante el "cambio de actitud" que dijo ver en la población. "Se ve ostensiblemente en la ciudad de Buenos Aires. Si hoy vemos las consecuencias de lo que hicimos hace 10 días, imaginémonos lo que va a ser dentro de dos semanas como consecuencia de lo que está pasando esta semana", sostuvo.

Y añadió: "La conciencia colectiva se aflojó mucho y no hay razones para eso porque estamos en incremento de casos y muertes. Además, entrando en el ciclo del invierno cuando hay más casos de infecciones de respiración respiratoria".

"Entiendo que la gente está irritada y mal, pero falta un tramo que es el más duro. En el momento en que debiéramos tener más cuidados no los estamos teniendo. Estamos llegando a la curva y estamos acelerando en vez de apretar el freno", cerró.

Tras el récord de ayer con 30 muertos y 1186 contagios de coronavirus registrados, la Argentina sumó 27.373 de infectados y 772 muertes por Covid-19.