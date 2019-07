La candidata a vicejefa de gobierno porteño del Frente de todos vaticina un triunfo de Lammens en segunda vuelta Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Matías Moreno SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 12:12

Otra vez en el rol de candidata, la periodista Gisela Marziotta elude las polémicas que agitaron la campaña del kirchnerismo durante los últimos días. La postulante a vicejefa de gobierno porteño por el Frente de Todos evita repudiar la frase Aníbal Fernández sobre María Eugenia Vidal -la comparó con el femicida Ricardo Barreda-. Y es cautelosa al opinar sobre la situación en Venezuela. Para Marziotta, esas discusiones son funcionales al oficialismo. En cambio, prefiere debatir durante la campaña sobre la crisis en el país y su impacto en la Capital.

Si bien reconoce como un acierto varias obras emblemáticas de la gestión porteña de Pro, la periodista dice que "el ciclo del macrismo está terminado" en la Capital. Y vaticina un triunfo de Matías Lammens sobre Horacio Rodríguez Larreta en un eventual ballottage. "Hay posibilidades de ganar porque la realidad de la ciudad es grave", afirma en una entrevista con LA NACION.

-¿Le molesta la definición "periodista militante"? ¿Cómo se presentaría en una nota?

-Nunca me definieron de esa manera. Soy periodista desde hace más de veinte años y siempre me puse del lado de la gente. Si tengo que definirme, soy una periodista. Nada más.

-¿Entiende el malestar de dirigentes con años de militancia por tener a dos extrapartidarios en la fórmula?

-No creo [que haya malestar]. Hay consenso sobre la necesidad de unirse. Si hay alguna diferencia, es superficial. Tanto a nivel nacional como en la ciudad, todos coincidimos en el diagnóstico y en lo que hay que hacer.

"En la Argentina hay hambre; eso no es exagerado", dice Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿La falta de coordinación en la campaña del Frente de Todos puede complicar a Alberto Fernández?

-¿Eso sentís? ¿Eso te parece?

-Por ejemplo, la frase de Aníbal Fernández sobre Vidal generó reacciones en el Frente de Todos.

-Creo que no vale la pena.

-¿Repudia la comparación que hizo Aníbal de Vidal con un femicida como Barreda?

-Ni me meto con ese tipo de cosas, porque es funcional al macrismo. Si nos ponemos a opinar sobre si dijo o no, no estamos hablando de lo que pasa en la ciudad, como las 7000 personas que están en situación de calle y de los que no tienen vacantes.

-¿Entonces fue un error de Ofelia Fernández, candidata legisladora del Frente de Todos, salir a repudiar a Aníbal?

-No. Cada uno tiene derecho a opinar y decir lo que quiere. Quiero que hablemos sobre lo que pasa a nivel nacional y sus consecuencias en la ciudad.

La comparación con Venezuela

-Cristina Kirchner comparó la situación alimentaria de la Argentina con lo que se vive en Venezuela. ¿Qué piensa?

-El tema del hambre se tiene que trabajar en el Congreso de la Nación. Es necesario que prosperen los proyectos sobre la emergencia alimentaria. Hay gente con hambre en la Argentina. Eso es una realidad.

Hay hambre en la Argentina; eso no es exagerado

-¿No le parece exagerada la comparación con Venezuela?

-Hay hambre en la Argentina. Eso no es exagerado.

-¿La situación es similar a la de Venezuela?

-Desconozco exactamente lo que pasa en Venezuela, más allá de lo que se dice en los medios. Nunca estuve en Venezuela y siento que es muy recortada la información que nos llega. Es muy complejo. Sí sé que en la Argentina y en la ciudad hay hambre.

El escenario porteño

-¿Lammens representa al Frente de Todos? Repite que no es kirchnerista en cada intervención pública.

-No, lo que remarca todo el tiempo es la amplitud del espacio, donde están Victoria Donda, Fernando "Pino" Solanas y Dora Barrancos. Por supuesto, Matías representa al frente.

-¿Usted valora a La Cámpora?

-Valoro a todas las organizaciones políticas en general y las respeto, porque creo en la política como una herramienta de transformación necesaria para la consolidación democrática.

-¿Esa amplitud y el perfil extrapartidario de Lammens les dan más chances de ganar?

-Hay posibilidades de ganar porque la realidad de la ciudad es grave y el ciclo del macrismo se está terminando. También cuantos más somos, más posibilidades tenemos de ganar.

Marziotta cree que los votantes de Lousteau de 2015 acompañarán al kirchnerismo en estos comicios Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

-¿Y Larreta podría ganar en primera vuelta?

-No. Vamos a ir a una segunda vuelta. Larreta ganó por muy pocos votos en la elección de 2015 contra Martín Lousteau.

Al que votó a Lousteau no le gusta el macrismo en la ciudad

-Mariano Recalde salió tercero en esa elección.

-Sí. Vamos a ganar en la segunda vuelta. A toda esa gente que votó a Lousteau no le gusta el macrismo en la ciudad. Después de cuatro años que te empeoraron las condiciones, ¿por qué [los] volverías a votar? Además, ahora Lousteau es Macri y dejó sin representación a un montón de porteños. El rechazo al macrismo en la ciudad es más grande que en 2015.

Propuesta y la gestión de Larreta

-¿Cuál será la prioridad de su gestión en caso de ganar?

-Reordenar la asignación de presupuesto. Lo fundamental es reasignar las partidas a salud y educación, que son los pilares centrales por recuperar.

-¿A Larreta le pondría una mejor nota que a Macri por la gestión en la ciudad?

-Larreta es Macri. Hay una continuidad. No es suficiente una gestión que solo se dedica a poner bonita a una ciudad. Mi calificación sería insuficiente.

Podemos ganar porque la realidad es grave y el ciclo del macrismo está terminando

-¿El ciclo del macrismo está terminado?

-El ciclo del macrismo está terminado por el bien de todos los vecinos y vecinas.

-¿Para hacer una buena gestión en la ciudad es necesario que haya diálogo con el gobierno nacional?

-El diálogo es fundamental y necesario. No hay posibilidad de que no haya diálogo. No lo puedo concebir.

-¿Había diálogo y colaboración entre el kirchnerismo y el Pro cuando Macri gobernaba la ciudad?

-Sí.

-Macri y el Pro dicen que no.

-Es parte de las chicanas políticas. Es una estrategia de quien necesita desviar el foco del debate en serio. Es infantil decir no puedo hacer porque fulano no me ayuda.

-¿Por qué el macrismo gobierna hace casi doce años en la Capital?

-Porque algunas cosas están bien, lo reconozco. La Capital dejó de inundarse y eso está buenísimo. Es una ciudad donde se han mostrado obras. Eso es suficiente cuando la situación económica y social está más o menos resuelta. Pero cuando hay que dar respuestas con sensibilidad, no lo es. Ahora está pasando eso.

El vínculo con el periodismo y la Justicia

-¿El kirchnerismo debe hacer una autocrítica sobre su vínculo con el periodismo?

-Es seguir hablando de un pasado que nada tiene que ver con este presente tremendo.

-¿Es crítica del desempeño de la Justicia? ¿Es necesario hacer cambios y reformar la Constitución?

-El Poder Judicial es el que menos credibilidad tiene en la sociedad. Deberían replantearse qué pasa con ellos. No me atrevería a tanto en función de ese dato.

-¿Cree que Cristina es inocente?

-Soy muy respetuosa de las investigaciones en curso y hay que dejar que sigan su camino. Después, nos guste o no lo que diga la Justicia, hay que bancárselo.

-Alberto Fernández dijo que deberían revisarse los fallos de algunos jueces en causas que involucran a Cristina.

-Quiero que transite el curso de la investigación y cuando eso termine, hablemos.