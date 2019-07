Incluso en el Frente de Todos se distanciaron de los dichos de Aníbal

Aníbal Fernández Fuente: Archivo

El ataque verbal de Aníbal Fernández a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quien comparó con el femicida múltiple Ricardo Barreda, le generó al exjefe del Gabinete del kirchnerismo el repudio generalizado, incluso en su propia alianza, el Frente de Todos.

Los más duros en sus propias filas fueron el precandidato a jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, Matías Lammens , y el diputado Facundo Moyano. Nadie defendió al exministro entre los K y muchos lo criticaron en privado.

Por su parte, los principales dirigentes macristas atacaron a Fernández en bloque, aunque en la intimidad celebran la "anibalada" que puede terminar perjudicando al kirchnerismo y favoreciendo a Vidal, como en 2015, que ganó gracias a la mala imagen de Fernández.

Desde el macrismo aprovecharon para criticar a Fernández el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; los diputados Silvia Lospennato y Mario Negri, y el intendente de Morón y exmarido de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, entre otros.

El exjefe de Gabinete kirchnerista se defendió en Twitter: "¿Misógino yo? Ley de trata, colaboré en la creación del 144 (lo único que tiene para mostrar este gobierno sobre género), impulsamos el proyecto para eliminar el avenimiento, respetuoso y trabajador. Yo lo puedo decir, ellos no". El escándalo se desató anteayer cuando Fernández dijo en una entrevista con FM Futurock: "Antes de dejar a mis hijos con María Eugenia Vidal por ahí se los dejo a Barreda". Se refería al odontólogo condenado por asesinar a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en 1992.

Las críticas a Fernández no se hicieron esperar. Lammens lo cuestionó: "No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia".

Moyano también fue severo: "Repudio el comentario de @FernandezAnibal comparando a la gobernadora con un femicida. No solo daña la excelente campaña de @Kicillofok , sino que ensucia el debate de ideas que requiere la política".

Rodríguez Larreta consideró una "barbaridad" las declaraciones de Fernández. "La gente ya superó al kirchnerismo. Estoy convencido de que la Argentina no quiere volver atrás. La frase de Aníbal Fernández resume la Argentina que no queremos", dijo a CNN Radio.

"Comparar a Vidal con un femicida múltiple es una barbaridad. Pero yo no me engancho con las agresiones. No le contesto a Alberto [Fernández] ni a Aníbal, en definitiva son todos lo mismo", agregó.

Tagliaferro posteó un tuit: "Solo un cínico y perverso como @FernandezAnibal le dejaría sus hijos a Barreda. Yo volvería a nacer mil veces y siempre le confiaría mis hijos a @mariuvidal".

Lospennato también repudió "la comparación de @FernandezAnibal del cuádruple femicida Barreda con @mariuvidal", a la que calificó de "violenta y misógina" y dijo que "refleja el desprecio absoluto por las víctimas del femicidio más recordado de la historia argentina".

Mario Negri expresó su "total apoyo y solidaridad con @mariuvidal por las expresiones misóginas y temerarias de Aníbal Fernández". Y dijo que "el femicidio y la violencia de género son tragedias en el país". Alonso indicó: "No deja de sorprender este personaje siniestro de Aníbal Fernández. Misógino, violento, nefasto".

Por último, para Margarita Stolbizer, de GEN, la frase indica que si regresa el kirchnerismo "repetirán todo lo que ya hicieron".