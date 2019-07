Ofelia Fernández, referente feminista, cuestionó a Aníbal por decir que preferiría dejar a sus hijos con el femicida Barreda que con Vidal Crédito: Twitter Ofelia Fernández

El exabrupto del exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sigue dividiendo aguas dentro del Frente de Todos. Luego de que varios referentes del espacio como Axel Kicillof, Matías Lammens y Facundo Moyano se distanciaran de sus polémicos dichos, la referente feminista y precandidata a legisladora porteña, Ofelia Fernández, lo llamó "salame". Sus palabras fueron, a su vez, cuestionadas por otras dirigentes kirchneristas.

"Lamentable lo de Aníbal Fernández de comparar a Vidal con un femicida", dijo Ofelia Fernández a través de su cuenta de Twitter, luego de que Aníbal Fernández dijera que prefiere confiarle sus hijos al femicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora Vidal.

Ofelia Fernández cuestionó al actual precandidato a concejal en Pinamar: "Invisibiliza dos cosas. 1. Nuestra pelea por dejar en claro quiénes nos matan y cómo nos matan. 2. Que lo que en realidad le hace la gobernadora a las mujeres es hambrearlas, endeudarlas y recortar presupuestos elementales para que podamos salir de situaciones de violencia", sostuvo.

Y lanzó: "Por suerte, estamos las feministas para ubicar a estos salames y pedirles poco amablemente que nos dejen la política a nosotras".

Aníbal Fernández dijo que preferiría dejar a sus hijos con el femicida Barreda que con la gobernadora Vidal Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Las críticas de la dirigente estudiantil y precandidata a legisladora contra Aníbal Fernández fueron, a su vez, eje de cuestionamientos de referentes kirchneristas. También a través de Twitter, la senadora María Teresa García le dijo: "Mire Ofelia Fernández, en el peronismo no nos tratamos de imbéciles. Si usted tiene algo que decirle a Aníbal Fernández, hágalo en persona. Nuestro enemigo es otro. El que hambrea y deja a la gente sin trabajo. Yo sé que a usted "Perón no la completa", pero hágase un favor, milite", lanzó la senadora.

En el mismo sentido se expidió la abogada Graciana Peñafort, abogada defensora del exvicepresidente Amado Boudou ante la Justicia. "Propios y ajenos me tienen las bolas al plato con discutir acerca de lo que dijo Aníbal Fernández [...] Lo que dijo es una pelotudez, de las que el eufemismo llamara "expresion desafortunada" [...] pero Ofelia, dejame decirte, Aníbal no es ningún imbécil, solo alguien que se equivocó. Y digo esto con el afecto que le tengo a ambos".

El exministro de Planificación, Julio De Vido, procesado por hechos de corrupción y precandidato a diputado nacional, tuiteó desde la prisión de Ezeiza donde se encuentra detenido desde 2017: "Adhiero plenamente a las palabras de la compañera Teresa. A nosotros Peron sí nos completa", dijo.

Distanciamiento

Las palabras de Aníbal Fernández despertaron una gran revuelo entre la dirigencia política. Primero desde el oficialismo y luego algunos políticos del Frente de Todos, salieron a condenar las expresiones.

Días atrás, otros referentes kirchneristas se distanciaron de sus palabras. El precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo: "La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", expresó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

También cuestionaron a Fernández, el diputado y candidato a su reelección por el Frente de Todos Facundo Moyano y el postulante a la jefatura de gobierno porteño, Matías Lammens.

También desde el oficialismo hubo repudio, de parte de la propia Vidal, como de los dirigentes macristas Laura Alonso, Horacio Rodríguez Larreta, Silvia Lospennato, María Luján Rey y Fernanda Reyes, entre otras, se expresaron enérgicamente contra Fernández al asegurar que lo que había dicho era "una barbaridad", "una comparación violenta y misógina" o "una irresponsabilidad".