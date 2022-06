Gobernadores de provincias clave rechazan la ampliación de la Corte por peligrosa o por no prioritaria

No estuvieron en el acto que encabezó el Presidente y resisten su proyecto de ampliación de la Corte Suprema. Los gobernadores de Córdoba, Mendoza y Corrientes, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se opusieron al plan para llevar a 25 los miembros del máximo tribunal, iniciativa que tampoco apoyan sus pares de Santa Fe y Jujuy.

La resistencia tiene matices. Mientras Larreta la expone con tono de denuncia, el cordobés Juan Schiaretti hace saber su disconformidad por lo bajo. Entre los más firmes, algunos advierten que es un ataque preocupante a las instituciones de la República y otros destacan que no es un tema prioritario en medio de la crisis que atraviesa el país.

Schiaretti no está alineado en general con las posturas del oficialismo nacional -al que ya no considera “peronista”- y tampoco apoya el proyecto de ampliación de la Corte Suprema. “Parece un acto pre constituyente; como volver en el túnel del tiempo al siglo pasado”, dijeron a LA NACION desde el círculo chico del cordobés, quien hasta ahora no habló públicamente del tema, aunque dejó trascender que no acompaña la idea de sus pares y el Presidente.

Hace más de un mes, ante los empresarios de la Fundación Mediterránea, Schiaretti se refirió a la Justicia para marcar diferencias: “Fíjense que en la Nación no se pueden poner de acuerdo sobre quién va de procurador general (…). En Córdoba el tema institucional, el respeto al Poder Judicial y al funcionamiento del Poder Judicial es un respeto que está asumido por todos los cordobeses”.

La reunión de los gobernadores que apoyan la reforma de la Corte Suprema

Cuando el Senado debatió quién debía ocupar la presidencia del Consejo de la Magistratura, la senadora Alejandra Vigo, esposa del gobernador, sostuvo que “corresponde a la máxima autoridad del Poder Judicial”. Los legisladores nacionales que responden a Schiaretti siempre se mostraron contrarios a la reforma judicial impulsada desde el Frente de Todos.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que mantuvo una audiencia ayer al mediodía con Alberto Fernández, consideró que es “muy grande” el número de 25 integrantes para la Corte. “Lo único que tengo son versiones periodísticas. Me parece que es un número muy grande el que están pensando, pero antes de emitir una opinión esperaría para ver cuál es el proyecto”, dijo Suarez. En cuanto al encuentro para tratar el plan del kirchnerismo de reformar la Corte, respondió que no había sido invitado y que era una reunión de “gobernadores que pertenecen al espacio político del Presidente”.

Suarez agregó además que “en este momento la prioridad no es la Corte”, sino “resolver la inflación y la pobreza, porque la política tiene que pensar en la Justicia para resolver los problemas de la gente y no en sus problemas judiciales”.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se manifestó en contra del intento de ampliar la Corte basado en la necesidad de “defender las instituciones” y en que los problemas de la gente son otros.

“Es un proyecto absolutamente innecesario cuando las necesidades de la gente son otras”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. “Siempre defenderemos las instituciones de la república por ser garantes del orden constitucional, la democracia y la libertad”, añadió.

La relación del mandatario correntino con la Casa Rosada se fue enfriando con el tiempo. Tuvo incluso momentos de tensión a principios de año, sobre todo por la falta de coordinación en la asistencia requerida al gobierno nacional durante los incendios que afectaron el 12% del territorio correntino. Desde entonces las distancias se fueron agrandando. El último diferendo tiene apenas unos días. Fue el lunes, cuando Valdés denunció que la Nación ni siquiera lo invitó a la recorrida de Alberto Fernández por Yacyretá, represa energética binacional pero que se asienta en el límite Norte de Corrientes.

Luego de reunirse con el Presidente, los gobernadores que impulsan la ampliación de la Corte dieron una conferencia de prensa Captura de tv

La de Valdés fue una posición diametralmente opuesta a la de su vecino Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, que ayer impulsó el cónclave de gobernadores convocado por el Presidente, acción que se condice con el perfil alto que el mandatario chaqueño mantiene en la órbita nacional.

En la ciudad de Buenos Aires, Larreta fue muy crítico de la iniciativa. “Creo que es un avance más del Gobierno sobre el Poder Judicial, como ya lo fue la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura. Todos intentos en los que fracasó gracias a la unidad de Juntos por el Cambio”, dijo.

Los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Jujuy, Gerardo Morales, tampoco participaron de la reunión encabezada ayer por Alberto Fernández. Perotti había estado el mes pasado con los cuatro jueces de la Corte en Rosario, durante un encuentro de jueces en apoyo de los magistrados que investigan el narcotráfico. Ese día, Perotti le agradeció a la Corte y destacó especialmente las intervenciones en aquella jornada de los dos ministros oriundos de su provincia, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

