Golpes, empujones y amenazas entre peronistas y libertarios en la Facultad de Derecho de la UBA

En los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) militantes de las agrupaciones universitarias Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres (afines a La Libertad Avanza) protagonizaron un violento episodio que incluyó golpes, empujones y amenazas.

En un video difundido en las redes sociales se puede ver a militantes jóvenes del peronismo abordando una mesa de Somos Libres, usurpándola y colocando una bandera. Después, comenzaron a cantar. Los universitarios libertarios aseguraron a LA NACION que desde JUP les “robaron su mesa” con motivos de provocación.

Golpes, empujones y amenazas entre peronistas y libertarios en plena Facultad de Derecho

Fue así cómo se desató una batalla campal entre varios jóvenes. “A vos te voy a matar”, se le escuchó decir a un hombre tras recibir una golpiza y caerse. El violento episodio ocurrió este jueves al mediodía y todavía continúa el conflicto, según puso sabe reste diario.

La agrupación Somos Libres además publicó algunas imágenes de los carteles que pegó la JUP arriba del espacio que tenían designado los libertarios. “Gorila aguante Cristina [Kirchner]”, está escrito en grafiti en una pared. “Somos Libres [una chicana a la agrupación] para reprimir jubilados”, dice otro cartel.

Los mensajes de JUP a Somos Libres.

“Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas se escondieron detrás de la cobardía, atacando en manada como acostumbran. Los mismos que pregonan amor y justicia social terminaron mostrando lo de siempre: intolerancia, robo y patoterismo barato. Otra postal de un kirchnerismo que cuando no convence, golpea”, escribió la agrupación que apoya al gobierno de Javier Milei.

Por su parte, la JUP no se pronunció al respecto.

Más tarde, el presidente Javier Milei se refirió al episodio en su cuenta de X, fiel al lema de campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más”.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS

VLLC! https://t.co/lIc0DdzUq8 — Javier Milei (@JMilei) August 28, 2025

Otro hecho similar

Una secuencia similar ocurrió en octubre del año pasado en la Universidad de Quilmes, cuando en plena asamblea para ratificar una toma se generaron incidentes entre un grupo de estudiantes libertarios y otros alumnos presentes, los cuales terminaron con gas pimienta, corridas y heridos.

Incidentes en la Universidad de Quilmes

Por un lado, estudiantes acusaron que el grupo de libertarios increpó la toma con el fin de “derribarla” y lanzaron gas pimienta, mientras que los agredidos aseguraron que intentaron manifestarse pacíficamente contra la decisión, pero fueron atacados físicamente.