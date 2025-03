Grabois dijo que Bullrich “se excita casi libidinosamente” con la violencia y la tildó de montonera

Después de la violencia que se desató en el Congreso en el marco de la marcha de jubilados, que dejó como saldo 124 detenidos y un fotoperiodista grave tras ser impactado por un casquillo de gas lacrimógeno, el dirigente social Juan Grabois arremetió contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dijo el líder del Frente Patria Grande -que acompañó a los presos hasta las 3 de la mañana- que la funcionaria de Javier Milei “se excita casi libidinosamente” con la violencia y hasta la tildó de “montonera”.

“Bullrich tiene un lenguaje, hay un lenguaje bullrichiano. Y Bullrich pertenece a un partido político de chiquita, que es el ‘Partido de la Violencia’. Es de esas personas que se excitan con la violencia, casi libidinosamente”, expresó el dirigente ligado al kirchnerismo este jueves, en el canal de streaming Gelatina.

El día después de la protesta donde confluyeron jubilados, hinchas, barras, sindicatos y organizaciones sociales, Grabois recordó los dichos de Milei durante la campaña presidencial de 2023, cuando disputaba electorado con Bullrich y la tildó de “montonera asesina”. Después los dos se reconciliaron y ahora ella es su ministra. “ Evidentemente cuando era, como decía Milei, una montonera asesina, porque lo era, eh, lo era; no era una pibita de la JP... Cuando era montonera era más el gusto por las armas y la violencia política, que por los ideales. Y eso lo fue manteniendo durante toda su carrera: el gusto por la violencia política y por hacerle daño al otro”, señaló el también excandidato de Unión por la Patria (UP). Bullrich admitió haber formado parte de la Juventud Peronista en los 70, pero nunca reconoció su pertenencia a la organización Montoneros.

Sin cesar en sus dardos contra la funcionaria nacional, que el miércoles por la tarde tuvo a cargo el operativo en el exterior del Congreso, Grabois comentó que siempre en los movimientos armados, tanto de izquierda como de derecha, hay gente que está por convicción y otra que se suma “porque le gustan los fierros y lastimar”. En este último grupo incluyó a Bullrich.

La protesta en el exterior del Congreso Martín Zabala - XinHua

“Patricia Bullrich pertenece a ese partido [el ‘de la Violencia’] y lo ha demostrado durante toda su carrera, camaleónica, hasta llegar a esto que es incalificable, una plutocracia, defendiendo con una bravuconería y con situaciones que están cruzando el límite de lo democrático -ya lo cruzó durante el gobierno de [Mauricio] Macri- que es justificar la pena de muerte sin juicio previo, por motivos políticos, porque es grave lo que pasó al compañero [Pablo] Grillo, que está peleando por su vida”, refirió Grabois sobre el fotógrafo de 35 años que le quiso tomar una postal a los policías en acción y fue impactado en su cabeza por una cápsula de gas lacrimógeno.

Mientras que Grillo se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado, bajo efectos de sedantes, con asistencia respiratoria mecánica y con apoyo vasopresor, para mantener su presión arterial, Grabois exclamó: “¡Qué terrible un pibe peleando por su vida por ir a defender a los jubilados! Pero la justificación política sobre la base de su identidad ideológica cruza los límites democráticos. Porque si yo establezco una categoría de enemigo sobre el que puedo ejercer violencia física, estamos jodidos. Es una primera reflexión: Bullrich como personaje que empuja y corre los límites de la democracia republicana”.

Esto luego de que la ministra de Seguridad intentara justificar el accionar de las fuerzas al alegar en cuanto a Grillo: “Este periodista, que dice ser periodista, trabaja con Julián Álvarez en la Municipalidad de Lanús y antes estuvo en el Ministerio de Justicia cuando estaba Alberto Fernández”. No obstante, el intendente de Lanús, de origen camporista, salió a desmentirla.

El fotógrafo Pablo Grillo está internado en el Ramos Mejía Gentileza: Laura Dalto

En un análisis de la protesta, donde hubo manifestantes que les tiraron piedras a los agentes, quemaron un auto de la Policía Federal y también contenedores, Grabois comentó que no le gustan “las teorías de los infiltrados”, un eje que comparte un sector de la oposición, que considera que desde los servicios de inteligencia se colocan a determinadas personas entre quienes marchan para generar disturbios y después justificar el operativo. “Que los hay, los hay [infiltrados]. Pero tampoco me gusta decir que la gente que combate es infiltrada, me parece de cuarta. Es gente que no conoció el 2001. La resistencia no violenta no significa estar paradito dejando que te peguen, claramente [los manifestantes] tienen derecho a defenderse, es el derecho a la legítima defensa. No hay que ser vigilante para quedar bien con el sistema”, planteó el dirigente social, que así justificó a quienes atacaron a las fuerzas.

“Yo cuando era pibe iba recontra al frente, ahora me toca otro rol. Pero yo los felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo por los jubilados. Si vos sabés que a los jubilados les pegaron, sabés que a vos también te van a pegar. Y la gente que fue, no toda, pero mucha gente, fue sabiendo que estaba arriesgando el pellejo. Nadie debería estar arriesgando el pellejo en un Estado democrático, pero fue gente sabiendo que estaba arriesgando el pellejo, y si no estás dispuesto a sacrificar nada, no te dediques a la política, a la militancia; algo tenés que estar dispuesto a sacrificar”, acotó, convencido que este tipo de marchas son “una muy buena forma de combatir al gobierno criptonazi y de la plutocracia”, como tildó a la gestión de Milei.

LA NACION