Gritos en Diputados: Pamela Calletti cruzó a Tailhade en el debate por el desafuero de Emiliano Estrada

La diputada nacional Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, protagonizó este miércoles un tenso momento durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, al cruzarse con Rodolfo Tailhade. Se dio en el marco de la discusión sobre el pedido de desafuero del legislador salteño Emiliano Estrada, acusado en Salta por delitos de peculado, abuso de autoridad e intimidación pública vinculados a supuestas campañas de noticias falsas.

El episodio ocurrió cuando Calletti exigía que el Congreso avanzara con el pedido de desafuero remitido por la justicia federal de Salta. “Los sueldos de este Congreso no pueden ser utilizados para ilícitos”, expresó antes de detener su discurso y enfrentar al legislador kirchnerista ante el creciente murmullo que se escuchaba. “¡Diputado, yo lo escuché, así que sea respetuoso! Le pido por favor que sea respetuoso porque yo lo escuché callada. Usted dice una mentira tras otra y tengo que soportarlo. ¡No sea machirulo, diputado, no sea machirulo!”, lanzó, visiblemente alterada.

La diputada Pamela Calletti explotó contra Rodolfo Tailhade en el marco de una sesión que trataba el desafuero de Emiliano Estrada

Tailhade intentó replicar pero el presidente de la comisión, el libertario Nicolás Mayoraz, intervino para intentar calmar los ánimos y pidió al diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, que calle a su compañero de bancada.

Desde el inicio, los diputados discutían el alcance del oficio judicial enviado por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta, que solicitó el desafuero de Estrada en una causa por malversación de fondos, abuso de autoridad e intimidación pública. La investigación sostiene que exempleados del Congreso admitieron haber recibido órdenes del diputado para crear cuentas falsas y difundir contenidos difamatorios contra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, según informó Calletti durante la reunión.

El diputado Emiliano Estrada es sobre quien pesa el pedido de desafuero

Durante su exposición, Calletti defendió la validez del pedido y cuestionó lo que consideró una maniobra dilatoria del kirchnerismo. “Por más que el diputado mienta y haga chicanas jurídicas improcedentes con el solo fin de evadir la justicia, la única verdad es la realidad”, afirmó la salteña, según detalló Parlamentario. “El pedido fue realizado por un juez y un fiscal federal; los fueros no son privilegios personales para burlar la justicia ni para delinquir”, agregó.

Desde el bloque Unión por la Patria, en cambio, varios legisladores cuestionaron la legitimidad del proceso y denunciaron una “persecución política”. “La comisión hoy no tiene un pedido de desafuero vigente. No está firme, está suspendido. La convocatoria a un pedido de desafuero es engañosa”, sostuvo Tailhade. Explicó que existe un conflicto de competencia entre la justicia federal de Salta y la de la Capital Federal que mantiene suspendido el trámite. “Lo persiguen por cómo opina del gobernador y del gobierno salteño”, sostuvo.

Germán Martínez es el presidente del bloque Unión por la Patria e intervino para detener a Tailhade y que no continúe el cruce con Calletti Hernan Zenteno - La Nacion

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés remarcó que el pedido que se estaba tratando no está firme y calificó la convocatoria como “una maniobra electoral”. “Entiendo el show, pero acá no hay ninguna imputación por lo tanto no corresponde nada”, dijo. Por otra parte, el radical Fernando Carbajal calificó el tema como “complejo” y sugirió que el pedido de desafuero resultaba “innecesario e incomprensible”.

Durante la sesión también hubo otros cruces. Tailhade tildó de “burra” a la libertaria Juliana Santillán, lo que generó nuevas protestas del bloque oficialista. En el cierre de la reunión, Mayoraz sugirió la posibilidad de abrir un debate sobre la modificación de la Ley de Fueros, vigente desde hace 25 años.