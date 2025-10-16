Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Un candidato a diputado nacional por Misiones se descompensó en vivo en un programa de streaming y murió
El candidato de diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Damiani, de 62 años, se descompensó este miércoles en medio de un debate político en el programa de streaming Dólar Blue, en Misiones, y murió. El dirigente sufrió un infarto casi al comienzo de la transmisión y fue trasladado de urgencia por una ambulancia al Hospital Ramón Madariaga, donde ingresó sin vida.
Adorni llevó a IDEA el compromiso de Milei con las reformas laboral e impositiva
MAR DEL PLATA.- Vía Manuel Adorni, su vocero, el presidente Javier Milei acercó a este 61° Coloquio de IDEA un mensaje que resalta su compromiso con las reformas laboral e impositiva anticipadas días atrás desde San Nicolás. El vocero resaltó que esta semana se vivieron “hechos de magnitud histórica” con el apoyo de Estados Unidos y compromisos de inversión en el país por más de 50.000 millones de dólares y, frente al desafío electoral del próximo 26, anticipó un Congreso con más legisladores propios y de “otros partidos con los que se puede dialogar de manera racional”.
