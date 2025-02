Guillermo Francos desmintió que haya una negociación con la oposición alrededor de ficha limpia

En paralelo a la sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo busca la aprobación del proyecto de Ficha Limpia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desmintió que su tratamiento forme parte de un trueque con la oposición, que intenta que Cristina Kirchner pueda ser candidata. El supuesto acuerdo sostiene que el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados aceptaría que no se alcance media sanción, pero, a cambio, impondría el aval de sus candidatos a la Corte Suprema de Justicia.

"No hay ninguna negociación que implique dejar de lado la ley de ficha limpia por un acuerdo de un juez, para nada“, especificó Francos en diálogo con LN+ sobre las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

A su vez, el jefe de Gabinete señaló que ambos pliegos fueron presentados hace ya tiempo y afirmó: “El de Lijo tiene dictamen de la comisión y el de Mansilla no, pero igual es una votación que requiere dos tercios del Senado. Por lo tanto, no es solo un acuerdo de la comisión“.

"No vamos a negociar Ficha Limpia por algún pliego": Guillermo Francos en exclusiva con Luis Majul

En cuanto al tratamiento de ficha limpia en la Cámara baja, Francos dijo que aún hay “discusiones pendientes” pero que va a resultar aprobado y aclaró: “El Gobierno siempre quiso que salga, pero en un sentido racional y lógico, y que no pueda ser utilizado por ningún sector político para perjudicar malintencionadamente a algún candidato. Por eso, el Presidente tenía algunas ideas de cuando era diputado y conversó con el doctor [Alejandro] Fargosi y la diputada [Silvia] Lospennato para sumarlo al suyo“.

Además, continuó: “En realidad, la cláusula que se puso no era una cuestión de Cristina Kirchner sí o no. Lo que el Gobierno quería dejar en claro es que no sea una ley que se pueda utilizar con fines políticos. Por eso se puso esa fórmula que dice que la sentencia en apelación debe ser efectuada en el año anterior al año electoral. Después operan e inventan tantas cosas”.

Por otra parte, también indicó que al proyecto de Ficha Limpia le queda recorrido en la Cámara alta y será un desafío complicado por la minoría del oficialismo. “Si no se aprueba en el Senado, nosotros vamos a seguir tranquilos porque, como he hecho público varias veces, tenemos un bloque de seis senadores, con lo cual no tenemos número como para imponer, ni siquiera en Diputados. Pero hemos conseguido acuerdos para lograrlo. Si recordamos, en la votación de la Ley Bases en el Senado desempató la presidenta. Hasta que no se cuenta el último voto es difícil saber qué va a pasar”, expresó.

Francos destacó que desde la oposición han intentado apuntar contra el Gobierno por medio de “operaciones” e ironizó con que él está “quirúrgicamente hecho”. Luego, agregó: “Pero estoy muy bien y tengo una muy buena relación con todo el equipo. Estamos trabajando sabiendo que hay alguien que lidera y es el Presidente”.

El exministro de Interior, además, adelantó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya “está cerrado” y solo faltan definir algunos temas. “La verdadera preocupación es si se sobreevalúa el peso porque le generamos una falta de competitividad a la industria nacional y eso es un problema. La gente que actúa en el mercado financiero no es tonta, la ven”, remarcó sobre el préstamo de entre US$2500 millones y US$3000 millones que espera recibir el Gobierno.

LA NACION