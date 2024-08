Guillermo Francos destacó el “compromiso de Macri”, dijo que “Kicillof está equivocado” y que espera el discurso de Cristina Kirchner

Escuchar

Después de una jornada política con un gran protagonismo de Mauricio Macri y de su análisis sobre el gobierno de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó el “compromiso” del expresidente y valoró “los aportes” que hizo a la administración de La Libertad Avanza (LLA). Además, en una semana convulsionada por el conflicto en Venezuela y por la tensión generada con la provincia de Buenos Aires por la decisión de YPF y Patronas de instalar la planta de GNL en Río Negro, el funcionario se mostró expectante sobre el discurso que dará Cristina Kirchner en México y dio definiciones sobre la relación con Axel Kicillof.

Tras la reunión de cuatro horas que tuvo con el titular del Ejecutivo, el jefe de ministros definió al líder del Pro como “alguien comprometido con la Argentina, que está comprometido con el cambio y que le quiere portar su experiencia”. “Ha sido importante para nuestro espacio el aporte que hicieron desde Juntos por el Cambio y el Pro en particular en todo este trámite de leyes que tuvimos en el Congreso”, expresó.

Pese a su buena sintonía, se diferenció de los cuestionamientos que el exmandatario hizo en cuanto “al entorno” de Milei y consideró que si bien el jefe de Estado “tiene un grupo de dirigentes más cercanos”, llamarlos de esa manera “da la sensación de que es algo que lo rodea y que no le permite ser objetivo”. “Y yo no creo que sea así. Son visiones, es lo mismo que podía decir de su gobierno, que tenia funcionarios que no funcionaron y que por eso no ha podido seguir, pero su construcción fue importante”, reflexionó.

Más allá de las cuestiones político partidarias, el titular de la Jefatura de Gabinete se refirió al escenario planteado tras la elección de la provincia patagónica para la construcción de la planta de Gas Natural Licuado y descartó que la decisión de las petroleras haya sido para perjudicar a la administración bonaerense. “Kicillof está equivocado”, afirmó y argumentó que “lo que hicieron YPF y Petronas es establecer cual era la locación que mas convenía”. “Sin siquiera considerar el RIGI [Régimen de Inversión de las Grandes Empresas], la provincia de Río Negro tenia mejores condiciones técnicas y era mas eficiente para la inversión”, fundamentó.

En ese contexto, mencionó que si bien tiene la intención de reunirse con Kicillof, “las diferencias ideológicas y sesgadas” que tiene con el gobierno de LLA “hacen que sea más difícil”. No obstante, adelantó que la próxima semana se reunirá con parte de su equipo.

En medio del conflicto que atraviesa Venezuela tras las elecciones del domingo, Francos manifestó su sorpresa ante la falta de expresiones al respecto por parte de la expresidenta. “Me llama la atención que una dirigente política como Cristina no haya hecho conocer su posición política. A lo mejor, no tiene una posición definida sobre el tema, por algo no lo está expresando”, evaluó.

En ese sentido, señaló que si bien percibe que los últimos posicionamientos que tuvo la exmandataria no tuvieron algún aporte particular al escenario político, está a la expectativa de lo que pueda decir este sábado durante el cierre de un curso internacional en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en México. “Eso me interesa”, afirmó el funcionario.

LA NACION