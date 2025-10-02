Lilia Lemoine justificó haber dicho que a Espert “lo bancaba un narco” y ahora lo defiende

En medio del escándalo que rodea al diputado nacional José Luis Espert, su compañera de bancada Lilia Lemoine tuvo que salir a aclarar viejos dichos suyos. Es que en esas declaraciones tildaba al actual primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires de ser financiado “por un narco”, justo cuando ahora surgió un supuesto aporte de US$200.000 que le habría hecho en 2020 Fred Machado, acusado en Estados Unidos por lavar dinero de esa actividad ilícita y con pedido de extradición.

En las últimas horas, después de que surgiera una investigación periodística de El Diario AR y Perfil, como así también una denuncia del candidato de Fuerza Patria Juan Grabois, con un documento que acreditaría que Machado le giró ese monto a Espert durante la última campaña, aparecieron tuits y expresiones de Lemoine refiriéndose a presuntos vínculos del candidato libertario con el narcotráfico.

Entre todo el material, surgió un corte de A24 de 2023 (cuando el presidente Javier Milei y Espert estaban distanciados) en el que Lemoine acusaba a Espert de “robar plata de la campaña” —en relación con la presidencial de 2019, cuando ella lo había apoyado—, de ser “misógino” y “una persona traicionera”.

“Yo estuve desarmando tongos. Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabés, ¿no?”, le decía en ese momento Lemoine al periodista Baby Etchecopar. “¿Vos te acordás que le tiraron un ‘piedrazo’ al auto? ¿Vos creés que fue un piedrazo? ¿Qué pasa si alguien te financia a vos una campaña?”, deslizaba para dar a entender que habían sido balazos contra la camioneta (que utilizaba Espert y pertenecía a Machado) y no piedras.

También, surgieron viejos mensajes suyos en X. “Espert está con Larreta desde 2019 y se metió a hacer política por guita. $18 millones en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco. Y yo lo militaba sin saber”, fue uno de los tuits de Lemoine que se viralizó tras despertarse la polémica estos días.

Entonces, la diputada nacional cercana a los hermanos Milei que ahora está abroquelada con Espert, salió a intentar dar explicaciones. “A mí nadie me manda a callar. Yo creía esa opereta y con Espert estábamos enfrentados. Ahora sé la verdad”, aseguró Lemoine este jueves.

Dijo también la diputada que Machado “nunca tuvo una causa por narcotráfico”, pese a que este hombre está acusado por la Justicia de Estados Unidos por tráfico trasnacional de drogas, lavado de dinero y crímenes financieros, en una causa en la que están implicadas también otras siete personas, tal como informó LA NACION, y que tramita en el Juzgado del Distrito Este de Texas.

“A pesar de que el nombre suena a narco mexicano, es un argentino de Viedma”, intentó aclarar Lemoine. Justamente en esa ciudad de Río Negro Machado cumple prisión domiciliaria.

En sintonía con la versión de la Casa Rosada, la diputada libertaria marcó: “La opereta la arma Grabois. O sea, no pasa nada si Espert luego del 2019 tuvo algún vínculo laboral con ese empresario, directo o indirecto. El pago que encontraron es de 2020 encima, después de la campaña del 19, y la multa de la Junta Electoral por irregularidades de campaña no fue por esto. Y la multa se pagó”.

Sin embargo, LA NACION contó que la Justicia Electoral sancionó a Unite, el partido que promocionaba la candidatura a presidente de Espert en 2019, luego de desaprobar los informes contables con los que debían justificar los fondos utilizados durante la campaña.

En una resolución de 2023, la jueza electoral María Servini decretó además la pérdida del derecho del partido a recibir fondos para el financiamiento público de campañas electorales por el término de una elección.

En abril de ese año, antes del fallo, la Justicia Electoral ya había sancionado a Unite con la suspensión momentánea de los aportes públicos al detectar una serie de irregularidades, como la ausencia de documentación que respaldara ingresos y egresos en las cuentas bancarias del partido.

En tanto, se abrió otra causa en la Justicia Electoral —todavía bajo investigación, a cargo del fiscal Ramiro González— para revisar los gastos de campaña de Unite en 2019. En ese expediente no está implicado Espert, sino que están investigados los responsables financieros del partido: Antonio Agustín Montenegro y José Alejandro Bonacci.