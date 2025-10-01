Dieron más detalles sobre la captura de “Pequeño J”, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó este miércoles detalles sobre la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ambiente delictivo como el “Pequeño J”, el principal detenido por el triple crimen de Florencio Varela.

El joven, de 23 años, fue detenido tras un operativo coordinado entre la Dirección Antidrogas de Perú y el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Bullrich remarcó que las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez fueron “asesinadas de una manera brutal, de acuerdo a lo que dice la causa”.

Bullrich dijo esto en una conferencia junto al Jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rollé; el Jefe del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), Pascual Mario Bellizzi; y el Director General de Cooperación Internacional (Interpol), Marcelo Fabián Chiappero.

El traficante fue detenido en Pucusana, Perú, por el triple crimen de las jóvenes de La Matanza que habían desaparecido el 20 de septiembre. Cuatro días después, sus restos fueron encontrados descuartizados en bolsas plásticas de residuos y enterrados en un poco de una vivienda en Florencio Varela.

El joven figuraba en el expediente como autor material e intelectual del crimen, y por ello se emitió un pedido de captura internacional y la emisión de una alerta roja de Interpol.

“Pequeño J” fue capturado ayer por la noche, unas horas después de que su lugarteniente, Matías Agustín Ozorio, fuera detenido. Según la ministra, el joven de 23 años se encontraba “referenciado por los teléfonos y geolocalizado”.

“Estaba adentro de un camión de pescado, con una estructura precaria y sin dinero, a 70 kilómetros de Lima. La organización, responsable de los tres asesinatos, según la justicia de la provincia de Buenos Aires, es atípica en cuanto a la falta de medios y estructura, pero brutal en lo que cometieron de acuerdo a la investigación”, señaló en la conferencia.

Detuvieron a Matías Ozorio en el ladero de Pequeño J (Foto: Captura de video)

La extradición de “Pequeño J” tardará más que la de Ozorio porque fue capturado en su propio país. “Depende de los tiempos de la justicia peruana, así que no podemos determinar cuándo será”, aseguró. Mañana se reunirá con el embajador de Perú para remarcar la importancia de que sea trasladado de forma inmediata.

Y agregó: “De pequeño tiene poco y de asesino tiene mucho”.

Bullrich sostuvo que la organización es “bastante primaria”, no solo por las condiciones en las que fue hallado el “Pequeño J”, sino también por Ozorio, que fue encontrado “durmiendo en la calle”. “Estaba sin plata y relató que había pasado Trujillo y que estaba hace una semana, es decir, desde el momento que se había cometido el triple asesinato. Era un conocido en el ambiente de la Villa 1-11-14″, expresó.

La cronología de las detenciones

Las capturas comenzaron el viernes, una semana después de la desaparición de las jóvenes. Según la ministra, se emitieron dos capturas de alerta roja de Interpol, una para Víctor Lázaro Sotacuro, apuntado por participar en el traslado de las jóvenes en la camioneta blanca donde fueron vistas por última vez, y otra de Ozorio.

El Ministerio de Seguridad de Jujuy, la Policía Federal y Gendarmería fueron a la frontera entre Bolivia y Argentina en la provincia, que se da entre las ciudades de La Quiaca y Villazón. “Tras una serie de investigaciones que se hacen en micros que pasan por Santiago del Estero, se confirma el nombre de Sotacuro, que iba de la provincia de Buenos Aires a La Quiaca escondido en un tour de compras”, explicó.

La policía de Jujuy comenzó a buscar en hoteles y, más tarde, la policía de Bolivia notificó que se encontraba en un hotel en Villazón, a seis cuadras de la frontera. Su captura ocurrió tras el arresto de su sobrina, Florencia Ibáñez.

Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez

A través de un acuerdo entre fiscalías y fuerzas de seguridad de los países, se realizó un mecanismo de cruce de fronteras en vez de un proceso de extradición. Sotacuro fue trasladado a La Quiaca, luego, a la Ciudad de Jujuy y al Aeropuerto de Ezeiza, donde lo esperaba la policía bonaerense.

Sobre los acusados restantes, desde el Ministerio de Seguridad tenían la teoría de que “habían salido por Bolivia o Paraguay hacia Perú”. Tras comunicaciones entre la justicia bonaerense, la PFA y la policía de Perú, lograron detener a Ozorio.

“Argentina ha tendido lazos muy profundos con los países vecinos. Bolivia nos entrega a Sotacuro de manera inmediata. Perú va a entregar a Ozorio sin tener que entrar en un proceso de extradición. Para el ‘Pequeño J’, deberá ser una extradición porque es de nacionalidad peruana. Pero hablamos con las autoridades políticas y policiales peruanas y están dispuestos a que el que las hizo, las pague”, comunicó Bullrich.

El reclamo por la ley antimafia

La ministra informó que le propuso a la justicia bonaerense que “ponga en marcha” la ley antimafia contra el crimen organizado. “Hoy hay nueve detenidos en esta causa. [La ley] hace que los nueve y todos los que fueron parte, como los 45 que vieron el video, tengan la máxima pena que va a tener el máximo exponente de esa organización”, señaló.

Bullrich remarcó la importancia de la ley, de la que hoy “la Argentina es pionera”.

“La aplicación de esa ley pondría a todos con la máxima pena, porque todos participaron del asesinato. En la ley antimafia, todos los que participan de un delito son responsables. No importa si miró el video [la transmisión en vivo que realizaron de la tortura a las jóvenes], manejó el auto como Sotacuro, que haya estado o no, todos son parte”, aseguró.