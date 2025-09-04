Habló Cristian Mercatante, el cronista al que le arrojaron una botella en el acto de Milei en Moreno

El acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno terminó con disturbios y agresiones. Entre los damnificados estuvo el periodista Cristian Mercatante, quien recibió el impacto de una botella en el rostro y resultó herido. Este jueves por la mañana, el cronista de Desayuno Americano habló sobre lo sucedido en las inmediaciones del predio del Club Atlético Villa Ángela y relató cómo fue el tenso momento.

“Estoy cansado pero bien. Dolorido pero bien”, dijo respecto del incidente, por el que fue atendido por los servicios médicos que se encontraban en el evento, quienes lo sacaron del tumulto y lo supervisaron.

El cronista recibió un fuerte corte en la parte superior de la cabeza. Nicolás Suárez

Tras ello Mercatante contó cómo fue su encuentro con el grupo de militantes que luego lo agredió. “Los encapuchados estaban detrás de la garita del único acceso que tenía el público al predio; la gente de [Javier] Milei entraba por atrás del escenario. Eran todos tipos grandotes, con capuchas y bufandas que les tapaban las caras“, detalló y marcó: ”Pensaba que eran fuerzas de choque de LLA porque cuando se supo que estaba llegando Milei se pararon y fueron para ahí“.

En ese momento, tal como relató, el cronista y su camarógrafo se acercaron al grupo de hombres para preguntarles si pertenecían a una fuerza política y cuáles eran sus nombres. “Le pregunté al primero, le pregunté al segundo. Cuando le pregunté al tercero siento una piña y la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata“, dijo.

“Estaba lleno de criaturas... No entiendo qué hace la gente llevando nenes a un cierre de campaña o a eventos así”, opinó y al respectó de este grupo de hombres expresó: “O son personal policial o son fuerzas de choque de LLA. Ellos no se movieron hasta que llegó Milei. Estaban parados en hilera contra una pared; tenemos que saber quiénes son estos tipos“.

Los encapuchados en el Acto de cierre de LLA de Moreno. Nicolás Suárez

Mercatante inició su recorrido en los medios a comienzos de los años 2000, cuando participó en el reality show El bar. Tras un período complejo en su vida personal, retomó el camino en 2013, cuando se acercó a la productora Kuarzo en busca de una oportunidad laboral. Ingresó como asistente de producción con un contrato breve, pero supo consolidarse y formarse dentro del oficio hasta convertirse en un integrante estable del equipo.

Desde entonces, tuvo su paso por diferentes programas. Su vínculo más sólido fue con Guido Kaczka, con quien colaboró de manera ininterrumpida en diversos ciclos, entre ellos Los 8 escalones. Además, participó en programas vinculados a la crónica policial y social, como Cámaras en acción y Policías en acción, donde acompañó a los oficiales en los llamados al 911 para tener material para el ciclo.

Los operativos en el acto de Milei

La Libertad Avanza cerró su campaña bonaerense en medio de un impresionante operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades. La fuerte tensión entre militantes libertarios y opositores de la zona derivó en corridas, trompadas, pedradas y un hombre detenido en medio de los incidentes.

En las inmediaciones las fuerzas de seguridad federales y provinciales montaron un operativo que prácticamente blindó la zona. Minutos antes de las 19, un cúmulo de manifestantes que se congregó para rechazar la visita de Milei se trenzó con un grupo libertario a la altura del semáforo de Libertador y Magallanes. Entre insultos y chicanas, volaron piedras, hubo corridas y trompadas en el medio de la avenida.

Milei en el acto de este miércoles en Moreno. Hernán Zenteno

En su discurso, el Presidente le agradeció a Sebastián Pareja -principal armador del oficialismo en el territorio bonaerense- y sus colaboradores por “haberse cargado la campaña al hombro” y organizar el partido en ocho secciones electorales para las próximas elecciones, hizo una mención especial a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, por “encargarse de la odisea, a pesar de las injurias y operetas”.

Además, volvió a cargar contra la “casta” a la que acusó de querer “socavar los valores morales” de las instituciones por medio de “operaciones”. En este marco, hizo alusión al escándalo de los audios filtrados que envuelve al Gobierno y que involucra a su hermana, apuntada por presuntas coimas: “En la desesperada total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta”.