Habló la mujer que increpó a Axel Kicillof: los detalles del incidente en Brandsen y la extraña visita de la Policía que recibió

Fernanda, la mujer que interrumpió el acto que Axel Kicillof encabezó el jueves en Brandsen, rompió el silencio en LN+ y contó cómo se sucedieron los hechos que terminaron con ella retenida por personal de seguridad y fuera del recinto en el que se llevaba a cabo el evento. Negó bajo todo punto de vista que su reclamo pueda ser comparado a un atentado, como sugirió el gobernador. “Eso es una locura”, dijo.

“Soy una una ciudadana común y corriente. Fui a expresar las problemáticas que hay en nuestra ciudad, nada más. Eso de que viole la seguridad, es mentira. Ni siquiera había seguridad”, afirmó Fernanda.

La mujer insistió que su acción no tuvo ninguna intención de violencia. “Como se ve en el video, yo estaba parada entre el público. El acto estaba a punto de finalizar. Entonces, yo me acerco, voy caminando hasta el lugar donde estaba el gobernador... Ahí te das cuenta de que no había seguridad... Tampoco hubo gritos ni corridas... No había nadie”, aseveró.

En ese sentido, se refirió al breve intercambio que mantuvo con el mandatario bonaerense cuando estuvo frente a él sobre el escenario. “Le estreché la mano, le dije que vivía en la ciudad y que quería expresar las problemáticas vivía a diario. Él me respondió entonces ‘cuando termine de hablar’. Le dije ‘bueno, está bien’ y asentí con la cabeza”.

Sin embargo, como quedó registrado, la situación luego se fue por otro carril. “Automáticamente, aparecieron algunas personas, me tiraron al piso y me sacaron del lugar como muestran las imágenes”, añadió.

En ese sentido, la mujer dio detalles de lo que ocurrió después que la retuvieron. “Me llevaron violentamente hacia afuera cuando simplemente me acerqué a hablar. No esperé semejante reacción violenta. Cuando me sacaron afuera, no me querían dejar ir. Me dijeron que estaba mintiendo. Las personas que me rodeaban me trataban de mentirosa. Llegó un momento que dije ‘basta’ y empecé a pelear y hacer fuerza para que me dejen”.

Una vez en su casa, contó haber recibido una extraña visita por parte de efectivos de la Policía. “Pasó una situación en mi casa donde se presentó un oficial junto con otro civil en un auto particular. Me dijeron que querían hablar conmigo, les dije que sí. Pero cuando les pedí el nombre y apellido, no me los quisieron dar. Y se fueron””, señaló.

