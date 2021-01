Habló Milagro Sala y envió un duro mensaje al gobierno nacional

Milagro Sala apuntó contra la Justicia jujeña y envió un duro mensaje al Gobierno Fuente: Archivo

A casi cinco años de su detención, Milagro Sala apuntó contra la Justicia jujeña y envió un duro mensaje al gobierno nacional. "No quiero comprometer a nadie, pero sí pretendo que se comience a solucionar lo que hoy están sufriendo los más de 33 presos políticos", señaló la líder de la Tupac Amaru, en diálogo con el canal IP.

Si bien Sala destacó que no tiene comunicación con Alberto Fernández, justamente para "no comprometer a nadie", sí envió, esta vez, un categórico mensaje al Presidente. "Que el Gobierno antes de hacer negociaciones y acuerdos políticos comience a ver cómo hace un acuerdo para liberarnos", remarcó.

"Consideramos que la constitución de Jujuy lo dice claro, no puede haber nadie preso si no hay una condena firme. No puede haber tercera extensión de prisión preventiva y eso es lo que estoy sufriendo", sentenció.

"Siento que hoy la Justicia en Argentina no funciona democráticamente. Pedimos una reforma judicial urgente", reclamó Sala. Y en ese sentido, agregó: "No puede ser que después de cinco años, la Suprema Corte de Jujuy no nos otorgue la libertad a ninguno de los detenidos".

"Esto no es una cuestión de Milagro Sala, son nueve compañeros que sufren esto", completó Sala, quien coincidió con Amado Boudou a la hora de considerar que su detención responde a una cuestión política.

Con duros cuestionamientos a la Justicia, referentes del kirchnerismo difundieron esta semana una carta para reclamar la "libertad" de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, al cumplirse el próximo sábado cinco años de su detención.

Movilización

En tanto, organizaciones sociales, políticas, gremiales y derechos humanos se movilizarán este sábado a la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la "libertad" de la referente nacional de la Tupac Amaru Milagro Sala, detenida desde hace cinco año en la provincia de Jujuy.

La concentración de las organizaciones nucleadas en el Comité por la Libertad de Milagro Sala está prevista para el mediodía en Talcahuano 550, con una movilización previa en avenida Belgrano y Alsina que marchará hacia Tribunales.

Así lo informó Eduardo Montes, secretario general de Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), uno de los organizadores de la convocatoria.

En ese marco, se realizará una intervención artística que se llamará 'La Corte Suprema de Justicia es el basurero de la democracia´", según informó Montes.

El Comité por la Libertad de Milagro Sala está integrado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Frente Milagro Sala, la Federación Nacional de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), y las organizaciones La Cámpora, Unidos y Organizados, 27 de Octubre, Los Irrompibles y el Frente Barrial de la CTA, entre otras.

