Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Buenos Aires 2025

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que se preparan para las elecciones de este domingo deben tener en cuenta el horario de votación. Los colegios electorales abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas.

El ingreso al lugar de votación culmina a las 18 horas Gonzalo Colini� - La Nación�

Sin embargo, quienes a las 18 horas ya se encuentren formando fila dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, esperando para emitir su voto, tendrán garantizado su derecho a sufragar. Podrán permanecer en la fila y esperar su turno para hacerlo, incluso si esto implica extender la jornada más allá del horario oficial.

Una vez finalizada la votación, la atención se centrará en el levantamiento de la veda electoral. Tres horas después del cierre de los colegios, a las 21 horas, finalizará este período de restricciones.

A partir de ese momento, se permitirá la publicación de los primeros sondeos y los números preliminares del escrutinio. Asimismo, se levantarán las demás prohibiciones que rigen durante la veda, normalizando la actividad pública y mediática.

Qué se vota este domingo

En estos comicios legislativos locales, los bonaerenses que figuran en el padrón definitivo deberán definir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. La elección de este domingo incluye la renovación de una parte significativa de la Legislatura. Se elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes para la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, se definirán 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Además de estos cargos legislativos provinciales, en distintos distritos electorales, los votantes también elegirán a sus concejales, quienes integrarán los Concejos Deliberantes locales, y a sus consejeros escolares, fundamentales para la gestión educativa municipal.

Se recomienda la consulta previa del padrón electoral Hernan Zenteno - La Nacion

Dónde voto en Buenos Aires 2025: consultá el padrón electoral de la provincia

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y clickear en “Consultar”.

Las fechas más importantes del calendario electoral de la provincia de Buenos Aires

Las siguientes son las fechas más importantes del recorrido electoral hasta los comicios del 7 de septiembre:

5/9: fin del plazo de campaña electoral, emisión de propaganda y publicación y difusión de encuestas y sondeos (48 horas antes de los comicios).

7/9: elecciones provinciales. Inicio de publicidad o difusión de proyecciones sobre el resultado de la elección (después de las tres horas del cierre de los comicios).

13/9: inicio de las tareas del escrutinio definitivo

6/11: fin de plazo para la justificación de la no emisión de sufragio (dentro de los 60 días de celebradas las elecciones).

