Después de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara que no hubo acuerdo salarial, el gremio comunicó una posible medida de fuerza para el viernes 28 de marzo, si no se concreta un consenso en la asamblea convocada hoy a las 15. En este sentido, muchos trabajadores que usan los colectivos para ir a trabajar se preguntan si hay o no paro este viernes.

La entidad que encabeza Roberto Fernández reveló la posibilidad a través de un comunicado que la UTA divulgó en los medios. Allí prometen dicha medida si no se alcanza un acuerdo salarial en la próxima audiencia convocada para este miércoles 26 de marzo a las 15 horas.

Gabriel Gusso, dirigente de la UTA, afirmó en una entrevista radial que el paro está confirmado. “Estamos reclamando la actualización del salario de los trabajadores (...). [Javier Milei] dice que, como no hay inflación en la Argentina, no va a celebrar paritarias”, argumentó el sindicalista y luego anunció que “el paro va a ser completo, sin contar con el Grupo DOTA”.

¿Hay paro de colectivos este viernes 28 de marzo?

Bajo la firma de Fernández, la UTA anunció un posible paro de colectivos este viernes 28 de marzo. El comunicado donde se difundió la información se titula “Obligados a parar” y comienza mencionando la resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte con un aviso de la no resolución del conflicto salarial.

“Hemos asistido a la tercera audiencia en la Secretaría de Trabajo sin un ofrecimiento empresario, con argumento en la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, que proyectó que los trabajadores representados no perciban incrementos salariales hasta el mes de junio de 2025”, argumenta la UTA.

Luego, resaltan sus necesidades, afirmando que los funcionarios no amoldan sus propuestas a las necesidades de los trabajadores y a la “recomposición que merecen”.

Así lo dice el documento firmado por Roberto Fernández: “Los funcionarios de transporte se esconden, y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y con ella, el incremento salarial, proyectando la adecuada recomposición que los trabajadores merecen.”

Finalmente, concluye diciendo: “Por eso, informamos que de no alcanzar un acuerdo salarial para los trabajadores representados en la próxima audiencia convocada para el día miércoles 26/03, anunciaremos medidas para el viernes 28/03″.

Cuándo se define el paro de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor anunció un posible paro de colectivos este viernes 28 de marzo de 2025. La medida se definirá luego de la última audiencia que la organización tiene pactada con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo este miércoles. En el caso de que no se llegue a un acuerdo que recomponga los costos de la estructura de transporte, como los salarios, de forma que el gremio considere apropiada, la medida se llevará adelante y afectará a todos los usuarios de colectivos este viernes.

Cuándo habrá paro general de la CGT

La semana pasada, la CGT reunió a su consejo directivo a pleno, un encuentro del que se desprendió la fecha del 10 de abril. “Vamos camino a un paro general de 24 horas. Ahora sí están las condiciones sociales para una medida de fuerza”, dijo a LA NACION un jerárquico de la CGT en la previa del encuentro.

Por fuera del momento del calendario con el que coincida el paro general, resta conocer las adhesiones que tendrá la medida de fuerza—se especula con la participación de las dos vertientes de la CTA y el sindicalismo trotskista, entre otros sectores—, cuáles serán los reclamos puntuales bajo los que se convoca y dónde se concentrará el acto general.