Horacio Rodríguez Larreta dio su lista de preferidos para la sucesión en la Ciudad

escuchar

Con la mira puesta en las presidenciales de 2023, Horacio Rodríguez Larreta habló sobre quién le gustaría que lo suceda en la ciudad de Buenos Aires. Y le envió un mensaje a Patricia Bullrich, quien había opinado que Larreta quiere entregar la Ciudad a dirigentes ajenos al Pro. El jefe de gobierno retrucó: “Obviamente les doy prioridad a los candidatos de Pro”.

La interna en el Pro es cada vez más áspera en la Ciudad. La filtración de un video en que la presidenta de Pro increpa a Felipe Miguel endureció el vínculo entre los dirigentes.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Larreta dio su lista de preferencias y aunque advirtió que la prioridad son los dirigentes del Pro, puso en la pole position a hombres y mujeres de su confianza. “Hay varios dirigentes de Pro que son un orgullo. Fernán Quirós, un orgullo como ministro de Salud; Soledad Acuña, la ministra que mantuvo las escuelas abiertas y defendió la educación pública; Jorge Macri, que fue intendente de Vicente López; tenés a gente más joven, como Emma Ferrario, que es el vicepresidente primero de la Legislatura. Ellos son todos de Pro y yo los promuevo, ayudo, acompaño”, enumeró Rodríguez Larreta en Radio Rivadavia.

“Y después tenés dentro de Juntos por el Cambio a Lousteau por el radicalismo, el otro día hasta [Ricardo] López Murphy lo mencionó, también lo dijo creo [Roberto] García Moritán. Hay muchos y es un orgullo que tengamos un equipo tan calificado”, siguió.

Sin embargo, fue ahí cuando Rodríguez Larreta se mostró decisivo al respecto de la posición que tomará: “Obviamente les doy prioridad a los de Pro. Por supuesto, definitivamente. La mejor manera de defender o trabajar por la continuidad de Pro es laburando todos los días y haciendo bien las cosas en la Ciudad. Cuando mejor esté la seguridad, la educación, la salud y el espacio público, más posibilidad hay de que Pro siga gobernando”.

De esta manera el jefe de Gobierno buscó descartar las versiones que emanan más que nada del ala de los halcones cambiemitas. “Si prefiere entregar la Ciudad, a mí no me parece”, había dicho Bullrich a fines de octubre sobre la posibilidad de que Rodríguez Larreta respaldara a Lousteau. En tanto, la exministra de Seguridad ya selló un pacto con Jorge Macri, que se desempeña como ministro de Gobierno porteño, para apoyar su lista en la interna.

Patricia Bullrich y Jorge Macri sellaron un acuerdo para la Ciudad

Convencido de que la unidad está garantizada en JxC pese a las fricciones y de que su candidatura presidencial no depende de quién más se presente, Rodríguez Larreta aseveró que no se van a escuchar de su parte cuestionamientos hacia otros miembros de la coalición.

“Yo no tuve ningún encontronazo con nadie, no vas a encontrar nunca una declaración mía en contra o cuestionando a alguien de Juntos por el Cambio, ni a Patricia Bullrich, ni a nadie”, sostuvo, luego de que la presidenta de Pro dijera que la relación entre ambos se rompió cuando ella le transmitió su vocación de candidatearse para la Casa Rosada. “Yo trabajo para la unidad”, indicó por su parte Rodríguez Larreta, quien evaluó: “Hay tensiones producto de ser un proyecto de mayoría”.

“Se necesita un cambio muy profundo y muy rápido”

En tanto, dijo que el liderazgo de la coalición está en manos de la mesa de conducción y no del expresidente Mauricio Macri, que sin embargo es parte de esa instancia que se reunirá el martes próximo para intentar calmar las aguas entre los socios.

“Hablé un par de veces [con Macri] esta semana, la relación está muy bien, hace 20 años que tenemos relación, puede haber temas que tenemos diferencias, pero la diversidad bien manejada enriquece”, indicó Rodríguez Larreta sobre el exmandatario, a la vez que recordó que ambos articulan desde que se creó Pro, en 2005. “Nos conocemos mucho, trabajamos juntos en el día a día en la Ciudad cuando él era jefe de Gobierno. Tenemos una confianza y un conocimiento mutuo muy grande. No significa que pensamos igual en todo, pero a lo largo de nuestra carrera conjunta muchas veces pasó eso y siempre lo manejamos bien, constructivamente”, acotó.

También dijo que los dos coinciden en términos “de valores” y en que se debe generar un país productivo, integrado al mundo, que se desarrolle y genere trabajo, y que tenga como prioridad la educación pública. “Para eso se necesita un cambio enorme, muy profundo y muy rápido. No podemos esperar. No hay tiempo para que la Argentina siga esperando, dando vueltas, discutiendo un cambio integral. La inflación es un tema importante, pero lo importante es cómo la Argentina vuelve a crecer, qué vamos a producir, a quién se lo vamos a vender, cómo lo vamos a financiar”, sostuvo.

Rodríguez Larreta dijo que habló con Macri esta semana Daniel Dabove - Télam

Mientras, evitó pronunciarse a favor o en contra del bono para trabajadores asalariados que exigió la vicepresidenta Cristina Kirchner el viernes de esta semana cuando reapareció en Pilar para un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero que todavía no tiene el aval del presidente Alberto Fernández. “El bono es un parche en un país que tiene 7% de inflación, que hace que los salarios siempre corran de atrás. No digo ni que sí, ni que no. La gente está muy necesitada, pero tenemos que atacar la inflación, el problema de fondo, no el síntoma”, indicó.

A la vez consideró “agotador” escuchar los dardos cruzados entre Fernández y el diputado nacional Máximo Kirchner, que se desataron después de que el líder de La Cámpora tildara de “aventurero” al Presidente.

Paro de médicos

Por último, Rodríguez Larreta dijo que trabaja con Quirós para desactivar el paro de médicos residentes y concurrentes que trabajan en los hospitales porteños, que anunciaron la continuidad de la medida por tiempo indeterminado y la movilización a la sede del Ministerio de Salud por una “urgente recomposición salarial” el martes próximo. Según las declaraciones de los profesionales, ganan 440 pesos la hora.

“Fue heroico lo de la pandemia, se los agradecemos todos los días. [Lo del sueldo] es una consecuencia más de la inflación. Aumentan los salarios hoy con 7% de inflación y en dos meses de vuelta atrás. Es imposible vivir así, a nadie le alcanza. Estamos trabajando, dialogando con ellos. Vamos a hacer todo lo posible para intentar evitar el paro del martes”, dijo el alcalde capitalino.

LA NACION