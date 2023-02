Horacio Rodríguez Larreta habló del error de Mauricio Macri al asumir y dijo que si gana la presidencia, no va a “repetir lo mismo”

escuchar

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este sábado a su presente y futuro político. En ese contexto, dijo que si gana las elecciones de este año no actuará de la misma forma que el expresidente Mauricio Macri y anticipó algunas de las medidas que tomaría de resultar electo como jefe de Estado.

Además, Larreta cruzó a Alberto Fernández a raíz de las declaraciones que vertió en un reciente acto en Entre Ríos, donde sostuvo: “Las quejas que escucho son que para ir a comer hay que esperar dos horas”.

Consultado en Radio Mitre respecto de su vínculo con Macri, el mandatario porteño expresó: “Estuve con él charlando un rato largo hace una semana. Tengo buena relación, de confianza. Son más de 20 años trabajando con él. A veces veo que el periodismo habla de ‘cumbre’, pero es natural que nos reunamos”.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su eventual llegada a la Presidencia de la Nación, dijo que no haría lo mismo que su socio político. “Una de las principales autocríticas de Mauricio en su libro es que no fue lo suficientemente claro respecto de la situación que recibió; dio un mensaje más optimista de lo que la situación era. No vamos a repetir lo mismo”, sentenció y completó: “Hay que ser claro, crudo y transparente, pero también transmitir la esperanza que uno tiene”.

Antes de lanzar su candidatura, Larreta planteó que necesita terminar su recorrida por la Argentina, algo que está próximo a ocurrir. “Primero quería recorrer el país, escuchando a la gente y aprendiendo. Con este fin de semana, estoy casi completando el tema. Además estoy estudiando mucho y quiero estar bien avanzado con el plan. Tiene que ser muy profundo en lo económico y en lo productivo y eso requiere mucho trabajo”, detalló.

A continuación, atribuyó su deseo de ocupar el sillón de Rivadavia a la “frustración” que tiene respecto del “país que podríamos ser”. “La contracara es que soy muy optimista respecto al país. Creo que tenemos un potencial enorme y recursos. Hoy el mundo, producto de una situación triste como la guerra, está necesitando alimentos argentinos y esto nos da una gran oportunidad (...) Hay que ayudar abriendo más mercados y no volviendo loco al campo con controles, retenciones altísimas, dólar soja”, analizó y remarcó: “Hace 10 o 12 años que no se genera trabajo privado en la Argentina”.

En esa línea, el jefe de Gobierno capitalino aseguró que en sus recorridas por el país la gente le manifiesta que “está muy angustiada”. “Recojo angustia y resignación, que es lo más grave. Preocupa el tema de la inflación (...) Lo otro que recojo es la inseguridad. Fuera de la Capital, la gente tiene miedo de salir al Conurbano, y es terrible. El avance del narco en San Martín y ni hablar de lo que está pasando en Rosario... Te diría que son los dos temas principales”, afirmó.

Frente al escenario descrito, a Larreta le consultaron sobre los recientes dichos de Alberto Fernández en Entre Ríos respecto de las “quejas” por las esperas de “dos horas para ir a comer”, a lo que respondió: “Es subestimar a la gente. El problema es que la gente no puede cubrir sus alimentos o encarar la canasta escolar; es la gente que mata en el Conurbano; son las tierras que toman los pseudo-mapuches en el sur... No las colas en los restaurantes. Eso es superficial”.

Más tarde, consideró: “Alberto Fernández es una decepción para la Argentina. Voy a los hechos, a la inflación, la violencia, el narcotráfico... Un desastre”. También describió a la vicepresidenta Cristina Kirchner como “la responsable de la grieta y una de las grandes razones de nuestros problemas”.

Rodríguez Larreta Prensa GCBA

En otro tramo de la nota, el mandatario se refirió a los reiterados cortes de calles en el centro porteño y los relacionó con la problemática de los planes sociales. “Lo que hay que hacer ahí es replantear los planes sociales. Manifestaciones hay en todas las ciudades del mundo, pero lo que no hay son manifestaciones con tanta frecuencia. Esto sucede porque los planes sociales los dan las organizaciones sociales -que en realidad son políticos-, que tienen la potestad de decidir a quién le dan el plan. Con eso tienen un poder enorme y los obligan a ir a las marchas. Lo que hay que hacer es que los planes los de el Estado”, aseveró y añadió: “Eso se hace desde el Gobierno nacional y se puede cortar el 10 de diciembre, desde el primer día (...) Lo otro es que no sean eternos. Hay que generar trabajo y promover que la gente busque trabajo. Además, hoy a quien consigue trabajo se le saca el plan. Entonces, cuesta conseguir trabajadores”.

Sobre el final de la entrevista, Larreta anticipó respecto de su candidatura: “No creo que pase mucho tiempo [en anunciarla]. Hoy para mí la prioridad es Juntos por el Cambio (JxC); es gravísimo lo del Congreso y estamos muy unidos para que el Gobierno no avance contra la Corte”.

Por último, cerró con un mensaje para la población: “A la gente le digo que no pierda la esperanza. Entiendo el miedo que tienen de salir a la calle, entiendo y comparto, pero tenemos un gran país y hoy el mundo necesita nuestros productos. En medio de esta contradicción entre la frustración y la esperanza, en mí gana la esperanza”.

LA NACION