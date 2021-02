El periodista publicó un breve texto en donde pidió disculpas y expresó: "Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave"

El periodista Horacio Verbitsky, uno de los protagonistas de las irregularidades que dejó entrever la "vacunación vip", pidió disculpas este sábado a través de su medio El cohete a la luna y se expresó arrepentido de la situación. "Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave", comenzó.

"Debo explicaciones a todos los lectores del Cohete y a quienes siguen mi trabajo y mi militancia desde hace mucho tiempo. Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas", escribió el periodista en su descargo.

En un texto breve, que compartió en su sitio de noticias, contó que aceptó las críticas y también se mostró agradecido por el apoyo que recibió estos días. Y reflexionó: "Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto el ejercicio de un privilegio".

Y luego, manifestó: "Habrá quienes duden, porque a lo largo de tantos años se fue estructurando un estereotipo sobre mí que excluye actos ingenuos o simplemente estúpidos. Se presume que siempre actúo en forma racional y se buscan motivaciones ocultas, que en este caso han llegado a extremos delirantes, como que fue un regalo de cumpleaños a Cristina, para que el gobierno se desembarazara de Ginés".

Verbitsky fue vacunado contra el Covid el jueves pasado y lo contó a través de una comunicación telefónica con El Destape. Luego, se conoció que fue considerado "personal estratégico" para recibir la dosis, de acuerdo a lo que surgió de los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) consultados por LA NACION.

Una vez que se dio a conocer la noticia de los "vacunados vip", a partir de los detalles que brindó Verbitsky sobre el modus operandi para recibir la Sputnik V por gentileza del Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, Fernández tomó una serie de medidas y, entre otras cosas, le pidió la renuncia al entonces ministro de Salud.

Sobre esta decisión, el periodista compartió la carta del ministro saliente y defendió su gestión durante la pandemia. "Entiendo el pedido de renuncia que le formuló Alberto, deploro su salida del gobierno y recomiendo leer su carta de despedida".

Por último, realizó una férrea crítica al gobierno anterior y al actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sobre este último, opinó: "No hay un cronograma de vacunación y se abren las escuelas sin las condiciones mínimas".

No obstante, concluyó: "Nada de eso me justifica. Por el contrario, debilita mi reclamo de un trato igualitario y de cuidado especial a los más vulnerables. Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón".

