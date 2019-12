El sindicalista aseguró además que el no tuvo nada que ver en la interna desatada en el edificio del gremio Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El jefe del sindicato Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a la violencia desatada ayer en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y aseguró que el reclamo de los trabajadores es "valedero" y que por ello ocurren situaciones como estas, a las que calificó de "lamentables".

" Hay un reclamo valedero y es una situación que termina lamentablemente como vimos ayer", dijo el líder sindical en diálogo con radio La red sobre los enfrentamientos entre el sector que respalda al titular de la UTA, Roberto Fernández, y la oposición a la conducción del sindicato, que ocupó ayer la sede del edificio gremial en la ciudad de Buenos Aires y se enfrentó a golpes de puños y con elementos cortantes y de fuego, lo que provocó once heridos y un detenido.

"Lo que pasa en la UTA es una realidad que hay que ver de todos lados. Ahí la gente se cansó de denunciar. Los asaltan todos los días, les cortan un dedo, los matan, no tienen obra social, tiene un salario indigno", aseguró Moyano y afirmó que él no estuvo detrás de lo ocurrido. "Si lo hiciese en mi gremio, lo reconocería".

Violento enfrentamiento en el sindicato de colectiveros, destrozaron la sede de la UTA; hubo 11 heridos y un detenido Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Asimismo, destacó que los últimos años en la Argentina fueron "lamentables", cargó con el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y agregó: " El mamarracho que se fue ¿qué hizo por el transporte? Nada, lo perjudicó".

Sobre el nuevo responsable del ministerio, y ante las versiones de que estaba enojado porque no habían puesto en el cargo a Guillermo López del Punta, un hombre de su confianza, el también presidente de Independiente afirmó: "¿ Por qué voy a estar enojado con el Gobierno? Es una fantasía total, no tiene nada que ver. López del Punta no es mi hombre, yo tengo mujer".

"Vamos a sacar una solicitada la semana que viene, van a entender", añadió.

Hugo Moyano, sobre los incidentes en la UTA: "Es un reclamo valedero" - Gentileza: La Red AM 910 01:09

Sobre las medidas económicas

Moyano se refirió a las primeras políticas del presidente Alberto Fernández: " Son interesantes, a lo mejor no son suficientes, la situación está muy difícil. Le da a la gente que más necesita un peso en el bolsillo. La estaban pasando mal. Es un momento muy difícil, todos tenemos que poner voluntad para que la gente no sufra tanto".

Ante ello, agregó que Fernández "arrancó bien" y luego aseguró: "El campo se queja, lógico, hay que ver que a ellos en los últimos años les ha ido bien, han tenido ventajas sobre otros sectores". Por eso, llamó a "poner un poco cada uno"

Sobre las paritarias, dijo que no es buena idea no pedir aumentos por seis meses y finalizó: "Yo tendría que salir a pedir más de un 60 por ciento de aumento pero estamos haciendo los últimos números para llegar un acuerdo.

