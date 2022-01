Hugo Moyano: “Podría estar jubilado hace 30 años y jamás me jubilé, le he ahorrado millones de millones al Estado”

Entre duras críticas que dirigió hoy hacia Juntos por el Cambio (JxC), el dirigente sindical Hugo Moyano aprovechó para hacer una reflexión sobre sus pasos en la política y se elogió -según él mismo dijo- por no hacerle gastar dinero de más al país. “Podría estar jubilado hace 30 años y jamás me jubilé, le he ahorrado millones de millones al Estado”, sostuvo el líder camionero, que contrastó su postura con la de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y con la de la diputada nacional cambiemita Graciela Ocaña, a quienes las acusó porque “se les paga el sueldo” desde “hace años”.

Luego de decir que tiene “buena fe” y una “conducta de laburo”, Moyano expresó en El Destape Radio: “Podría estar jubilado hace 30 años, porque me podría haber jubilado de diputado de la Provincia. Jamás me jubilé. ¿Sabe cuánto le ahorré a los jubilados? Millones de millones de pesos. No solo les ahorré, sino que seguí aportando más millones de millones de pesos”.

En ese sentido, se preguntó: “Entonces, ¿quién tiene más autoridad para hablar? ¿Un tipo que nunca cobró un centavo del Estado y evita que con ese dinero no se le pague menos a otro jubilado? ¿O estos tipos que se la pasaron cobrando del Estado? Les venimos pagando los sueldos hace años y no han hecho absolutamente nada. ¿Quién tiene más autoridad para hablar?”. Después de esa referencia indirecta a los referentes de la oposición, insistió: “Hace 30 años que podría estar jubilado y le he ahorrado millones de millones al Estado. No solo porque no cobré, sino porque seguí aportando”.

Unos minutos antes, Moyano se había referido puntualmente a la exministra de Seguridad y a Ocaña. “Por ejemplo a Bullrich, ¿cuántos años hace que se le viene pagando el sueldo? ¿Qué hizo por el país? A la señora que le dicen ‘La Hormiguita’ hace 25 años que se le viene pagando el sueldo. ¿Qué hizo por el país? ¿Hizo alguna ley, alguna norma? Es indignante. Los tienen ahí, les estamos pagando el sueldo, sale de lo que ustedes aportan, nosotros aportamos, el laburante aporta, el recolector, el barrendero... Sale de eso. Encima actúan no haciendo nada. Y lo que hacen, lo hacen mal, para joder a la gente”, comentó Moyano sobre las dos opositoras y agregó: “Por eso, esos personajes, desde el punto de vista de la política, no deberían aparecer más”.

Asimismo, el sindicalista habló de “ataques” a la dirigencia gremial durante la administración de Cambiemos, dijo que en esa etapa se los tildó como “los peores del mundo” y apuntó contra el expresidente Mauricio Macri.

También dirigió dardos contra la diputada nacional María Eugenia Vidal debido a su paso por La Plata, en el marco de la denuncia que presentó el Gobierno contra exministros de su gestión por un supuesto armado de causas contra el líder de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina. “Ella pone cara de ‘yo no fui’ y cree que va a convencer a todos. Cualquier persona normal se da cuenta que es imposible que no supiera, ellos se prestaron para estas cosas y las van a tener que pagar, ojalá se haga justicia”, dijo Moyano, que reivindicó una vez más la actuación del juez Luis Carzoglio, que había rechazado un pedido de detención contra su hijo Pablo y que fue suspendido por irregularidades en el ejercicio de su función.

Camioneros estará en la marcha contra la Corte Suprema

Mientras tanto, anticipó que él no participará de la marcha del 1 de febrero contra la Corte Suprema de Justicia porque “se camina mucho”, pero que Camioneros estará. “Cuando es algo para reclamar justicia, seguramente vamos a participar”, comentó.

Dijo, asimismo, que la CGT debería hacerse presente. “Algunos no han tenido inconvenientes porque siempre han sido sumisos a los poderes mandantes. Como no he sido nunca sumiso a ningún tipo de poder, por eso me atacan desde distintos puntos y medios”, se diferenció de la cúpula de la central obrera y agregó: “Cuando a uno de los entes más importantes, la Justicia, la gente le tiene esa desconfianza y críticas, hay cosas para corregir”.

El pedido a los empresarios para que “colaboren” con que no aumente la inflación

Por otra parte, el sindicalista dijo que la inflación -que fue de 50,9% en 2021- “le pega al que menos tiene” y por eso pidió colaboración al empresariado. “Sectores empresarios deberían tratar de colaborar y contribuir a efectos de evitar que hayan aumentos desmedidos que hacen más difícil la vida de la gente”, dijo e insistió: “Yo les diría a los sectores empresarios que traten de contribuir y evitar que falte un plato de comida en la casa de un trabajador, de la familia”.

Moyano también habló sobre el acuerdo que la Casa Rosada busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Acá no hay otra salida: o se paga como se puede o no se puede pagar. Muchos quieren o pretenden que se pague con el hambre de la gente y esto es imposible, por eso es que el Gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo para evitar eso. La gente pasa necesidades. Llegar a un acuerdo, de acuerdo a lo que pretende el FMI, es traer más hambre. Eso no ayuda ni favorece a nadie, desde el punto de vista humano es imposible de llevar adelante”, indicó el sindicalista, que tiene sintonía con el Frente de Todos.