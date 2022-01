Matteo Berrettini ganó en su debut en el Abierto de Australia y le dedicó el triunfo... a un medicamento

El Abierto de Australia ya está en marcha y la primera ronda del Gran Slam ya dejó algunas perlitas. La más curiosa se dio en el triunfo de Matteo Berrettini, en su debut ante Brandon Nakashima. El italiano derrotó al estadounidense en cuatro sets y al quedarse con el triunfo dejó una curiosa dedicatoria: a un medicamento contra los problemas estomacales que lo obligaron a tomar tres descansos de emergencia para ir al baño.

A Berrettini, número 7 del ranking mundial, le costó mucho el debut en el primer Grand Slam del año ante el joven japonés nacionalizado norteamericano. No tuvo su mejor tenis. Lo cierto es que una durante el partido hubo momentos en los que algo hacía suponer que no estaban bien las cosas para el romano de 25 años. Al parecer no fue sólo su rival contra el que tuvo que jugar.

Matteo Berrettini festeja tras derrotar a Nakashima Mark Metcalfe - Getty Images AsiaPac

Luego de quedarse con el partido en cuatro sets 4-6, 6-2, 7-6 (7-5) y 6-3 en tres horas y 10 minutos, el ganador tomó una forma divertida de revelar qué fue lo que le sucedía. Al salir de la cancha se encargo de expresarlo y firmó en la lente de la cámara lo que necesitaba después del partido: “Imodium! Grazie!” (Imodium! Gracias!). La dedicatoria fue directamente a un medicamento que contiene loperamida, un fármaco efectivo contra la diarrea.

Berrettini no la pasó para nada bien durante el partido y quedó demostrado. El Italiano pidió asistencia médica en tres ocasiones. Primero fue en el segundo set, en el que ingresó un profesional a revisarlo. Luego se tomó un descanso para ir al baño tras el tercer set y el último fue durante un cambio a principios del cuarto.

Matteo Berrettini siendo controlado por uno de los médicos del torneo debido a su malestar estomacal Kelly Defina - Getty Images AsiaPac

Lo cierto es que el italiano se quedó con el triunfo y ya está en la segunda ronda. En esta instancia deberá enfrentarse a otro estadounidense: Stefan Kozlov será su próximo oponente. El joven de 23 años derrotó en primera ronda al checo Jiry Vesely en tres sets y tendrá enfrente a Berrettini que quizá ya no tenga que lidiar con los problemas estomacales.