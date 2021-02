Los gremios apoyan que se achique el universo de los paguen Ganancias, como propone el proyecto de Sergio Massa

Desde lo más alto de la CGT coincidieron en la necesidad de apurar un mensaje corporativo de apoyo al proyecto que presentó Sergio Massa para que dejen de abonar el impuesto a las ganancias quienes ganen hasta 150.000 pesos.

Carlos Acuña, uno de los dos jefes de la central obrera, que responde políticamente al presidente de la Cámara de Diputados, y Héctor Daer, el otro referente, saldrán públicamente a respaldar la iniciativa. En su mensaje, es posible que se cuele un deseo en forma de pedido: que por este año se exima del pago del tributo al aguinaldo. "Sería ideal", confesó uno de los líderes cegetistas a LA NACION.

Además, el proyecto de ley de Massa contará con el impulso de los doce diputados de extracción sindical y de la camporista Vanesa Siley, que preside la comisión de Legislación del Trabajo.

El Gobierno se reunirá pasado mañana con empresarios y sindicalistas con el propósito de sellar un acuerdo de precios y salarios. Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

En la CGT evalúan que si se exime al menos al medio aguinaldo de la carga tributaria de Ganancias sería una señal auspiciosa desde el Gobierno para intentar llevar a la práctica el discurso oficial sobre la necesidad de recomponer los salarios y redinamizar el mercado interno. "Necesitamos que las paritarias les ganen a la inflación. Necesitamos dejar de peder poder adquisitivo del salario. Pero se tiene que dar, no debe ser un discurso de ocasión, de un año electoral", planteó un dirigente gremial que asistirá pasado mañana a Olivos para la convocatoria por un acuerdo de precios y salarios.

Celebraron en los gremios el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Página 12, en la que reconoce el retraso salarial y la necesidad de que las paritarias le ganen a la inflación. "Necesito que el salario mejore en términos reales", dijo el jefe del Estado en la entrevista.

La CGT irá el miércoles a Olivos con un pedido: aceptaría un acuerdo de precios y salarios solo si se garantiza que las paritarias estén entre dos y cuatro puntos por encima del 29%, que es la inflación proyectada por el Gobierno en la ley de presupuesto.

"No debe tratarse de una imposición, a la fuerza no va a funcionar. No queremos que nos limiten las paritarias", puso reparos un jerárquico de la CGT que dialoga casi a diario con distintos integrantes del gabinete de Fernández. Sin embargo, el mismo dirigente reconoció que es el acuerdo de precios y salarios podría ser "viable", aunque por sectores, como lo había intentando la gestión de Macri.

