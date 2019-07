El jefe de Gobierno porteño dijo que "la gente ya superó al kirchnerismo"

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró hoy una "barbaridad" las declaraciones de Aníbal Fernández, quien dijo ayer que antes de dejarle sus hijos a la gobernadora María Eugenia Vidal, los dejaría con Ricardo Barreda, el odontólogo platense condenado por el crimen de su esposa, sus hijas y su suegra.

"La gente ya superó al kirchnerismo. Estoy convencido de que la Argentina no quiere volver atrás. La frase de Aníbal Fernández resume la Argentina que no queremos", dijo Rodríguez Larreta esta mañana en declaraciones a CNN Radio.

"Comparar a Vidal con un femicida múltiple es una barbaridad. Pero yo no me engancho con las agresiones. No le contesto a Alberto [Fernández] ni a Aníbal, en definitiva son todo lo mismo", había dicho en diálogo con Radio Mitre.

En ese marco, el jefe de gobierno porteño dijo que "jamás" responde agresiones: "Si no, es lo mismo: cuestionás agresiones y terminás agrediendo. Tengo muchísimo trabajo en la Ciudad".

Rodríguez Larreta se sumó así al rechazo a las polémicas declaraciones de Aníbal Fernández que fueron replicadas ayer por la misma Vidal, quien señaló en Mar del Plata que esos dichos "hablan más de quien lo dijo que de mí".

Confirmó el debate

Por otro lado, Larreta confirmó su participación en un próximo debate de candidatos por la ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones.

"Claro que voy a debatir. Sacamos una ley en la Legislatura porteña que hace obligatorio el debate", recordó el dirigente, en relación a la norma sancionada en octubre del año pasado.

También remarcó que tiene "muy buena relación" con Matías Lammens y con Matías Tombolini, los precandidatos del Frente de Todos y de Consenso Federal con los que competirá para la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, y aclaró que no va a dejar de mantener esa relación durante la campaña y tras los comicios.

Por último, ante una consulta, dijo que es "muy difícil" ganar las elecciones de la Ciudad en primera vuelta. "Nadie nunca ganó en primera vuelta en la ciudad, no tiene antecedentes, es muy difícil. Sería muy ambicioso. Siempre el voto se diversifica en la Ciudad", consideró.

Agencia Télam