"Independentismo": por economía, qué provincias pueden aspirar a separarse

CÓRDOBA.- El diputado nacional Alfredo Cornejo propuso la "independencia" de Mendoza en el contexto del conflicto por la obra de Portezuelo . "Una autonomía regional de Mendoza necesita de pactos entre sus dirigentes. No me gusta separarnos, pero ellos están obligando a Mendoza", afirmó el exgobernador mendocino.

No es la primera vez que un dirigente, en la Argentina, realiza esos tipos de planteos. El cordobés Eduardo Angeloz , gobernador tres veces de la provincia entre 1983 y 1995, popularizó la idea de la "isla" y, en San Luis, los Rodríguez Saá acuñaron el concepto del "otro país" (incluso levantaron réplicas de la Pirámide de Mayo y de la Casa de Tucumán).

Son las versiones argentinas del independentismo catalán en España o de las ansias separatistas del norte de Italia . "¿Por qué Cataluña tiene esas ansias separatistas? Desde lo económico porque siente que su sector privado es más pujante que la media del país , que se le extraen más impuestos de los que les devuelven -comenta a LA NACION el economista Jorge Vasconcelos -. Para sostener esas ínfulas hay que tener una economía privada sobre la que pueda apoyarse la estructura estatal; tiene que existir una base sólida".

Frente al juego hipotético de qué provincias de la Argentina podrían sostenerse por sí mismas y "separarse" de la Nación hay indicadores clave a tener en cuenta : la relación entre el empleo público y el total; el peso de los aportes nacionales sobre los recursos totales de los que dispone el distrito; su nivel de exportaciones (es un dato relevante porque la autonomía requiere un grado de integración al mundo), y también cuál es la contribución de esa jurisdicción a la recaudación nacional que después se coparticipa. "La analogía -aporta Vasconcelos- podría hacerse con la mayoría de edad . En esa figura, hay muchas provincias que no pueden salir solas de la casa".

Juan Llach indicó a LA NACION que si el foco se pone sobre cuánto aportan y cuánto reciben , la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sería la que más cosas pone en juego. "Pone mucho más. Si fuera independiente tendría más recursos fiscales. En segundo lugar, con un poco menos, la provincia de Buenos Aires ", dice. Después, agrega, que hay tres distritos que "contribuyen con más o menos lo mismo que reciben, con lo que podrían ser fiscalmente independientes". Se refiere a Santa Fe, Córdoba y "algo menos", Mendoza "pero si los recaudadores se ´ponen las pilas' podría mejorar".

Neuquén , de mantenerse las regalías, está en una posición similar a Mendoza. Hay que tener en cuenta, además, la situación del sistema previsional de cada lugar y si reciben o no asistencia de Nación. "Esperemos que la sangre no llegue al río y no se independice ninguna -ironizó-. Ya sería un caso de grieta medio dramático ".

La media argentina de ocupados privados formales sobre el total del empleo es de 16 según datos elaborados por la Fundación Mediterránea (Ieral). Por encima de ese valor solo están CABA con 24,7; Tierra del Fuego, con 24; Santa Fe, con 19,3; Chubut, 18,1 y Córdoba, 16,8 . Todo el resto está por debajo; las peores posicionadas son Chaco (6,9); Jujuy (7,9) y La Rioja (8,9).

Más empleo público que privado

Con datos del Ministerio de Trabajo a 2017 -los especialistas entienden que no hay variaciones importantes respecto a achicamiento de los Estados provinciales-, en siete provincias hay más empleados públicos que trabajadores en el sector privado registrado como asalariado, monotributista, autónomo y ocupado en casas particulares. Los extremos corresponden a Formosa, Catamarca y La Rioja, en una relación de dos a 1; le siguen Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, el ratio es de 1,5 a 1,4 por 1; y con poco más de uno Corrientes. Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones se mueven entre 0 y 0,5.

Si el análisis se hace por nivel de dependencia de los giros nacionales ,los únicos distritos más fuertes en recursos propios son Caba (73%); Neuquén (57%) y Buenos Aires (50%) . Entre el 40% y el 35% del global, lo generan Mendoza, Chubut y Córdoba .

En dependencia, ninguna provincia supera a Formosa que solo genera siete por ciento del total de sus recursos con los últimos datos que corresponden a tres trimestres de 2019. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) le siguen La Rioja (9%); Catamarca y Santiago del Estero (10%).

Respecto de la participación en exportaciones , según datos del Indec a 2019, Buenos Aires con 35,3% sobre el total nacional es el distrito líder. Le siguen Santa Fe (21,9%); Córdoba (13,9%) ; ninguna otra jurisdicción llega siquiera al cinco por ciento.

Adrián Mandolesi , economista colaborador de la Fundación Libertad, repasa que el centro productivo argentino se ve en el mapa que va de Mendoza a Entre Ríos y que incluye Capital Federal, con un sector privado más fuerte : "El resto es altamente dependiente del Estado sea provincial como nacional y eso lo vemos ahora cuando con el déficit fiscal propio las transferencias no automáticas desde Nación son crecientes".

Según el Índice de Desempeño Provincial (IDP) que elabora la fundación sobre las variables de tamaño del sector público, financiamiento del gasto público y empleo estatal. El del año pasado pone en la mejor situación a Caba, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires . Santiago del Estero también aparece cuarta después de escalar en un año siete posiciones.