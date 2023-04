Independiente: cientos de hinchas protestan en la sede del club

escuchar

En medio de la conmoción por la renuncia de Fabián Doman al cargo de presidente de Independiente, un grupo de hinchas se acercó a las puertas de la sede del club en reclamo de algún tipo de solución.

Minutos de después de darse a conocer la noticia de la renuncia, socios y socias del club convocaron a una manifestación bajo la consigna “que se vayan todos”. Ahora, cientos de hinchas se concentran en las puertas de la sede del club, situado en la avenida Mitre 470 en medio de la crisis institucional y económica que afronta Independiente.

El propio Doman fue el blanco principal de los cánticos adversos, aunque también Néstor Grindetti y Juan Marconi, sus compañeros en el triunvirato de vicepresidentes, fueron destinatarios del enojo del socio.

Pasadas las 20, comenzó a escalar la tensión en las inmediaciones de la avenida Mitre 470. Bajo el canto de “háganse cargo” algunos hinchas comenzaron a tirar piedras contra la sede del club. “Si nos privatizan vamos por sus familias”, se leía en una de las banderas colgadas alrededor.

En plena escalada de tensión algunos de los manifestantes advirtieron a los periodistas que estaban cubriendo la marcha que se alejaran del frente de la sede del club y agredieron a un periodista de TyC Sports, según informaron desde la cuenta de Twitter del canal de televisión.

Hinchas de Independiente se congregan frente a la sede del club, en Avellaneda Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Necesitamos que el club se ponga de pie porque es muy grande y hace poco salimos campeones en el Maracaná”, reclamó uno de los hinchas que participa de la protesta, en diálogo con C5N.

Recientemente se confirmó además la baja de Pablo Repetto como director técnico del club. El entrenador uruguayo tenía casi todo acordado e iba a llegar el fin de semana desde Ecuador, donde vive, pero finalmente no lo hará, por lo que Pedro Monzón seguirá siendo el entrenador del primer equipo, que mañana visitará a Rosario Central y el domingo recibirá nada menos que a Racing en el clásico.

Agresión al móvil de TyC Sports en la protesta de los hinchas de Independiente.



Una persona con la cara tapada comenzó a pedirle a la prensa que retirara las cámaras y terminó pegándole una trompada al camarógrafo de TyC Sports que se encontraba en el lugar. pic.twitter.com/j5yaWb2AHv — TyC Sports (@TyCSports) April 11, 2023

Bajo este contexto, el entrenador Jorge Burruchaga, se autocandidateó para dirigir al club. “Me gustaría volver para ayudar al club. A Independiente lo debemos sacar entre todos”, sostuvo en Radio La Red.

Por su parte, el expresidente Andrés Ducatenzeiler, efectuó enérgicas críticas hacia la situación que está viviendo el club y manifestó que Doman “fue utilizado por la política” mientras ejerció su cargo.

Hinchas de Independiente se congregan frente a la sede del club, en Avellaneda Rodrigo Néspolo - LA NACION

Mientras transcurre la protesta en la sede del club, los integrantes de la “mesa chica” resolvieron reunirse de manera inmediata para solicitarle al vicepresidente primero, Néstor Grindetti, que asuma el cargo “de manera provisoria” por los próximos tres meses hasta que se confirme la directiva definitiva.

La renuncia de Doman

Fabián Doman confirmó esta tarde su renuncia al cargo de presidente de Independiente, luego de haber ganado las elecciones del club el 2 de octubre de 2022 con un 71,91% de los votos.

A través de una carta dirigida a los socios y socias de Independiente, el exdirigente informó su salida y destacó los momentos difíciles que vive el club, los cuales definió como los “peores de su historia”.

“No se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente, razón por las cual presento mi renuncia”, argumentó el conductor televisivo en el comunicado difundido por Twitter.

“La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Ya sabemos de dónde viene. Su profundidad es tan grande que no alcanza con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en el deportivo. Logramos el objetivo que parecía imposible: sacar a Hugo Moyano y a Yoyo Maldonado del club”, señaló Doman en el comunicado.

“Entiendo que la crisis económica es mucho más profunda y seria. No se da vuelta solo con victorias deportivas. Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de Presidente del club. Tengo la conciencia limpia. Como las manos. He dejado mi trabajo por Independiente. Y lo volvería a hacer. Y no hay día del año que no me hayan visto en una instalación del club. He dejado todo y más”, destacó Doman en otro tramo de su carta.

“Un párrafo final para el hincha. El que va a la cancha, el que se asoció, el que se abonó, el que no pertenece a ningún espacio político y que no forma parte del día a día del club, y el que hoy la está pasando mal, como yo. A ese hincha le pido disculpas. Porque sé que creyeron en mí. Y que muchos lo siguen haciendo. Gracias”, concluyó.

Como consecuencia de la salida de Doman, el rol lo asumirá el vicepresidente, Néstor Grindetti, por un plazo inicial de tres meses. Luego, se llamará a asamblea para volver a llevar a cabo elecciones, apenas seis meses después de las más recientes.

LA NACION