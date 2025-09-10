Influyentes medios extranjeros reflejaron la derrota de Milei y los riesgos que enfrenta ahora su gobierno

WASHINGTON.- “El experimento de Javier Milei podría estar perdiendo fuerza”; el líder libertario “obtuvo resultados en todas partes, menos en las urnas”; la derrota mayor a la esperada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires “podría ser una señal de que tendrá dificultades para mantener el apoyo público a una agenda de austeridad que había sido popular entre los inversores internacionales”; y hasta una referencia al gobernador Axel Kicillof como el “anti-Milei”, cuyo “surgimiento agrava el nerviosismo de los inversores en la Argentina”.

En los últimos días, los principales medios globales se han hecho eco de las turbulencias políticas y económicas en la Argentina y del impacto para el proyecto de poder del Presidente de la derrota en los comicios del domingo pasado, mientras se acerca otra prueba de fuego electoral el 26 de octubre próximo.

Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, en la Casa Rosada @GAFrancosOk

El domingo pasado, en una columna en The Wall Street Journal, el influyente diario norteamericano enfocado en economía y negocios, la editora Mary Anastasia O’Grady había señalado que “los mercados empezaron a preocuparse de que el fantasma de Juan Perón esté preparando un regreso".

“El presidente outsider que saltó a la popularidad con la promesa de romper con la corrupción endémica del establishment -lo que él llama la ‘casta’- está luchando por mantener su credibilidad", señaló la periodista, tras hacer una referencia al escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo que salpican a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei y Javier Milei, en el búnker de LLA, el domingo pasado, después de conocer los resultados de las elecciones Juan Ignacio Roncoroni - EFE

La “misteriosa primera hermana”

Justamente la funcionaria, vital para la estructura de La Libertad Avanza (LLA), fue eje de un extenso artículo de The New York Times en la previa de las elecciones, en el que el diario neoyorquino señaló que “entre escándalos y filtraciones busca afianzar el poder de su hermano”.

“La misteriosa primera hermana de la Argentina, quien de manera discreta ayudó a impulsar el ascenso de su hermano de comentarista televisivo a presidente y líder de la derecha populista mundial, se ha convertido en el centro de una prueba pública de su gobierno y en un pararrayos de las acusaciones de corrupción contra él”, indicó el artículo, que catalogó a Karina Milei como “quizá la segunda persona más poderosa” del país.

La nota publicada en The New York Times también se hace eco de las sospechas de corrupción, y desarrolla la relación entre Javier y Karina Milei. “La devoción es mutua”, señala. “Como Milei es un enigma, se ha especulado mucho sobre ella, incluyendo rumores de que se comunica con los animales y practica la adivinación”, añade.

El artículo pasó desapercibido para las tropas digitales libertarias, que suelen celebrar en redes sociales las publicaciones de medios internacionales que tengan visiones favorables sobre el mandatario.

Hace cinco meses, el Presidente había posteado en X un artículo de The New York Times titulado “Cómo es que Javier Milei se convirtió en el ‘presidente favorito’ de Trump”, firmado por Jack Nicas, en ese momento jefe de la corresponsalía en Brasil. “Lo que nunca entendieron ni van a entender jamás los mandriles...”, se ufanó el mandatario.

Lo que nunca entendieron ni van a entender jamás los mandriles...

VLLC!



PD: el detector de imbéciles explota cuando aparecen los opinadores que critican mis discursos en Davos. En el fondo no se bancan que les muestren que han vivido equivocados sin tener pensamiento crítico. pic.twitter.com/Df8C6OP8uR — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2025

Ahora, post comicios bonaerenses, el foco de los principales medios internacionales se ha puesto sobre la economía y el margen de maniobra que tiene Milei luego de la paliza electoral a manos de Fuerza Patria.

“La derrota mayor a la esperada podría ser una señal de que Milei tendrá dificultades para mantener el apoyo público a una agenda de austeridad que había sido popular entre los inversores internacionales, y podría descarrilar sus planes de regresar a los mercados globales para refinanciar deudas en dólares en los próximos meses“, advirtió el prestigioso diario británico Financial Times, referencia en el mundo económico y de los negocios.

Argentina’s stocks, bonds and currency tumbled on Monday after President Javier Milei’s party lost by a landslide in elections in the country’s largest province, ahead of midterm national polls. https://t.co/HZfmr9zSoa pic.twitter.com/TLcrYbdMMb — Financial Times (@FT) September 8, 2025

El lunes, el diario reflejó el desplome de los mercados argentinos tras la “estrepitosa derrota” de Milei en la provincia de Buenos Aires, y advirtió que a los inversores les preocupa que “socave la agenda reformista” del Presidente.

“Si bien las intervenciones fuertes y el endurecimiento de las condiciones de liquidez serían la respuesta política esperada para contener la depreciación del peso, dichas medidas corren el riesgo de profundizar la desaceleración económica y avivar aún más el descontento público”, señaló Thierry Larose, gestor de deuda de mercados emergentes de Vontobel, citado en el artículo.

“Una rotunda derrota electoral de Milei en la provincia más poblada del país podría obligarlo a construir alianzas políticas, poniendo en duda la capacidad del Gobierno para llevar a cabo su programa de austeridad fiscal”, remarcó, en tanto, la agencia Reuters, con sede en Londres y de alcance global.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de conocer los resultados de las elecciones legislativas, este domingo, en Buenos Aires Nicolas Aboaf - Gobernación provincia de Buenos Aires

Un paso más allá fue la reconocida agencia Bloomberg, con sede central en Nueva York, que este martes publicó un artículo titulado: “El surgimiento del anti-Milei agrava el nerviosismo de los inversores en la Argentina”, en referencia a Kicillof, el gran ganador de la jornada electoral.

“Si Milei es el favorito de Wall Street, entonces Kicillof es su némesis”, señala la nota. “Mientras que el Presidente está obsesionado con reducir drásticamente el déficit presupuestario, derribar regulaciones y controlar la inflación, Kicillof es recordado en Wall Street como un exministro que intervino en la economía, incumplió el pago de la deuda soberana e interfirió en las decisiones empresariales privadas”, añade.

Bloomberg advierte por el “riesgo Kicillof” que surge en medio de la “fragilidad económica y financiera” de la Argentina. “Milei lucha por aprobar proyectos de ley claves en el Congreso para reducir el déficit presupuestario, mientras que un escándalo de corrupción erosiona la confianza en un Gobierno que implementó una campaña anticorrupción“, señala el artículo, que destaca lo vital que serán las elecciones de octubre para las ”reformas estructurales" que necesita la Casa Rosada.

“Wall Street está perdiendo el entusiasmo por el gobierno de Milei”, señaló el periodista Patrick Gillespie, también de Bloomberg. “La semana pasada, bancos como Morgan Stanley y y Bank of America se mostraron optimistas sobre los bonos argentinos, pero tras la aplastante derrota electoral esas apuestas se enfrentaron a una dura prueba de realidad”, advirtió.

Wall Street is taking a step back from Javier Milei, the Argentine president whose free market crusade won praise from Elon Musk, Donald Trump and investors across the board.



Patrick Gillespie explains https://t.co/tPvTlvwxYT pic.twitter.com/exAF4H5lPa — Bloomberg (@business) September 9, 2025

Recordó que Morgan Stanley revirtió rápidamente su recomendación de compra y que Bank of America advirtió a los inversores sobre resultados menos favorables en las elecciones de octubre. “Todo esto representa un giro brusco para Milei, quien ha recibido elogios internacionales, desde Donald Trump a Elon Musk”, dijo.

“Un lastre aún mayor para el índice de aprobación de Milei puede ser el estancamiento de la economía”, alertó The Wall Street Journal.

En tanto, en un artículo de opinión publicado este miércoles en The Washington Post, titulado “Milei ha obtenido resultados en todas partes, menos en las urnas”, la editora adjunta de la revista Spectator Kate Andrews señaló que los resultados de las elecciones bonaerenses sugieren que la “tolerancia al dolor” de los votantes “ha sido superada”.

Javier Milei, en la explanada de la Casa Rosada, luego de una reunión de gabinete Rodrigo Nespolo

“No sorprende que Milei se niegue a moderar su agenda a pesar de las elecciones intermedias en Argentina el próximo mes. El autodenominado ‘anarcocapitalista’ cree que las reformas que está implementando no son solo buenas políticas, sino un imperativo moral“, escribió Andrews, que destacó que pese a todas las ”señales económicas esperanzadoras", las elecciones fueron un “referéndum sobre la corrupción”.