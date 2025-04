El artículo de The New York Times que posteó Milei: “Cómo es que se convirtió en el ‘presidente favorito’ de Trump”

El siguiente es el artículo publicado por The New York Times titulado “Cómo es que Javier Milei se convirtió en el ‘presidente favorito’ de Trump”, que fue posteado en sus redes sociales por el presidente Javier Milei. El artículo está firmado en Buenos Aires por Jack Nicas, jefe de la corresponsalía en Brasil, con sede en Río de Janeiro, desde donde lidera la cobertura de gran parte de América del Sur.

Al día siguiente de que el presidente Donald Trump se enemistara con líderes mundiales de todo el mundo por su conjunto de aranceles más arrollador hasta la fecha, tenía previsto volar a Florida y posiblemente ver al único líder al que ha llamado su “presidente favorito”.

Ese líder, el presidente argentino, Javier Milei, había volado durante la noche para recibir un premio en una gala de la derecha en Mar-a-Lago, el resorte de Trump en Palm Beach, el jueves. Estaba previsto que Trump también acudiera a última hora del jueves —Milei dijo que Trump también recibiría un premio— y Milei dijo que esperaba que ambos se reunieran.

Era el décimo viaje de Milei a Estados Unidos en 15 meses como presidente, y casi siempre se ha reunido con Trump o con Elon Musk.

Trump afirmó que está reorganizando la política exterior estadounidense estrictamente en torno a lo que es bueno para Estados Unidos.

Así pues, lo que puede resultar desconcertante de su decisión de elevar a la Argentina a la primera fila de los aliados de Estados Unidos —Milei y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fueron los únicos líderes mundiales en el escenario de la toma de posesión de Trump— es que la nación sudamericana, en crisis de manera crónica, no es especialmente importante como socio económico o geopolítico.

En cambio, a través de Milei, la Argentina ha ofrecido a Trump algo más que parece ansiar: adoración.

“Lo amo porque él ama a Trump”, dijo Trump de Milei en un discurso el año pasado. “Cualquiera que me quiera, me gusta”.

Milei ha elogiado a Trump pública y repetidamente. Publicó imágenes trucadas de ellos abrazándose. Regaló a Musk una motosierra personalizada. Y cuando Milei se convirtió en el primer líder mundial en visitar a Trump tras las elecciones estadounidenses, bailó alrededor de Mar-a-Lago y dijo a la multitud: “Hoy el mundo es un mundo mucho mejor”.

Elon Musk recibe una motosierra del presidente de la Argentina, Javier Milei, a su llegada a la Conferencia de Acción Política Conservadora, en el Gaylord National Resort & Convention Center, en Oxon Hill, Maryland, el 20 de febrero de 2025. (AP/Jose Luis Magana) Jose Luis Magana - FR159526 AP

Carlos Kikuchi, un locutor de radio conservador de la Argentina que ayudó a dirigir la campaña de Milei, dijo que, para el dirigente argentino, “tener una relación tan aceitada con Trump y con Musk es como tocar el cielo”.

Milei ha traducido su devoción en política. Semanas después de que Trump dijera que retiraría a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Milei hizo lo mismo con la Argentina.

Después de que Trump abandonara el Acuerdo de París sobre cambio climático, el gobierno de Milei dijo que estaba estudiando la posibilidad de hacerlo también. Milei despidió a su canciller (Diana Mondino) porque en las Naciones Unidas votó —como siempre había hecho la Argentina— contra el embargo estadounidense a Cuba.

Y después de que Trump empezara a criticar a Ucrania —una nación a la que Milei había apoyado firmemente durante años—, la Argentina se abstuvo en una votación de la ONU para condenar a Rusia por su invasión.

Milei también se ha convertido en una de las voces más sonoras en las guerras culturales, realizando una especie de gira mundial de discursos para atacar a los políticos de izquierda, a las feministas y a las personas transgénero, y para alabar a Trump como el campeón que, en palabras de Milei, salvará a Occidente de la “ideología woke”.

“Cada vez que nos encontramos con el presidente Trump, él siempre lo dice: ‘I like this guy, me gusta esta persona’”, dijo esta semana Gerardo Werthein, el canciller argentino. “Siempre dice: ‘Es MAGA como yo: Make Argentina Great Again’”.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, estrecha la mano del canciller Gerardo Werthein.

Trump elogió el trabajo de Milei para estabilizar la economía argentina. De hecho, Milei logró reducir la inflación, aumentar el crecimiento y equilibrar el presupuesto.

Socio estratégico incómodo

Sin embargo, para Estados Unidos, la Argentina sigue siendo un socio estratégico incómodo. La nación de 46 millones de habitantes está separada geográficamente de gran parte del mundo y lleva décadas estancada en ciclos de crisis económica.

Los dos países también venden muchas de las mismas cosas: maíz, trigo, soja, carne, aceite. El comercio entre ellos cayó un 8,6%, hasta 16.300 millones de dólares, el año pasado. La Argentina ocupa el 36º puesto mundial en la compra de exportaciones estadounidenses, según el Observatorio de Complejidad Económica, un grupo de investigación.

El miércoles, a la Argentina también se le aplicó el gravamen mínimo del 10% que se aplica a casi todos los países.

Pero Milei, quien se describe a sí mismo como un libertario radical, encontró un lado positivo. “Amigos serán los amigos”, escribió en las redes sociales, enlazando la canción de Queen y compartiendo después publicaciones en las que argumentaba que la Argentina había obtenido una ventaja sobre los países afectados por aranceles más elevados.

Podría decirse que el mayor premio potencial para Estados Unidos son las grandes reservas de minerales estratégicos de la Argentina, incluido el litio, componente necesario de las baterías renovables. Empresas estadounidenses y chinas son actores importantes en las minas de litio argentinas, las cuales están en expansión, y Tesla —dirigida por Musk— compra litio argentino para sus baterías de coches eléctricos.

Los diplomáticos estadounidenses han instado al gobierno de Milei a que se aleje de China, incluso restringiendo el acceso de este país al litio y a los elementos de tierras raras, según un ex alto funcionario del gobierno de Milei y un diplomático estadounidense de alto rango que habló bajo anonimato para hablar de conversaciones privadas.

Sin embargo, el comercio de la Argentina con China aumentó con Milei, y China sigue siendo un socio comercial mayor que Estados Unidos, al comprar soja, plata y carne de res.

Hasta ahora, pues, puede que sea Milei quien más haya ganado con la nueva amistad.

La Argentina está buscando un préstamo de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, como principal accionista del fondo, Washington tiene el voto clave. Los funcionarios argentinos han dicho que esperan contar con el apoyo de Trump.

