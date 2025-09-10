Lisandro Catalán, el alter ego de Francos que ahora debe reconstruir los puentes que derribaron los Milei

El abogado tucumano, de 54 años, se mueve junto al jefe de Gabinete desde hace casi 20 años, en los que fue funcionario de Scioli, Macri y Alberto Fernández

Lisandro Catalán conoció a Javier Milei en 2012, a través de Guillermo Francos. El actual jefe de Gabinete fue también quien lo introdujo en la política, en 2006, aunque con una particularidad: a pesar de codearse desde hace casi 20 años con la “casta” y ocupar cargos en el gobierno provincial de Daniel Scioli y las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, Catalán siempre asumió roles técnicos. De hecho, podría decirse que comenzó a “hacer política” entre las elecciones primarias y las generales de 2023, cuando se involucró en la campaña libertaria mientras ocupaba un cargo en el gobierno del Frente de Todos.

Con 54 años, casado y padre de tres hijas, este abogado tucumano que en junio del año pasado pasó de ser secretario de Interior a vicejefe de Gabinete, siempre bajo el ala de Francos, ahora tendrá a su cargo la difícil misión de recuperar la confianza perdida con los gobernadores que supieron ser aliados de la Casa Rosada, pero que tomaron distancia tras meses de promesas incumplidas −en materia de reparto de fondos y obras públicas paralizadas, principalmente−, alejamiento que se potenció cuando La Libertad Avanza decidió plantarles, además, candidatos particularmente agresivos en sus territorios.

Lo resumió mejor que nadie el gobernador salteño Gustavo Sáenz, que con sus diputados apoyó la mayoría de las iniciativas de la Casa Rosada. “Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia, ya no se sienten leones. Lo digo porque se encargó su gobierno de cagar a los fieles“, dijo. ”A mí me cagaron con las obras, en lo electoral. Me pusieron candidatos que me destrozan acá, que dicen barbaridades mías. Después pretenden que vaya allá a acompañar. Es muy difícil que los gobernadores acompañen cuando no hay reciprocidad”, cerró.

Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán @GAFrancosOk

“Retomar el diálogo con los gobernadores afines”, fue la misión, a la vez que una confesión de esos errores político, que Francos le atribuyó hoy a la “mesa federal” lanzada por Milei y a Catalán como nuevo ministro del Interior.

“Cuando Milei habla de la casta, se refiere a la una forma de ver la política corporativa y que esa corporación tiene intereses con empresarios, políticos y sindicatos. Él no es parte de eso. No se considera parte de la casta”, afirmaban junto a Catalán cuando el entonces secretario de Interior formó parte de las febriles negociaciones para aprobar la Ley Bases en el Congreso para luego, como vicejefe de Gabinete, sumergirse en las conversaciones para impulsar una ambiciosa reforma política que luego se circunscribió a la suspensión de las PASO y la aplicación de la Boleta Única Papel.

Miguel Pichetto, Guillermo Francos, Nicolás Posse, Lisandro Catalán y Martín Menem, durante la negociación por la Ley Bases

El cambio, el cruce entre “gestión y política”, había llegado a mediados de 2023. Fue para los días en los que Francos regresó de Washington, donde representaba al gobierno de Alberto Fernández ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para sumarse a las filas de Milei.

Antes de dar el salto, habló con quien era su jefe, el ministro de Justicia kirchnerista, Martín Soria, y le explicó la situación. Pese al perfil vehemente que Soria muestra en público, la conversación fue “en excelentes términos” y la relación incluso siguió tras el cambio de gobierno. Cuando se concretó la victoria del libertario, el tucumano fungió de enlace con el ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” de Pedro, al que Francos reemplazó en diciembre de 2023.

Lisandro Catalán sentado entre Guillermo Francos y Eduardo de Pedro, en la cena a beneficio del fondo de becas de la Universidad Austral, el 21 de mayo de 2024

Soria, en rigor, fue el tercer jefe de Catalán en el ministerio ubicado en la calle Sarmiento. Allí llegó en 2016, durante el macrismo, cuando el ministro de Justicia era Germán Garavano. Catalán ocupó la dirección general del Registro Nacional de Reincidencia, cargo que mantuvo con la ministra albertista Marcela Losardo, que lo ascendió a director nacional, y luego con Soria. Su permanencia, pese a los cambios políticos, estuvo dada por su “perfil técnico y los resultados que mostró modernizando el sector”, afirman quienes lo conocen.

Durante la campaña libertaria, Catalán se encargó de la fiscalización en el interior del país, un trabajo que luego capitalizó en la estructuración jurídica del partido La Libertad Avanza a nivel nacional. Esa tarea, una de las obsesiones de Karina Milei, lo llevó a trabar una “excelente relación” con la secretaria general de la Presidencia y su segundo, Eduardo “Lule” Menem, por entonces un asiduo visitante del despacho de Catalán en la planta baja de Balcarce 50.

Los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en el área de Discapacidad impactaron de lleno sobre Karina Milei y Lule Menem, que desde antes de ese escándalo ya eran apuntados por los gobernadores aliados de la Casa Rosada por el armado en sus territorios y los candidatos elegidos por La Libertad Avanza para enfrentarlos.

Catalán tendrá ahora la misión de reconstruir esos puentes, nuevamente de la mano de Francos. En la imagen que se usó para anunciar la “mesa federal” y el regreso del Ministerio del Interior, Milei sentó a Luis Caputo en la mesa. Sin los fondos que Economía le retaceó a las provincias difícilmente puedan prosperar las buenas intenciones de Francos y Catalán.

Lisandro Catalán y Lule Menem salen de la Casa Rosada Santiago Filipuzzi

Catalán conoció a Francos “de chico”, por intermedio de su padre. El jefe de Gabinete fue quien lo convenció de dar el salto a la política, en 2006, para colaborar en la campaña del entonces vicepresidente Daniel Scioli a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Néstor Kirchner y un polémico cambio de domicilio trocaron la aventura porteña en una campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Con Scioli triunfante, Francos y Catalán recalaron en el Banco Provincia. Hoy, 19 años después, los tres son compañeros en la administración libertaria, con Scioli como secretario de Deportes, Turismo y Ambiente. “El tiempo es un gran ordenador”, diría Scioli.

Lisandro Catalán y Daniel Scioli, cuando Francos asumió la Jefatura de Gabinete fabian-marelli-11419

“Mandatos y negocios”, “Provincias Seguros”, “Empresas y fideicomisos” y “Provincia Bursátil” fueron parte de las distintas empresas del Grupo Provincia, con sede en el microcentro porteño, por las que pasó Catalán entre 2007 y 2015. Su mayor orgullo, cuentan allí, fue “Provincia Microempresas”, una línea de crédito para pequeñas firmas fundada por Francos.

En el medio, Catalán, Francos y otros socios conformaron la sociedad South Seeds, dedicada a la producción y comercialización de productos agrícolas. “Fue un emprendimiento en el que estuvieron un año y medio con otros socios y vendieron su parte porque no les fue bien”, afirman en su entorno, aunque la sociedad siguió vigente por años según los registros oficiales.

Catalán dejó el Grupo Provincia cuando Scioli perdió la elección presidencial de 2015 frente a Mauricio Macri y la gobernación pasó a manos de María Eugenia Vidal. Pero no regresó al llano: fue designado por Garavano en la dirección general del Registro Nacional de Reincidencia. En marzo de 2020, Losardo lo nombró director nacional. Fue el mismo día en que Fernández anunció el inicio de la cuarentena por Covid-19. Allí también le reconocen haber modernizado el organismo, llevando a la web trámites por los que se solían conformar filas sobre la calle Tucumán.

Lisandro Catalán, en pandemia, durante una visita del exministro Soria al Registro Nacional de Reincidencia Prensa Justicia

Graduado en la Universidad Nacional de Tucumán, Catalán llegó a la ciudad de Buenos Aires en 1996, donde realizó una maestría en Sociedades Comerciales en la Universidad de Buenos Aires y otra en Gestión Pública, en la Austral. Mientras estudiaba la primera armó su estudio jurídico. En 2000, creó la Asociación Civil Compromiso con al Argentina, dedicada al estudio de políticas públicas. Doce años después, junto a Francos, integró la Fundación Acordar, el think tank de la candidatura presidencial de Scioli, donde Milei ofició como “economista jefe”.

Catalán es definido por sus pares como “un tipo serio, responsable, bastante normal”. En el trato cotidiano se muestra afable, aunque “seco” es la calificación que repiten algunos en su entorno.

Ahora, como ministro, resta saber si mantendrá su “bajísimo” perfil o si se seguirá manteniendo fuera del radar mediático que asumió Francos.