Informe anual de la CIDH: destacó “desafíos relevantes en independencia judicial” y la reducción de la pobreza en la Argentina

WASHINGTON.- En su informe anual se 2025, que traza un panorama sobre toda la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó “desafíos relevantes en independencia judicial” y retrocesos “en seguridad social” para jubilados en la Argentina, al tiempo que destacó avances en la reducción de la pobreza.

La CIDH, órgano de la de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, puso el foco respecto a los desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial la decisión del presidente Javier Milei de febrero pasado de designar por decreto en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, sin previa aprobación del Senado. Finalmente, en abril, la Cámara alta rechazó los pliegos de ambos.

Javier Milei, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho”, remarcó el informe de la CIDH, que también observó retrocesos en seguridad social de personas mayores, con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como “denuncias de represión en protestas pacíficas”.

En ese sentido, reportó “desafíos para la participación ciudadana”, y recordó la “violencia” registrada durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, parte de las manifestaciones contra las reformas de austeridad de la administración libertaria.

“En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas y 114 detenidas. Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resulto gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno”, señaló, en referencia a Pablo Grillo.

Los enfrentamientos en la marcha de los jubilados del 12 de marzo de 2025 en Buenos Aires. Hernán Zenteno - LA NACION

En aquel momento, la organización internacional Human Rights Watch había reclamado a las autoridades argentinas que investigaran la represión policial en la marcha y pidió revisar el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad para contener los piquetes.

Respecto a la situación de personas mayores en la Argentina, la CIDH hizo énfasis en que el Gobierno “puso fin a la política de medicamentos gratuitos para jubilados que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total”, ademas del congelamiento de “bonos pensionadles” y el veto a la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

“Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos”, señaló el informe, que tiene capítulos dedicadas a cada país dela región.

En otro punto, sobre la situación de personas con discapacidad, la CIDH indicó que el Gobierno informó sobre avances de la nueva normativa para la certificación de discapacidad y la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (Fonadis).

Sin embargo, también observó muchas manifestaciones lideradas organizaciones de personas con discapacidad “en rechazo a ajustes y reformas que van en detrimento de sus derechos”.

Los hermanos Karina y Javier Milei, y Manuel Adorni, en el Congreso. Soledad Aznarez

“Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional de Discapacidad [Andis] suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas, al tiempo que se tomó nota de la investigación contra la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario [Karina Milei] por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas mayores", señala el informe.

Luego del escándalo por el caso de presuntos sobornos, en diciembre Milei disolvió la Andis y sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud. La dependencia causó uno de los mayores problemas al Presidente en los dos primeros dos años de gestión, luego de que se filtraran audios que se le adjudicaron a su entonces titular, Diego Spagnuolo, que en ese momento era un funcionario de confianza del líder libertario y que incluso había oficiado como su abogado.

El caso estalló en plena campaña con la difusión de los audios grabados de manera clandestina y atribuidos a Spagnuolo, en los que se aseguraba que tanto Karina Milei como su mano derecha Eduardo “Lule” Menem cobraban coimas en la Andis de parte de las farmacéuticas, a través de la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker. En la Casa Rosada siempre negaron esas acusaciones.

Respecto a los avances registrados por la CIDH en 2025, el órgano de la OEA destacó que los datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año. “Unicef destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades”, señaló.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), publicado el 1 de abril, en 2025 la pobreza mostró un retroceso significativo y cerró el año en 28,2%, lo que implicó una caída interanual de casi 10 puntos. Es el valor más bajo en siete años.