Elecciones Argentina 2025, en vivo: el minuto a minuto de lo que pasa en los comicios
Conocé toda la información sobre el desarrollo de la jornada electoral en los 24 distritos del país; la votación de los candidatos y los hechos que marcarán un día histórico para el país
Cómo hará LA NACION la sumatoria nacional de los votos en las elecciones legislativas
Una inusual polémica acompañó el tramo final de la campaña electoral vinculada a la forma en que se deberían contar los votos a nivel nacional y determinar, así, cuál fue la fuerza con más apoyo en el país. El foco de la discusión se centró especialmente en cómo se establecerá el número global de Fuerza Patria, la marca principal del peronismo de orientación kirchnerista, que no en todas las provincias se inscribe con ese nombre.
Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
Ahoras de las elecciones nacionales de medio término, Pablo Cervi, candidato a senador de La Libertad Avanza (LLA) por Neuquén, denunció que sufrió una entradera en la ciudad capital y fue atacado frente a su familia. Desde el entorno del diputado nacional indicaron que la policía demoró más de media hora en llegar al lugar. “Eso generó aún más preocupación”, afirmaron y acusaron que la zona estaba liberada.
Qué se vota este domingo 26 de octubre
Los argentinos deberán elegir un total de 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Estos legisladores ocuparán las bancas que se renuevan en la Cámara alta y la Cámara baja, respectivamente, lo que conformará el nuevo mapa político del Congreso. La jornada electoral marcará una fecha clave ya que, además, se introducirá un cambio significativo en el sistema de votación con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional.
El Senado, que representa a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, renovará un tercio de sus miembros. Ocho jurisdicciones del país tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes en la Cámara Alta, donde cada una determinará tres senadores. Estas provincias, distribuidas estratégicamente a lo largo del territorio nacional son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Por su parte, la Cámara de Diputados, que representa directamente a la población, verá renovadas la mitad de sus bancas. Un total de 21 provincias y la ciudad de Buenos Aires elegirán a sus diputados nacionales, con una distribución que se ajusta a la población de cada distrito, lo que garantiza una representación proporcional.