LA NACION
en vivo

Elecciones Argentina 2025, en vivo: el minuto a minuto de lo que pasa en los comicios

Conocé toda la información sobre el desarrollo de la jornada electoral en los 24 distritos del país; la votación de los candidatos y los hechos que marcarán un día histórico para el país

Comenzo el operativo de distribucion de urnas Oficina de Correo Argentino Mar del Plata. 25 de Octubre 2025.
Comenzo el operativo de distribucion de urnas Oficina de Correo Argentino Mar del Plata. 25 de Octubre 2025.Mauro V. Rizzi

Cómo hará LA NACION la sumatoria nacional de los votos en las elecciones legislativas

Diego Santilli, Jorge Taiana y Florencio Randazzo son tres de los candidatos que podrán votarse en estas elecciones legislativas 2025
Diego Santilli, Jorge Taiana y Florencio Randazzo son tres de los candidatos que podrán votarse en estas elecciones legislativas 2025(Foto: Redes Sociales)

Una inusual polémica acompañó el tramo final de la campaña electoral vinculada a la forma en que se deberían contar los votos a nivel nacional y determinar, así, cuál fue la fuerza con más apoyo en el país. El foco de la discusión se centró especialmente en cómo se establecerá el número global de Fuerza Patria, la marca principal del peronismo de orientación kirchnerista, que no en todas las provincias se inscribe con ese nombre.

Leé la nota completa acá

Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado

Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera en su casa y fue golpeado
Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera en su casa y fue golpeado

Ahoras de las elecciones nacionales de medio término, Pablo Cervi, candidato a senador de La Libertad Avanza (LLA) por Neuquén, denunció que sufrió una entradera en la ciudad capital y fue atacado frente a su familia. Desde el entorno del diputado nacional indicaron que la policía demoró más de media hora en llegar al lugar. “Eso generó aún más preocupación”, afirmaron y acusaron que la zona estaba liberada.

Leé la nota completa acá

Qué se vota este domingo 26 de octubre

Boleta Única de Papel (BUP)
Boleta Única de Papel (BUP)Captura

Los argentinos deberán elegir un total de 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales. Estos legisladores ocuparán las bancas que se renuevan en la Cámara alta y la Cámara baja, respectivamente, lo que conformará el nuevo mapa político del Congreso. La jornada electoral marcará una fecha clave ya que, además, se introducirá un cambio significativo en el sistema de votación con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional.

El Senado, que representa a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, renovará un tercio de sus miembros. Ocho jurisdicciones del país tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes en la Cámara Alta, donde cada una determinará tres senadores. Estas provincias, distribuidas estratégicamente a lo largo del territorio nacional son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. La Corte dejó firme una condena contra el sindicalista Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
    1

    La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora

  2. Cómo se dobla la boleta única para las Elecciones Argentina 2025
    2

    Cómo se dobla la boleta única para las Elecciones Argentina 2025

  3. De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
    3

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025

  4. Elecciones Argentina 2025: encuestas, dónde voto y las últimas noticias este viernes 24 de octubre
    4

    Elecciones Argentina 2025: encuestas, dónde voto y las últimas noticias este viernes 24 de octubre

Cargando banners ...