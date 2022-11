Jaime Durán Barba habló del libro de Mauricio Macri y reveló el dato que más lo sorprende de la Argentina

escuchar

El consultor político Jaime Durán Barba se refirió este jueves a la interna en Juntos por el Cambio, aludió a la pelea entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, y remarcó que “no beneficia en absoluto a la oposición”. “Ayuda mucho al Gobierno y a [Javier] Milei”, afirmó en LN+.

El ecuatoriano analizó esa situación en medio de las tensiones que se dan en el Frente de Todos y consideró que la Argentina “es un país único”. “En los gobiernos presidencialistas hay un presidente, pero en este tenemos dos o tres más o menos”, afirmó en +Voces.

Según Durán Barba, hay un presidente “más cercano al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos”, hay otro “soñando en la guerrilla y en la izquierda que nunca comprendió” y un tercero que “buscando las Paso para ser candidato”; pese a que le quieren “bloquear esa posibilidad”.

“No es un Gobierno, es un monstruo con varias cabezas, que finalmente va a terminar obedeciendo a la única presidenta real que hay, que es la que designó al presidente formalmente, que a su vez nombró un ministro. Ella es la líder real de esa cosa”, consideró.

Y añadió: “Hay tres cosas disputando el poder, y eso nos vuelve un país único en el mundo. No hay otro país que tenga tres presidentes simultáneos”.

A su vez, hizo alusión a “Para qué”, el último libro presentado por Mauricio Macri, dirigente a quien asesoró durante muchos años. “No he leído [sobre la] Argentina en estas últimas semanas y no he podido leer ese libro”, expresó.

“Están creando un Frankenstein”

Jaime Durán Barca criticó el proyecto de un sector del kirchnerismo para suspender las Paso, dijo que sería “una trampa”, pero advirtió que sus consecuencias pueden ser más nocivas para la oposición que para el oficialismo.

“ Creo que Cristina [Kirchner] y los suyos no se dan cuenta que están creando un Frankenstein . Mi impresión es que muchos gobernadores quieren que no haya Paso para independizarse del kirchnerismo y sacar una alternativa peronista en la próxima elección”, sostuvo.

El ecuatoriano sostuvo que tiene diálogo con dirigentes peronistas, opinó que “están hartos de La Cámpora” y “de las imposiciones”. “Hay varios que no se identifican con el kirchnerismo de ninguna manera, y que cuando no haya Paso, van a sentir que se rompió el corral y que pueden tomar un rumbo propio”, expresó.

La oposición y la candidatura de Macri

Durán Barba minimizó el conflicto entre Bullrich y el jefe de gabinete porteño. “Exabruptos siempre habrá”, indicó. “Va a haber incidentes, pero no creo que se rompan, conozco a la mayoría de ellos”, consignó en relación a Juntos por el Cambio. Y añadió: “Después de la pandemia, todos hemos vuelto irascibles, intratables”.

No obstante, en medio de la disputa en la coalición opositora, el consultor político sostuvo que “hay gente muy valiosa en Juntos por el Cambio”. Destacó especialmente a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta en la carrera hacia 2023, aunque también mencionó a María Eugenia Vidal y al radical Alfredo Cornejo.

“Creo que Patricia fue una estupenda ministra de Seguridad. Enfrentó con valentía esta cosa a los pseudo-mapuches. Patricia supo hacer las cosas bien ahí. [También] supo enfrentar el peor cáncer que hay en América Latina que es el narcotráfico. Está capacitada para ser presidenta”, analizó.

A su vez, subrayó la gestión del jefe de gobierno porteño. “Horacio ha conducido la Ciudad de manera estupenda. Logró su reelección sin segunda vuelta. El Pro logró algo en la ciudad, que es indispensable para la Argentina: hizo que haya diálogo e integración de la oposición”, expresó.

“También en Juntos por el Cambio está María Eugenia Vidal, y hay radicales valiosos. La obra que hizo [Alfredo] Cornejo en Mendoza fue importante. Fue un gran gobernador”, aclaró.

Por otro lado, fue consultado sobre la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato en 2023. “Si quiere si. Es un tipo que tiene mucha autoridad, mucha experiencia. ¿Por qué no? Lo legítimo es que compitan internamente”, afirmó.

