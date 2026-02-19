Javier Milei criticó a Florencia Carignano por la polémica de los micrófonos en Diputados

El presidente Javier Milei criticó este jueves a la diputada nacional Florencia Carignano, tras la divulgación de imágenes que la muestran desenchufando cables de una consola de audio frente al sector en el que se desempeña personal taquigráfico de la Cámara de Diputados.

El jefe de Estado se volcó a la red social X para hacer alusión a lo ocurrido. “Cuando leas y/o escuches a los imbéciles que hacen culto de las formas (llegué a escuchar a uno -alto pautero- con déficit de IQ severo diciendo que en democracia las formas importan más que el contenido) ponele este video para que vea lo que hay enfrente”.

El incidente se produjo en la antesala del tratamiento de la modernización laboral, mientras los bloques parlamentarios delineaban el plan de labor. En ese contexto, varios legisladores de Unión por la Patria manifestaron su rechazo a la iniciativa en medio de gritos y aplausos. Desde esa bancada cuestionaban además al titular de la Cámara, Martín Menem, por no acceder a su pedido de avanzar con una votación nominal.

Mientras Menem le concedía la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para rendir un homenaje, un grupo de legisladores se acercó al estrado presidencial para manifestar sus reclamos. Entre ellos estaban Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva y Nicolás del Caño, quienes se desplazaron hacia el centro del recinto en señal de protesta.

En ese marco, Carignano fue captada en un video mientras desenchufaba cables de una consola de audio ubicada frente al sector donde trabaja el personal taquigráfico. Las imágenes, difundidas en redes sociales, la muestran acercarse a la mesa técnica instalada en el recinto y manipular conexiones vinculadas al sistema de sonido.

Fuentes de la Cámara consultadas por LA NACION señalaron que el equipo forma parte de “uno de los nodos de audio” del recinto y que el sistema se encuentra interconectado.

El momento en que la diputada Florencia Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión

En los videos —registrados por la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza)— también se escucha a la legisladora oficialista cuestionar el accionar de Carignano. “¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Quedaste grabada”, le dice. Según las mismas imágenes, la diputada de Unión por la Patria respondió con insultos.

Más tarde, Lemoine amplió sus críticas a través de X: “Escándalo en el Congreso. ¡La kirchnerista Carignano agrede a los trabajadores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para intentar frenar la sesión! Miren cómo se acerca haciéndose la distraída... No puede pasar inadvertido. Tiene que haber sanciones“.

La diputada @TereGarciaOK se quejó porque un miembro informante leyó... ¿qué opina, diputada, de lo que hizo su colega @florcarignanook delante de sus narices, arrancando los cables para interrumpir la sesión, agraviando a los empleados de la Cámara?

Y subrayó con ironía: “Debe estar con el juicio nublado porque hubo quórum y no pudo irse a pasar el cumple de la jefa [Cristina Kirchner] en San José 1111. Sin taquígrafos no habría un registro oficial confiable y público de las sesiones, lo que afectaría la transparencia legislativa y la validez jurídica de los debates. Son un pilar histórico y técnico indispensable del funcionamiento parlamentario argentino... por eso Carignano los atacó”.

Minutos después del hecho, ya iniciado el debate, Menem mantuvo un cruce con la diputada Victoria Tolosa Paz, quien se quejó de fallas en su micrófono mientras hacía uso de la palabra. “Hubo gente de su bloque toqueteando los cables”, le respondió el titular de la Cámara. En los primeros momentos de la sesión se registraron además otros inconvenientes de audio en el recinto.