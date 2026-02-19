Horacio Pietragalla dejó una cadena sobre el escritorio de Martín Menem como “símbolo” de la reforma laboral

El diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla protagonizó uno de los momentos más controvertidos de la sesión en la Cámara de Diputados donde se debate la reforma laboral. El exsecretario de Derechos Humanos le entregó una cadena al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en protesta por la iniciativa. “Es una ley que nos retrotrae a la esclavitud”, argumentó.

El debate por la reforma laboral comenzó pasado el mediodía, luego de que el oficialismo consiguiera el quórum con la ayuda de sus aliados y referentes de los gobernadores de Tucumán, Salta, San Juan, Santa Cruz, Misiones y Catamarca. Debido a la falta de acuerdo durante la labor parlamentaria sobre los lineamientos de la sesión, la pulseada fue ganada en el recinto por los libertarios.

Allí se decidió que sería un debate acotado, con homenajes y cuestiones de privilegio limitadas. Por ello es que, cuando le tocaba hablar a su compañera de banca Vanesa Siley, Pietragalla pidió una interrupción, que le fue otorgada.

“Señor presidente, quería manifestar la disconformidad de que, en una ley que viene a robar tantos derechos a los trabajadores, se limite la voz a solamente 40 diputados, cuando sabemos que en una ley tan importante tendrían que tener la voz todos los presentes”, reclamó.

Luego, aseguró que la ley “retrotrae a la esclavitud” y que, por ello, entregaría una cadena a Menem. “Voy a hacer entrega del símbolo de esta ley, que es un retroceso para nuestros derechos laborales históricos y nuestra Constitución, que defiende por sobre todas las cosas a los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente”, detalló, mientras se levantaba de su banca para acercarse al estrado de Menem.

En paralelo, el presidente de la Cámara baja le dio la palabra a Siley. Al ver que Pietragalla se acercaba, le aclaró: “A mí no me puede entregar nada, diputado”. Sin embargo, el diputado continuó con su tarea y apoyó una cadena metálica sobre el escritorio de Menem.

“Le pido que respete el reglamento y retire lo que ha dejado acá, diputado. Es una falta de respeto al reglamento que pidió la diputada Teresa García también. No está permitido así que por favor le pido que este o cualquier objeto que quiera dejar acá, lléveselo”, expresó. Sin embargo, Pietragalla no se acercó al estrado, sino que volvió a su banca acompañado por aplausos de sus compañeros de Unión por la Patria.

La reforma tiene más de 200 artículos y se agrupa en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinados a medianas inversiones.

Sectores de la oposición aseguraron que, si el proyecto se convierte en ley, la puja se trasladará a los tribunales.