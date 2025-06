Javier Milei criticó a Irán y defendió a Israel, en pleno conflicto bélico en Medio Oriente

MADRID.- Javier Milei ya había terminado su discurso cuando una mujer cantó Va Pensiero, de Giuseppe Verdi, el coro de la ópera Nabuco que alude al exilio hebreo de Babilonia. El Presidente, movilizado por la canción, volvió a subir al escenario para hablar sobre la libertad. Después de contar una anécdota sobre el músico italiano del Siglo XIX, el libertario hizo pública su defensa del ataque militar lanzado anoche por Israel sobre Irán, realizado apenas horas después de que terminara su gira de cuatro días por ese país.

“Si hay un hay pueblo que ha aprendido acerca de lo que es la libertad es el pueblo judío, es interesante decirlo un día como hoy, porque Israel acepta que existan otros países, pero Irán no acepta que exista Israel”, aseguró Milei. Se convirtió así en uno de los pocos mandatarios internacionales que respaldó la acción militar israelí.

Milei aterrizó anoche en Madrid después de cuatro días de gira por Israel, una muestra de apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu. Llegó a las 18 hora local (13 de Argentina) al Centro Riojano de Madrid, un pequeño club social, para recibir el premio Escuela de Salamanca, que entrega la organización virtual El Club de los Viernes. Estaba acompañado por su hermana Karina Milei y del embajador argentino Wenceslao Bunge.

Javier Milei, en la ceremonia del Club de los Viernes Presidencia

Apenas ingresó a la sala recibió el aliento de sus seguidores, desesperados por una foto.

Sin políticos españoles ni empresarios entre el público, Milei estuvo rodeado de economistas y estudiantes seguidores de la Escuela Austriaca de Economía, que festejaron cada una de las intervenciones de Milei. Aunque el público estaba deseoso de que atacara al presidente español Pedro Sánchez, el economista se contuvo de hacer alusiones al mandatario local, que atraviesa una de las crisis de gobierno más importantes desde que llegó al Palacio de Moncloa.

El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, durante una conferencia de prensa este jueves, en la sede del PSOE en Ferraz. Gabriel Luengas - Europa Press Gabriel Luengas - Europa Press - Gabriel Luengas - Europa Press

El Presidente estaba visiblemente congestionado, tras una semana de gira internacional por Italia, España, Francia, Israel y, de nuevo, España. Mucho más tranquilo que en su anterior intervención en el Madrid Economic Forum, el libertario ensalzó los logros económicos de su gestión, como la baja de la inflación y la salida del cepo, atacó recurrentemente a los periodistas con distintos insultos y volvió a mencionar su posible reelección en las elecciones presidenciales de 2027.

“Es probable que este mes la inflación mayorista arranque con un cero”, dijo el libertario para el festejo de los casi 200 invitados.

Luego, el economista comparó su gestión con el primer período presidencial de Carlos Menem. “Yo solía decir que fue el más exitoso de la historia argentina. Pero nuestro programa de estabilización está haciendo que la inflación baje mucho más rápido que la convertibilidad. Hicimos todo esto sin hacer una sola expropiación. Respetamos el derecho a la propiedad a rajatabla”, sostuvo. Y agregó: “Somos el mejor gobierno de la historia”.

Milei en España

Durante una hora, el discurso presidencial se asemejó, por momentos, a una clase de economía. Dijo que la medida para blanquear el dinero que los argentinos tenían ahorrados “en el colchón” es “revolucionaria”. “Van a poder sacar los dólares del colchón cuando quieran y nadie los va a perseguir”. Y agregó que, si la medida es exitosa, “dolarizar será tan fácil como un chasquido y cerrar el Banco Central estará a tiro de nada”.

Como ocurrió el fin de semana pasado, Milei volvió a mencionar la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, dentro de dos años. “Si llegáramos a estar en el poder hasta 2031, es decir, si los argentinos decidieran volver a acompañarnos en 2027, con las perspectivas actuales que estamos estimando, podríamos estar creciendo entre el 6 y el 8% anual”, aseguró.

Milei se sintió cómodo desde que puso un pie en el edificio. La introducción de su discurso fue realizada por el economista Jesús Huerta de Soto, a quien el libertario considera su maestro sobre los postulados anarcocapitalistas. “Milei es la persona que más se merece este premio”, dijo el economista, que también fue distinguido en años anteriores.

El economista y teórico de la Escuela Austríaca Jesús Huerta de Soto

La última actividad de su agenda está prevista para este sábado a primera hora, cuando reciba a empresarios en la residencia del embajador argentino. Aunque no se adelantaron detalles, fuentes oficiales remarcaron que fueron invitados ejecutivos del Ibex 35, el grupo de corporaciones más importante de España. Será el primer contacto del Presidente, que llegó a Madrid en viajes no oficiales, con el establishment español.

Milei tampoco ha tenido contacto con el gobierno socialista ni con el Rey Felipe VI. En momentos en que Sánchez tambalea, su figura mantiene altos índices de popularidad entre sus opositores españoles.

Cuando dejó el Centro Riojano de Madrid unas 300 personas lo esperaban sobre las esquinas. Gritaban, lo saludaban y le pedían fotos. Milei se subió sobre la puerta del Mercedez Benz negro y levantó su puño durante unos segundos para que sus seguidores vibraran antes de su partida. a las 2.15 de la madrugada a España (21.15 de la Argentina) en su última parada de su larga gira presidencial. Acompañado de una pequeña comitiva, el avión presidencial aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz procedente de Israel y el presidente luego se trasladó hasta el hotel Hyatt Regency Hesperia, que está ubicado sobre el Paseo de la Castellana.

El mandatario había despegado del aeropuerto de Tel Aviv dos horas antes de que Israel lanzara un ataque contra Irán y declarara el estado de emergencia ante posible represalias sobre su territorio. Arribó a Madrid en un día caliente, no solo por el clima (que llegó a los 30°), sino porque el presidente Pedro Sánchez enfrenta una grave crisis por un caso de corrupción que puede poner en jaque su gobierno.

Por segunda vez en Madrid en esta gira presidencial, Milei recibió el premio Escuela de Salamanca que entrega la organización El Club de los Viernes. El Presidente fue el orador principal del evento, antecedido por su “maestro”, el economista Jesús Huerta de Soto, un referente del anarcocapitalismo.

Luego de una intensa jornada en Israel, el libertario se subió al avión presidencial exultante por el anuncio de la inflación de mayo, la más baja en los últimos cinco años, con elogios en sus redes sociales a su ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei se había reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, antes del bombardeo a Irán Amos Ben-Gershom - GPO

Esa línea retomó durante su discurso ante un auditorio afín, al que le explicó su carrera para “erradicar” la inflación en la Argentina, con nuevos dardos contra los periodistas y parte de los economistas.

Con el objetivo de explicar su plan, recordó el estado en que recibió la economía de parte de la gestión de Alberto Fernández, como suele hacer en cada una de sus presentaciones. “Estábamos literalmente desnudos, llenos de agua, bañados, sentados en la silla eléctrica y con muchos tratando de enchufarla y hacerla funcionar”, expuso, sobre cómo fue el momento en que arribó a la Casa Rosada.

“Ayer, después de que se conociera la inflación mensual de 1,5%...”, comentó en un momento el Presidente, que recibió aplausos y tuvo que cortar la frase. “Créanme que voy a dar los motivos por los cuales va a seguir bajando y la vamos a exterminar”, arengó, convencido de que era “fundamental” atacar este problema en la Argentina.

Después, contó cómo su gobierno cortó con la emisión de dinero y terminó con el déficit fiscal. “Ajustamos 7% porque en el despiole de la silla eléctrica sobrerreaccionamos el ajuste", admitió y detalló: “Fue de siete puntos y después empezamos a recomponer partidas. El gasto público lo redujimos 30%”.

En medio de su exposición, Milei volvió a separar a los liberales y los libertarios de los “libertarados”, como suele denominar despectivamente a quienes comulgan con su ideología, pero critican el tiempo en que realiza las reformas. “En este grupo siempre incluyo al imbécil de Hans-Hermann Hoppe [filósofo alemán] y otros que dicen las mismas estupideces”, dijo.

Entonces, justificó para sus críticos dentro del mundo libertario que todavía no avanzó con el cierre del Banco Central porque no estaban dadas las condiciones económicas. “Una hiperinflación, pobreza de 95%, una situación peor que Venezuela y, cuando llegaban Navidad y Año Nuevo, toda la parafernalia peronista hubiera empezado con los saqueos y yo no estaría acá”, enumeró como motivos para aún no avanzar en la clausura de la entidad. “No se trata solo de saber de teoría económica; se trata de entender secuencialidades, de rever lo perversa que es la política y, sobre todas las cosas, hay que saber qué hacer, cómo hacerlo y tener coraje”, remarcó.

Además, planteó que en su momento tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “muchos economistas domésticos” le recomendaban a su gobierno que subiera la tasa de interés, pero defendió su política de corregir el tipo de cambio para -según planteó- “hacer desaparecer la expectativa devaluatoria”.

Cuando habló de que la inflación “impacta de manera cruel y violenta sobre los más vulnerables”, Milei aprovechó para arremeter contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“En la Argentina la medición oficial de la pobreza se hace de manera semestral. Tiene un sentido: si viene creciendo, siempre en el semestre se pone el promedio y es un número que está subestimando. No porque no se hagan bien los números del Indec”, comentó y fue ahí que dijo contra Kicillof, sin nombrarlo: “Por ejemplo, el soviético, comunista de la Provincia en un momento eliminó la estadística porque le parecía estigmatizante”.

Acto seguido, cargó -como es usual- contra la prensa. “Es interesante porque los medios de comunicación... Cuando vi a [el dueño de la cuenta de X] Wall Street Wolverine... Tiene una frase maravillosa que dice ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’. Imagínense que la motosierra no podía dejar de eliminar la pauta oficial. Así es que si ven que alguna basura mediática argentina dice que maté a [John F.] Kennedy, es falso, porque nací en el año 70″, dijo, en un intento de ser irónico.

Para el final de su discurso, el Presidente destinó unas palabras sobre el conflicto entre Israel e Irán, que escaló el jueves por la noche cuando el Estado judío lanzó una serie de ataques contra instalaciones nucleares del régimen islámico. “Si hay un pueblo que ha aprendido acerca de la libertad es el pueblo judío; es interesante decirlo en un día como hoy”, señaló.

Segundos después, alguien le pidió que hablara de todas las víctimas del socialismo, pero Milei hizo una diferenciación: “Acá hay un problema adicional, que es que tenés vecinos que te quieren matar. Israel acepta que existan otros países, pero Irán no acepta que exista Israel, o al menos sus grupos fundamentalistas como Hamas, Hezbollah, los hutíes...“.