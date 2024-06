Javier Milei en España: el gobierno de Sánchez acusa a Ayuso de “falta de patriotismo” y dice que le dará al Presidente “una medalla fake”

MADRID (Europa Press).- La portavoz del gobierno español y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, acusó a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de falta de lealtad y de patriotismo por recibir al presidente Javier Milei para concederle una medalla “fake”.

“Se ve muy claramente cuál es su concepto de la institucionalidad, de la lealtad y del patriotismo, al ir corriendo a imponer una medalla fake a quien insulta a España y a sus instituciones, se salta claramente cualquier barrera de lealtad y de institucionalidad”, y es “zafio”, señaló en declaraciones a Antena3.

La portavoz consideró además que Ayuso se salta una ley aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy (PP) que obliga a informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier atención a un mandatario internacional y subraya que ni el presidente Pedro Sánchez ni el jefe del Estado, el rey Felipe VI, lo van a recibir.

No obstante, a pesar de los enfrentamientos entre el gobierno español y Milei que preceden a esta visita y que desembocaron en un conflicto diplomático y la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, la portavoz del Ejecutivo justificó que permitan a Milei aterrizar en la base aérea de Torrejón y le proporcionen escolta por lealtad institucional.

Isabel Díaz Ayuso Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

“No podemos olvidarnos que es el primer mandatario de un país hermano y un país tan importante como la Argentina; por tanto planteamos y disponemos los medios como haríamos con cualquier presidente de otro país”, señaló.

Alegría dijo también que es lo propio y que espera que Milei esté “a la altura de lo que representa” y no vuelva a actuar como en la última visita a Madrid en la que llamó “corrupta” a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, en medio de la investigación que la señala por tráfico de influencias.

19/06/2024 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Yolanda Díaz, también contra Ayuso

La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, también criticó a Isabel Díaz Ayuso por conceder un premio al mandatario argentino, que desembarcó este viernes en aquel país, ya que consideró que así “dilapida” todos los derechos sociales.

En declaraciones que dio en los pasillos del Congreso y en alusión al encuentro que tendrán Ayuso y Milei, que está agendado para las 14 (hora argentina), Díaz tildó como “profundamente grave” que se galardone a un líder político que lleva a su pueblo “a la desigualdad”, a los recortes y a la pobreza.

La también titular del Ministerio de Trabajo comparó la gestión de Pedro Sánchez -acérrimo enemigo del dirigente local- con la de la dirigente del Partido Popular (PP) y puntualizó en que con el PSOE hay una mejora del subsidio del desempleo que reducirá -según dijo- la desigualdad, frente a la actitud de Ayuso que “otorga medallas” a quien “empobrece un país muy importante” como la Argentina.

“Qué dos modelos tan diferentes”, exclamó.

La vez anterior que Milei llegó a España para el plenario del partido ultraderechista Vox, la número tres del gobierno ya había asegurado que el presidente argentino era un “generador de odio” y autoritario.

En tanto, con las declaraciones del jueves suma una crítica más al dúo Ayuso-Milei, ya fustigado por distintos sectores de la izquierda española. En primer término, medios de aquella nación, como El País y El Mundo, citaron declaraciones de fuentes del Ministerio de Exteriores que consideraron una “profunda deslealtad” el accionar de la presidenta de la Comunidad de Madrid por premiar al líder libertario, ya que -según plasmaron- no avisó al gobierno central sobre esa visita.

Asimismo, se sumaron cuestionamientos de partidos como Podemos y Más Madrid, que puntualizaron en que Ayuso no cumple con los requisitos legales para entregarle la Medalla Internacional a Milei, ya que el líder libertario no va a a España en una visita oficial, porque no tiene agenda ni con Sánchez ni con el Rey.

Según la prensa española, al gobierno argentino le fue denegada una visita a Felipe VI, pero desde la Casa Rosada niegan esa versión y alegan que ese pedido se hizo antes del primer viaje de Milei y que después no se realizó un “seguimiento” del tema.

Además de verla a Ayuso, el Presidente a las 17 (también hora local) recibirá el premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid, donde disertará durante 30 minutos junto al economista Jesús Huerta de Soto y a otros referentes del ámbito académico que tienen coincidencias ideológicas con el mandatario. Después partirá hacia Alemania y República Checa, mientras que retornará a la Argentina el próximo martes 25, todo en base a lo que informaron desde la Casa Rosada.

Qué es la Medalla Internacional

La condecoración reconoce en nombre de los madrileños a autoridades de países extranjeros por su labor institucional. Se creó en el año 2017, pero en el 2024 se elaboró una ley para reordenar todas las distinciones que puede conceder la Comunidad de Madrid. Allí se estableció como condición que sea entregado a dignatarios en “visita oficial”, algo que no se cumple en el caso de Milei, cuya visita es de carácter privado (iba para recibir una distinción del Instituto Juan de Mariana).

El año pasado se lo otorgaron al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. También se les ha concedido al venezolano Juan Guaidó en el 2020; a Apostolos Tzitzikostas (ex presidente del Comité Europeo de las regiones) en el 2021, y a Volodímir Zelesnski (presidente de Ucrania) en el 2022.

La Comunidad de Madrid dijo en un comunicado: “Milei ostenta la presidencia de este país desde el pasado 10 de diciembre de 2023. Actualmente, viven en la región 48.000 ciudadanos de Argentina, situándose entre los 20 grupos de población extranjera más numeroso. Por su parte, hay 72 empresas en España procedentes de este país, de las que 36 se ubican en Madrid, comunidad autónoma que recibe, además, el 97% de la inversión argentina que llega a España”.

LA NACION