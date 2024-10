Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.20 | Nuevos reclamos, nuevos sujetos, otra indignación

Por Carlos Pagni

Dos veces no te has de bañar en el mismo río. La movilización universitaria de este miércoles tuvo un aire de familia con la que se realizó el 23 de abril. Pero sólo eso. Un lejano parecido. Los sujetos de la protesta cambiaron y cambiaron sus reclamos. También el Gobierno es otro ante los problemas de la educación superior.

La marcha de ayer fue menos multitudinaria que la anterior. Cinco meses atrás la discusión giraba alrededor de la supervivencia de la universidad pública. Los rectores y decanos encendieron alarmas ante una parálisis derivada de la falta de recursos para el funcionamiento elemental de esos centros de estudio. En muchos de ellos se apagaban las luces para alertar sobre las dramáticas derivaciones de la falta de fondos. Ese clima motivó a miles de estudiantes, muchísimos de ellos despolitizados, a salir a la calle en defensa de su propio futuro.

01.40 | El riesgo de meterse con la universidad pública y el peligro de atacar al periodismo: las definiciones de José Del Rio sobre el gobierno de Milei

El secretario general de redacción del diario LA NACION, José Del Rio, analizó las causas y consecuencias políticas que podría tener para el Gobierno de Javier Milei la segunda marcha estudiantil en defensa de la educación pública y el poner en tela de juicio valores e instituciones largamente arraigadas en la sociedad. El periodista especializado en periodismo económico y negocios planteó que el Ejecutivo corre un “gran riesgo” de sufrir “explosiones sociales” como las sucedidas en Chile y Perú en los últimos años por “tirar de la cuerda”. Pero además, repudió el ataque a los medios de comunicación y la profesión periodística de parte del jefe de Estado y aseguró: “Si no tuvieras periodistas que denuncien la corrupción, no tendrías a Milei como presidente”.

José Del Rio, secretario general de redacción del diario LA NACION, entrevistado por el periodista Luis Novaresio en +entrevistas por LN+ LN+

“Estamos en un momento muy difícil. Es muy complicado para el periodismo en general. Tratamos de dejar en claro que no somos enemigos por criticar”, consideró Del Rio entrevistado por Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas de LN+. En ese sentido, planteó que se percibe una división en las audiencias “en tres tercios”. “Antes, tenías al antikirchnerismo y el kirchnerismo, conceptualmente hablando. Hoy tenemos el antikirchnerismo, el kirchnerismo y el mileísmo explícito, que no es lo mismo que el antiguo antikirchnerismo. Hoy recibimos críticas por todos lados. Digas lo que digas, te encontrás en una situación incómoda. Hay que intentar dormir tranquilo con las convicciones que uno tiene”, reflexionó.

01.00 | Bullrich le pidió a profesores y estudiantes que piensen “a qué sector le van a sacar” para aumentar el presupuesto universitario

Luego de la masiva marcha en defensa de la educación pública y en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, que se hizo efectivo a primera hora de este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, les reclamó a los profesores y estudiantes que le digan al Gobierno “a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos”.

“Es una ecuación fácil, no populista ni corporativa. ¿O prefieren más inflación para 46 millones a cambio del presupuesto propio? Escuchamos propuestas. No vale no traer la solución”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.

A ver si los profesores y los estudiantes universitarios se ponen a pensar y nos dicen a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos. Es una ecuación fácil, no populista ni corporativa. ¿O prefieren más inflación para 46 millones a cambio del presupuesto… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 3, 2024

00.30 | Milei vetó la ley de financiamiento universitario, tras la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública

A pesar de la multitudinaria marcha realizada este miércoles, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Se trata de la segunda vez que el mandatario rechaza un proyecto convalidado por el parlamento, tras lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria.

“Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″, dice el artículo 1° del decreto 879/2024 fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En el segundo punto, señala: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior”. “Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, finaliza el articulado.

LA NACION

