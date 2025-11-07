en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La reacción de Javier Milei al encontrarse con Rafael Nadal en Miami: “No te lo puedo creer”
El presidente Javier Milei mantuvo un breve encuentro con el extenista español Rafael Nadal antes de disertar en el America Business Forum en Miami.
LA NACION
