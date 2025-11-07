LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del GobiernoPresidencia

La reacción de Javier Milei al encontrarse con Rafael Nadal en Miami: “No te lo puedo creer”

El presidente Javier Milei mantuvo un breve encuentro con el extenista español Rafael Nadal antes de disertar en el America Business Forum en Miami.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Nace debilitada para negociar la reforma laboral, sin la UTA y atravesada por internas
    1

    La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei

  2. El problema que identificó Malamud del que debería cuidarse el Gobierno tras la victoria electoral
    2

    Andrés Malamud explicó cuál es el problema del que tiene que cuidarse el Gobierno tras la victoria en las elecciones

  3. Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas acusados
    3

    La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas

  4. El mensaje de Cristina Kirchner antes del inicio del juicio y el momento en que le pidieron que muestre la cara
    4

    Cristina Kirchner, sobre el juicio Cuadernos de las Coimas: “Hoy empieza otro show”

Cargando banners ...