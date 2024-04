Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌| La reacción de Mauricio Macri al encuentro de Milei con Musk

Luego del encuentro entre el empresario Elon Musk y el presidente Javier Milei en la fábrica de Tesla en Texas, el expresidente Mauricio Macri reaccionó con un claro gesto de apoyo al mandatario libertario. “Celebro el encuentro entre el presidente Milei y Musk. Qué bueno es ver a la Argentina integrándose otra vez en el mundo ”, escribió a través de su cuenta de X. Horas más tarde, el mensaje fue correspondido por el jefe de Estado. Milei citó el breve mensaje de Macri y expresó: “Muchas gracias PRESI...!!!”.

04.00 | El embajador argentino contó detalles del viaje de Milei y reveló una frase de Elon Musk

El presidente Javier Milei se reunió por primera vez con Elon Musk en la fábrica de Tesla, ubicada en Austin, Texas. El mandatario llegó acompañado por Gerardo Werthein, el embajador de la Argentina en Estados Unidos y por su hermana, Karina Milei. Werthein, quien estuvo presente en todo momento de la reunión, señaló que entre el mandatario y el dueño de Tesla “hubo mucha química”.

En diálogo con LN +, el embajador contó cómo fue la reunión de la cual estuvieron pendientes distintos empresarios de todo el mundo. “Creo que esta reunión fue muy importante. También tuvimos importantes reuniones con el BID, donde hablamos de las distintas alternativas que se están ofreciendo”, señaló. Y explicó: “Entre ellas una importante es que la rama del BID que se dedica a financiar al sector privado está en este momento dispuesto a apoyar a la Argentina, esto indica un nuevo camino”.

“Tuvimos reuniones con emprendedores argentinos en donde también hablamos de las distintas oportunidades”, agregó. Sin embargo, el embajador hizo hincapié en la frase que lanzó Musk y que indicaría un nuevo rumbo para el país: “Me encantaría ayudar a la Argentina”, fueron las palabras que pronunció el magnate y que el embajador reveló al aire.

Leé la nota completa acá.

03.30 | La inflación de marzo fue de 11%, menor a la prevista por el mercado, y llegó a 287,9% en doce meses

Supermercados: góndola panes. pan lactal Fargo, Bimbo y otros Daniel Basualdo

Por Francisco Jueguen

La inflación de marzo, un mes que suele estar marcado como un pico estacional en el año, fue de 11% y estuvo por debajo de lo esperado por el mercado. Pese a que continua en niveles muy elevados, se trata del tercer mes consecutivo de desaceleración de los precios tras la devaluación de diciembre. El Gobierno y los analistas privados esperan que el descenso del IPC sea incluso más pronunciado durante este mes.

El índice de precios acumuló en lo que va del año un alza de 51,6%, mientras que en doce meses sumó 287,9%. Para encontrar un dato anual tan alto hay que remontarse a marzo de 1991.

Leé la nota completa acá.

02.30 | Javier Milei confirmó que se separó de Fátima Florez: “Hemos decidido terminar nuestra relación”

Fátima Florez reveló qué siente por Javier Milei y habló de su visita al teatro Ramiro Souto

El presidente Javier Milei comunicó a través de su cuenta oficial de X que se separó de su novia, Fátima Florez. “Hemos decidido terminar nuestra relación”, escribió en un breve posteo, en medio de su gira internacional. El jefe de Estado, que había iniciado su relación con la actriz a mediados de 2023, detalló que el principal problema para continuar con el vínculo es el trabajo que cada uno ejerce: él como Presidente y ella como artista.

“Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa”, indicó. “Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, detalló a pocas horas de haberse reunido con Elon Musk en Texas, el fundador de Space X, Tesla y dueño de X.

Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los… — Javier Milei (@JMilei) April 13, 2024

En ese sentido, transmitió la noticia a sus más de 2,8 millones de seguidores en la mencionada red social: “Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente”.

Leé la nota completa acá.

02.00 | Lemoine apuntó contra Pagano por la interna de La Libertad Avanza: “El error fue de ella”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine apuntó contra su par Marcela Pagano por la interna desatada en el partido por la designación de la presidencia de la Comisión de Juicio Político que decantó en el quiebre del bloque en la Cámara Baja. “Fue error de ella”, manifestó la legisladora entrevistada por José Del Rio en Mesa Chica por LN+. “Había gente tratando de contactarla y no atendía el teléfono”, sostuvo. Consideró que los beneficiados por la disputa interna son los diputados del bloque kirchnerista, que buscan quedarse con esa comisión para “quitar al Presidente”.

“Si la comisión no está conformada no puede tener presidente. El error fue de Pagano por ir a anunciar a los medios una presidencia que no tenía”, aseguró Lemoine este viernes por la noche y se preguntó: “¿Qué candidato o diputado que esté nominado sale a anunciarlo? Yo estaba nominada para la comisión de tecnología y no lo vine a decir. Dije que no me interesaba sabiendo que había varios que querían presidirla”.

Leé la nota completa acá.

LA NACION