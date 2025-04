Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.30 | Abrió hoy la inscripción al programa Vouchers Educativos 2025: quiénes pueden acceder

El Ministerio de Capital Humano abrió este lunes la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”, una prestación temporaria destinada a familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. La convocatoria, oficializada mediante la Resolución 498/2025 de la Secretaría de Educación, permanecerá vigente hasta el 16 de mayo. Podrán acceder al beneficio quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años y acrediten ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial junto con un nuevo reglamento general que actualiza los criterios de acceso, evaluación y cobro del subsidio. La liquidación del beneficio estará a cargo de la ANSES y se entregará mensualmente hasta diciembre, siempre que se mantengan las condiciones estipuladas en la normativa.

01.50 | Jorge Macri respondió a las críticas de Leandro Santoro por la línea F y salió a cruzar a Marra y Adorni

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió este domingo por la noche a las críticas del candidato a legislador porteño Leandro Santoro por la construcción de la línea F de subte, que unirá Barracas con Palermo, y aprovechó para disparar contra Ramiro Marra, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) y que competirá el próximo 18 de mayo bajo la lista de UCeDe, y contra el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En una entrevista con La Cornisa (LN+), habló primero respecto de los dichos de Santoro, que acusó al gobierno porteño de “hacer campaña con un render”. "No hicieron un pozo, no abrieron la licitación, no adjudicaron, no hicieron los estudios de prefactibilidad. No hicieron nada“, lanzó el actual diputado nacional en una entrevista televisiva días atrás. Frente a ello, Macri dijo: “El problema que tiene Santoro cuando dice que nosotros anunciamos obras que son renders... Él viene de un espacio político que anuncia obras y no las cumple”.

Macri apuntó también contra Marra, que tiene como principal eje de campaña “erradicar” a los “fisuras” y prohibir que la gente duerma en la calle. “Lo peor que puede hacer con un problema complejo es simplificarlo y tirar soluciones mágicas. Marra es legislador hace cuatro años. No presentó un proyecto sobre fisuras o basura“, sostuvo.

Y por último, lanzó dardos también contra el vocero y candidato de LLA por decir que el Pro “perdió identidad”: “Lo que dijo Adorni sobre el PRO me parece soberbio”.

01.06 | Caputo viajará a Washington para reunirse con autoridades del FMI y el Banco Mundial

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este martes a Washington, Estados Unidos, para participar de reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Así lo confirmó LA NACION de fuentes vinculadas al Palacio de Hacienda. El encuentro sucede a tres semanas de la visita del presidente del BM, Ajay Banga, a la Argentina y una confirmación por parte del FMI respecto del acuerdo por US$20.000 millones que la administración Milei había solicitado al organismo que dirige Kristalina Georgieva.

Caputo participará de las reuniones de primavera de ambas entidades, a las que Georgieva dio inicio el pasado jueves. En una conferencia de prensa desde Washington, la titular del Fondo se refirió a las reformas de la Argentina al mencionar las líneas de crédito que tienen vigentes. “El FMI ayudará a los países a gestionar el ajuste macroeconómico y a impulsar las reformas. Actualmente, 48 países dependen de nuestro apoyo a la balanza de pagos, incluida Argentina, donde nuestro programa respalda sólidas reformas de mercado”, afirmó.

00.30 | Federico Furiase le respondió a Melconian por el cepo y explicó por qué para el campo es conveniente liquidar ahora

Federico Furiase, director del Banco Central, calificó como “totalmente falso” el planteo de Carlos Melconian sobre la continuidad del cepo cambiario y aseguró que las condiciones actuales del mercado generan una oportunidad “inmejorable” para que el campo liquide divisas.

En una entrevista emitida este domingo por LN+, el economista sostuvo que la salida del cepo para personas humanas ya se concretó y que las empresas están pagando importaciones sin demoras. Además, señaló que se está llevando a cabo un plan de estabilización que fue diseñado previamente en conjunto con Luis Caputo, Santiago Bausili y Martín Vauthier.

“El riesgo país bajó, subieron las acciones, las personas humanas pueden comprar dólares sin ningún tipo de límite ni percepción, y se liberaron todas las utilidades y dividendos de este año”, enumeró el economista.

LA NACION

Temas Javier Milei