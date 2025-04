María Eugenia Vidal: “La Ciudad no necesita motosierra, porque no es justicia sino destrucción”

La diputada nacional del Pro María Eugenia Vidal se refirió este domingo por la noche a la “motosierra” que blande el gobierno de Javier Milei, símbolo del recorte del gasto público, y consideró que la ciudad de Buenos Aires no la necesita. En Comunidad de Negocios (LN+), Vidal reivindicó la gestión del partido amarillo en territorio porteño, criticó al vocero presidencial Manuel Adorni y al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, y pidió al electorado “proteger” todo lo logrado en los últimos años con su voto el 18 de mayo.

En diálogo con José Del Rio, la exmandataria bonaerense empezó por aclarar: “Hay desconocimiento de lo que se hizo en la Ciudad. No es un lugar donde se necesite motosierra. En esta ciudad, la motosierra no es justicia, es destrucción. La ciudad tiene un camino recorrido de orden público, de cuentas, de trabajo bien hecho y de equipo". Las palabras de Vidal no son aleatorias. A fines de marzo, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el mismo Adorni se fotografiaron con una motosierra a metros de la sede del Gobierno porteño en Uspallata.

Hecha la aclaración, la legisladora que integra el espacio liderado por Mauricio Macri habló de cara a los comicios: “En la Ciudad se pelea por si queremos continuar protegiendo todo lo que logramos junto con los porteños e ir por más. Que haya trasbus, que haya línea F, que siga mejorando la escuela pública y que la salud incorpore telemedicina y que siga mejorando, porque el Pro siempre trata de mejorar; o si le entregamos la ciudad al pasado, que es lo que representa [Leandro] Santoro, al decir que quien delinque es víctima y no victimario, el paso del 220% de inflación y la mala administración. Por más que hablen lindo y sean moderados y parezcan mejores, ya nos pasó con Alberto [Fernández] y sabemos que ese no es el camino para la ciudad que queremos".

María Eugenia Vidal Por Donde Pasó Kicillof Dejó Más Plata Debiendo

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las palabras del vocero presidencial y candidato por LLA en una entrevista con LA NACION -dijo que “perder por un punto contra Leandro Santoro sería un resultado excelente-. ”Me llamó la atención que perder contra el kirchnerismo en la ciudad sea visto como un buen resultado. Venimos defendiendo esta ciudad desde hace mucho tiempo. Lo opuesto al kirchnerismo no es el insulto, la soberbia, el agravio o Twitter; es hacer obra pública sin corrupción, como hizo el Pro en la ciudad; es que en la escuela pública tengas los mejores resultados de la Argentina en lengua y matemática; que tengas un SAME que si te pasa algo sabés que va a venir y te va a cuidar. Es una ciudad que tiene superávit, que baja impuestos...“, dijo.

Vial aprovechó el espacio televisivo también para destacar la labor de quienes serán candidatos por el Pro el próximo mes: “Tenemos mucha gente comprometida con el Pro y que tiene la camiseta puesta. Salimos tres veces por semana, vamos a plazas, bares, centros comerciales, tocamos el timbre de las casas. Ponemos el cuerpo y salimos a escuchar. Salimos a contarle a los porteños qué vamos a hacer si [Silvia] Lospennato, Laura Alonso, Waldo Wolff y Hernán Lombardi van a la Legislatura. Vamos a bajar más impuestos para que haya empleo para gente que hoy busca trabajo y tiene más de 50 años; queremos tratar una ley que proteja a nuestros hijos de la ludopatía y de la violencia digital en redes”.

Y cerró con un duro mensaje hacia Kicillof: “Nos dejó una deuda YPF, con el Club de París. Hizo una mala reestructuración de la deuda de la Provincia también. Dejó más plata debiendo de la que tendríamos que haber pagado. Se trata de hechos. Hace seis años que los bonaerenses están esperando que los gobiernen. Hace mucho tiempo que dejó de ser ministro de Economía y tiene una provincia bajo su responsabilidad con 17 millones de personas que esperan respuestas, que no quieren que los maten más por un celular o una moto, ni encerrarse a las 18 de la tarde; que quieren ir al hospital público y que los atiendan y que en la escuela haya clases. Bonaerenses que quieren ser gobernados por su gobernador. Y él se pasea por los canales de televisión haciendo análisis del acuerdo del Fondo cuando fue parte de un gobierno que dejó 220% de inflación hace poco más de un año. Hay que ser caradura”.

