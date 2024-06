Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌00.00 | López Murphy: “Una relación laboral requiere la libertad de cesión del contrato”

El legislador nacional defendió la reforma laboral y se preguntó: “Habrá alguna razón por la que tenemos tanta informalidad y crecemos tan poco”. El exministro de Economía de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa afirmó que “en Estados Unidos no hay indemnización y usted compite con eso, con la reforma laboral brasileña, con las reglas chilenas también”.

El diputado nacional aprovechó para marcar sus importantes diferencias con el presidente Javier Milei. “A mi me parece un horror que Marine Le Pen gobierne Francia, que [Viktor] Orban gobierne en Hungría. No se me pasa por la cabeza ser partidario de Vox. Eso no tiene nada que ver con la tradición liberal”, lanzó y se consideró heredero del “preámbulo” de la Constitución Nacional que propone la “unidad nacional”, a diferencia del Presidente, según deslizó.

Ricardo López Murphy

01.22 | El sistema burocrático interno que desconocía Milei y que ahora le juega una mala pasada a Pettovello

Por Federico González del Solar

La irrupción de Javier Milei como un outsider del sistema político tradicional, repudiado por buena parte de los argentinos a raíz de los sucesivos fracasos en materia económica y a la escasa transparencia institucional, fue uno de los elementos que lo catapultó a la Presidencia de la Nación contra todos los pronósticos. Pero ese factor, positivo a primera vista, no dejaba ver el “lado oscuro de la luna”. Esto es, la inexperiencia en el control del aparato del Estado y de sus mecanismos burocráticos internos.

Esa característica se traslada a varios ministros del Gabinete nacional, que tampoco tienen experiencia previa en la administración gubernamental. El caso más evidente, por estos días, es el de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que según pudo establecer LA NACION, debió estar al corriente de la cantidad de alimento acopiado en los galpones de su ministerio, que no se repartió en tiempo y forma a los comedores comunitarios.

Javier Milei y Sandra Pettovello Presidencia

Una anécdota de la última campaña presidencial sirve como antecedente de esta situación. Corría noviembre de 2023 y Sergio Massa trabajaba en consolidar una imagen de político avezado para proyectarla sobre el debate y así eclipsar a su rival, el por entonces primerizo Milei. Sobre la falta de pergaminos del actual Presidente, el excandidato de Unión por la Patria (UP) planeaba contrastar su largo recorrido en la gestión pública y establecer un fino –y muy desafiante– equilibrio que le permitiera desligarse del declive al que fue sometida la gestión de Alberto Fernández.

00.34 | Lilia Lemoine afirmó que Milei no está en contra del “patriotismo, sino del nacionalismo”

La diputada nacional oficialista defendió los dichos del Presidente, quien antes de llegar al Gobierno afirmó que las banderas para él son muros. “Cuando Javier se refiere a la bandera como un muro lo dice desde el punto de vista libertario, pero no en contra del patriotismo sino del nacionalismo. Justamente el nacional socialismo”, dijo Lemoine en LN+.

Lilia Lemoine

“Hay una gran diferencia entre ser patriota y ser nacionalista. Por eso no se puede utilizar en un nombre de partido político ese término porque tiene una connotación que todos conocemos”, agregó la legisladora y afirmó que “una de las cosas más lindas” que le sucedió “en la vida fue ser abanderada”.

00.02 | Ya hay 211 millones de billetes de $10.000 en circulación

Por Melisa Reinhold

Lentamente, el billete de $10.000 se incorpora en la cotidianeidad de los argentinos. Desde comienzos de mayo, cuando el Banco Central (BCRA) anunció que entraría en circulación el primer billete con cinco dígitos y empezó a llenar los cajeros automáticos con estos papeles, ya circulan 211,6 millones de unidades.

A un mes de su lanzamiento, representa el 1,82% de los 11.654 millones de billetes que había en circulación al 14 de junio, de acuerdo con datos oficiales que publicó el Banco Central y que fueron procesados por LA NACION Data. Sin embargo, el ritmo fue creciendo de manera acelerada: a mediados de mayo había apenas 19,8 millones de estos papeles (0,17% del total) y al 3 de junio la cifra trepó a 95 millones (0,82%).

