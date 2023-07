Javier Milei endureció su postura frente a Patricia Bullrich y acusó a su sector de “operar con mentiras” en medio de la campaña

escuchar

Atrás en el tiempo parecen haber quedado los momentos en los que Patricia Bullrich y Javier Milei se dispensaban elogios mutuos. El precandidato libertario sorprendió recientemente al acusar a la dirigente de Pro por las acusaciones que aparecieron en su contra en el último tiempo. Y en medio de reclamos de usuarios, aseguró directamente que el sector de la presidenciable de Pro realizó “operaciones con mentiras”.

El economista acusó a Patricia Bullrich -con quien hasta hace pocos meses aspiraba a formar un frente común- de estar detrás de las denuncias de venta de candidaturas, de un presunto acuerdo electoral con Sergio Massa y de haber recibido un “escrache” -según se difundió en redes- en el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Milei retuiteó varios mensajes que daban cuenta de su cuestionamiento a Bullrich e incluso lo hizo explicito en una entrevista de TV.

Milei respondió en redes un comentario de un periodista y rechazó la idea que se haya asociado con otro espacio para perjudicar a Patricia Bullrich en la interna de JxC. Fue a raíz de ese comentario que un usuario de Twitter le cuestionó: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible ballotaje, deja de romper las pel... bastante que nos tiran de todos lados los medios al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio (sic)”.

Milei acusó a Patricia Bullrich de estar detrás de sus acusaciones.

El dirigente de La Libertad Avanza no dejó pasar ese mensaje. “ Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...” , lanzó.

Ante la consulta de LA NACION, desde el entorno de Milei ratificaron las acusaciones. “En las denuncias de las últimas semanas, desde el espacio se considera que estuvo la mano de Patricia Bullrich”, dijeron a este medio.

En una reciente entrevista, el economista también cruzó la supuesta asociación electoral que se le achaca con Sergio Massa, a quien desafió a un debate presidencial. “Usted sabe que el otro día en Tigre, un candidato a concejal de la señora Bullrich me hizo un escrache”, afirmó en declaraciones a TN. Y añadió: “O que las personas que estuvieron denunciando cosas están en las listas de la señora Bullrich”.

Patricia Bullrich y Milei, en otros tiempos, cuando expresaban sus diferencias políticas.

En un video compartido por Milei se da cuenta que Martín Urionagüena, exdirigente de Milei en Tigre, aparece como candidato a concejal suplente en una boleta junto con Nicolás Massot, actual candidato a diputado de Bullrich. Se trata, no obstante, de una boleta de las elecciones legislativas de 2021. A principios de este mes se filtró un audio de Urionagüena en la que señalaba un acuerdo con Sergio Massa y mencionaba un supuesto arreglo entre el entorno de Milei y Malena Galmarini.

Como parte de sus críticas a Bullrich, el libertario retuiteó también varios mensajes de sus seguidores. “Miralo a Milei: hablando de la libertad, pero tranzando por detrás con Massa”, dice la captura de un supuesto aviso atribuido a la cuenta Memes del Carpincho. “En Facebook, la casta, en este caso la gente de Patricia Bullrich pagando publicidad, y se encuentran con que se les cagan de risa. Aguante Milei!”, sostiene el mensaje que compartió el libertario.

Milei retuitea mensajes de sus seguidores que cuestionan a Patricia Bullrich. Twitter.

Además, el líder de la Libertad Avanza se quejó del expediente en Comodoro Py respecto de la supuesta venta de candidaturas y expuso en uno de sus varios mensajes en las redes que se trata “una investigación judicial a partir de mentiras generadas por militantes de Patricia Bullrich”. El fiscal electoral Ramiro González comenzó a examinar las denuncias que surgieron en los últimos y de hecho días atrás le tomó declaración a Carlos Maslatón, que supo formó parte del espacio.

No solo eso. También compartió un video de una asistente a un acto del atentado a la AMIA que rechazó que el presidenciable fuera increpado en la conmemoración que tuvo lugar este martes. Apuntó en ese sentido a la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, quien había dado cuenta de lo sucedido y también volvió a responsabilizar a la extitular de Pro. “Aquí dejan en evidencia la opereta que me han hecho nuevamente desde el sector de Patricia Bullrich con la total complicidad de una periodista del Grupo Clarín. Mentir y ensuciar está mal siempre y hay límites. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre...”, expresó.

Milei rechazó que haya recibido un escrache durante un acto atentado a la AMIA. Twitter

Meses atrás, Javier Milei destacaba su simpatía con Patricia Bullrich e incluso había expresado abiertamente su disposición a formar parte un espacio con el sector duro de Juntos por el Cambio, que tiene a la exministra de Seguridad y al expresidente Mauricio Macri como principales exponentes. “Le abrí la puerta varias veces al grupo duro de Juntos por el Cambio, les propuse crear una fuerza nueva, y que si ellos ganaban, nosotros acampábamos. Si fuéramos con Patricia Bullrich, ganábamos en primera vuelta pero no puedo traicionar a la gente con la que estuve trabajando este tiempo”, había afirmado Milei un mes atrás en declaraciones a LN+.

Rechazo a una candidatura en Santa Cruz

Javier Milei rechazó una candidatura de un espacio en Santa Cruz que formó un espacio político cuyas iniciales forman el término Milei. Se trata del “Movimiento Integrador Liberal e Independiente”. El dirigente libertario aseguró que se trata de una maniobra y afirmó que no presenta listas en esa provincia.

Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único pero es el más grosero) hablará de mala elección y que mi nombre estaba en la boleta... https://t.co/rs66f1CHDE — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2023

“Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único pero es el más grosero) hablará de mala elección y que mi nombre estaba en la boleta..., apuntó.

Santa Cruz irá a elecciones generales el 13 de agosto, el mismo día en que se desarrollen las PASO a nivel nacional. Ese día, Santa Cruz elegirá gobernador, diputados provinciales, representantes ante el Consejo de la Magistratura y diputados por municipio. Rubén Adrián Ferrara es el candidato a gobernador del espacio “Milei”.

