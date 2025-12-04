Cruje la alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la provincia por el aval a Kicillof para tomar deuda

LA PLATA.- La alianza electoral impulsada por Javier Milei para las últimas elecciones entró en máxima tensión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires: el sector aliado al presidente identificado con el bloque La Libertad Avanza acusó al Pro de “cobrar” cargos a cambio de habilitar más deuda para el gobernador Axel Kicillof.

Después de forzar un acuerdo con aliados, pero también con la oposición, Kicillof logró la autorización para colocar deuda por encima de 3000 millones de dólares. Y en el mismo acto también consiguió dividir la alianza que propició un triunfo de Milei en este territorio, en las elecciones de octubre.

Tras la votación de la Ley de Financiamiento eclosionó en público un acuerdo que se había pactado temprano en privado entre el armador de la alianza, Sebastián Pareja, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Pareja había advertido que era “una situación injustificada” acompañar la ley.

“No acordamos nada. Siempre estuvimos en contra. El resto arregló”, afirmó Pareja, consultado por LA NACION.

Cristian Ritondo intentó separar la votación de la deuda autorizada a Kicillof de la designación de cargos en el Banco Provincia, habilitados en la misma sesión. “Son cosas distintas. En primer lugar, el Pro sólo apoyó el refinanciamiento de deuda anterior, que es lo que permite sanear las cuentas de la provincia. Tal como lo hace Nación o Ciudad gracias al equilibrio macro que logró el gobierno nacional. El resto de los artículos se votó en contra”, señaló Ritondo a LA NACION.

“Por el otro, los lugares en el Banco Provincia son lugares que elige el cuerpo y que tiene que ser representativo de las distintas fuerzas políticas, como fue históricamente en el banco provincia. De hecho, los reemplazos son por dos directores del Pro. Bruno Scrensi, de Diego Santilli, y Santiago Nardelli, del equipo de Patricia Bullrich”, argumentó Ritondo.

La pelea más fuerte fue en el Senado, donde el Pro votó a favor. No hubo debate en el recinto. Pero pasada la votación, casi a las cuatro de la mañana, se oyó el malestar en los pasillos.

“Les pagaron a Cristian Ritondo y a Jorge Grindetti con los cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Matías Ranzani y Adrián Urelli”, dijo la senadora Florencia Arietto de La Libertad Avanza, que votó en contra del endeudamiento.

“De madrugada se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Esta provincia atrasa”, coincidió el senador electo por La Libertad Avanza Diego Valenzuela.

“Santilli también acordó: la vicepresidencia de la Cámara de Diputados le correspondía a La Libertad Avanza por cantidad de bancas y se la dieron a Agustín Forchieri”, se quejó la misma senadora, una exaliada del macrismo.

Agustín Forchieri Legislatura CABA

“Claramente hay un sector del Pro que arregló y cobró (con cargos millonarios)”, denunció Guillermo Castello diputado de La Libertad Avanza. En esa Cámara baja, el Pro acompañó en general la Ley de Financiamiento, pero en contra algunos puntos en particular.

El Pro acompañó en particular el rollover de deuda contraída por gobiernos anteriores detallada en el artículo 2 del despacho de comisión y el Fondo de Fortalecimiento de Infraestructura Municipal. La Libertad Avanza se opuso y tensionó el tramo final de la discusión.

Kicillof logró tener aprobada la autorización para tomar nueva deuda en sesiones extraordinarias y garantizarse así los fondos para pago de aguinaldos de unos 600.000 empleados públicos.

Axel Kicillof logró el aval para tomar deuda NICOLAS ABOAF

La ley de Financiamiento autorizó a Kicillof a tomar deuda por US$ 3035 millones -gran parte destinada a cancelar amortización de deuda- más otros US$ 650 millones para organismos descentralizados, según precisaron diputados de La Cámpora.

El Poder Ejecutivo se comprometió a crear un fondo de $352.000 millones y a transferir a los municipios $250.000 millones – en cuotas- de manera independiente al porcentaje de la deuda que finalmente la provincia coloque en el mercado.

El mandatario aprovechó la fragmentación que existe hasta la semana que viene en la Legislatura para negociar. Hoy son diez los bloques. Kicillof contó con el aval de Nuevos Aires, que tiene tres legisladores conducidos por Gustavo Cuerva y con los votos de Unión y Libertad, conducidos por Martín Rozas, que tiene seis diputados. También con los dos bloques escindidos de la UCR que responden a intendentes y necesitan los recursos. El Pro acompañó en general y rechazó algunos puntos en particular.

Salida de Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja de la reunión con Karina Milei en la Casa Rosada Camila Godoy

La Libertad Avanza -que en diputados ratificó la conducción del bloque de Agustín Romo- no acompañó la votación. Tampoco votarán los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores.

Desde la presidencia del Pro se aseguró: “Los diputados Agustín Forchieri, Gustavo Coria y Fernanda Antonijevic se opusieron al proyecto de Kicillof para ampliar la estructura del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aclararon públicamente y por nota oficial que votaron de manera negativa la ampliación de la estructura y la creación de cargos en el Bapro”.

En el Senado el trámite fue más rápido: al bloque de Unión por la Patria, con 21 escaños, sumó a los tres de Unión y Libertad, al legislador de derecha popular y los ocho senadores de las dos vertientes radicales, que necesitan los fondos para que paguen los aguinaldos sus intendentes. Más el Pro, que cuenta con nueve legisladores.