Javier Milei le mandó un mensaje a los halcones de Pro y desafió al resto de los precandidatos: “Demuestren que estoy equivocado”

Después de una jornada marcada por la interna porteña de Juntos por el Cambio, Javier Milei utilizó Twitter en la noche del jueves para mandar varios mensajes. Con críticas a la principal alianza opositora, el dirigente libertario se dirigió al sector duro de Pro y lamentó que no se hubiera creado un espacio común. También apuntó a los medios, dijo que no irá a ciertos programas, y desafió al resto de los candidatos a presentar “propuestas” hacia las PASO.

Milei publicó el primero de sus mensajes minutos después de las 22. “Hoy se vuelve a confirmar que Juntos por el Cambio es una alianza condenada al fracaso. Ninguna alianza con radicales, lilitos o tibios amigos de Massa puede tener éxito. Tienen al enemigo adentro. Lamento que no se hayan dado cuenta antes cuando teníamos la oportunidad de hacer algo nuevo”, escribió en Twitter en alusión a los coqueteos que hubo para avanzar en un armado con el ala dura de la coalición.

En más de una oportunidad, tanto el líder de La libertad Avanza (LLA) como Patricia Bullrich, e incluso el expresidente Mauricio Macri expresaron afinidad en sus ideas. Sin embargo, la posibilidad de un acercamiento generó el rechazo de otro sector, conocido como “las palomas”, el grupo en el que se encuentran Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y Gerardo Morales. La mesa de Juntos por el Cambio le cerró la puerta a una alianza en 2022.

“Le abrí la puerta varias veces al grupo duro de Juntos por el Cambio, les propuse crear una fuerza nueva, y que si ellos ganaban, nosotros acampábamos. Si fuéramos con Patricia Bullrich, ganábamos en primera vuelta pero no puedo traicionar a la gente con la que estuve trabajando este tiempo”, había afirmado Milei un mes atrás en declaraciones a LN+.

Una hora después de su primer mensaje, el libertario volvió este jueves a utilizar las redes sociales y se explayó bastante más. En un texto titulado “Destruir al oponente” - en medio de las acusaciones que recibió en lo últimos días por la presunta venta de lugares en las listas- señaló que “en un país destruido, con 45% de pobres, 120% de inflación, y camino a una híper, lo único que hacen los políticos es tratar de ensuciar al otro”.

“Cuanto más agresiva la acusación mejor. No importa la verdad. No importan las pruebas. No importa el contexto. No hay límites. La misión es destruir al rival. Los medios, en busca de rating o sobres, se suben a esta agenda siniestra que lo único que hace es ocultar lo importante: Este país se conduce a la destrucción total en manos de una casta política a la que solo le interesan sus negocios. Y los defiende con uñas y dientes. Asesinando, comprando o ensuciando a quien necesiten”, afirmó.

A menos de un mes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el libertario aseguró que no hubo ningún espacio político, a excepción del suyo, que haya presentado los planes que pretende llevar adelante en caso de llegar a la Casa Rosada. En consecuencia, anunció que ni él “ni ningún candidato de LLA contestará ninguna pregunta” ni participará de ningún programa “que no esté dedicado exclusivamente a discutir los problemas reales de los argentinos y las propuestas para solucionarlos”.

Sobre el final, “con la certeza de que no lo harán”, le pidió al resto de los precandidatos que los próximos 30 días los usen para “contarle a los argentinos cuáles son las propuestas para solucionar la inflación, el desempleo, la deuda del Banco Central, el cepo, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y todos los demás problemas que aquejan a los argentinos”.

“Demuestren que estoy equivocado. Demuestren que no son una casta preocupada por defender sus privilegios. Demuestren que tienen una idea de cómo terminar con estos 100 años de decadencia”, enfatizó.

